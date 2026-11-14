¿Apología del delito? Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro en pleno concierto de la Feria Ganadera

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue detenido ayer durante un concierto en Querétaro, luego de interpretar una canción que presuntamente hace apología del delito durante su participación en la Feria Internacional Ganadera.
El joven de 27 años fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) a las 4 de la mañana, según consta en el Registro Nacional de Detenciones, y la policía estatal estuvo a cargo de su detención, luego de la interrupción del evento.
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Feria de Querétaro aprobó canciones de Ballesteros
Luego de que el concierto de Ballesteros fuera interrumpido por presunta apología del delito, la Feria de Querétaropublicó un comunicado ayer a las 1 de la mañana para explicar la situación.
"Previo a su presentación, el artista entregó al Comité Organizador su playlist, misma que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en Querétaro", rezaba el texto.
Sin embargo, la organizadora refiere que Ballesteros presuntamente violó el acuerdo y cantó dos canciones fuera del repertorio pactado. En la primera recibió una llamada de atención, pero con la segunda fue interrumpido de manera definitiva el concierto.
Según el comunicado de la Feria de Querétaro, la canción que provocó la detención fue: " AMG", un tema que originalmente publicó Ballesteros en colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma, en el que retrata una vida de lujos.
La Feria recordó en su posicionamiento que Querétaro prohíbe la interpretación de esta música en espectáculos públicos, como parte de una política estatal de cero tolerancia a "contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado".
La legislación local contempla la suspensión inmediata del evento, multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y veto para artistas reincidentes; pero corresponde a la autoridad aplicar las sanciones correspondientes.
De acuerdo con la Feria Internacional Ganadera, la programación continuará con normalidad hasta el 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.
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Ballesteros transmitió detención en sus redes sociales
Gabito Ballesteros y algunos de sus acompañantes transmitieron en vivo cuando se percataron de que el concierto estaba siendo interrumpido, y relataron lo que estaban observando a sus seguidores.
El artista originario de Sonora afirmó que todo transcurría con normalidad, pero que cuando había pasado una hora de concierto se percató de que detrás del escenario había más ruido de lo normal.
"Bajé a preguntar, porque oí que había relajo y me dijeron: 'Queremos que respetes las canciones'. Yo les respondí: 'Está bien, no voy a cantar ni una canción de las que ustedes me están prohibiendo'", compartió.
Sin embargo, fue después de eso que interpretó "AMG", lo que presuntamente habría desatado el inicio del operativo. Ballesteros intentó despedirse de su público, pero los oficiales lo impidieron y terminó en su camioneta, remolcado por una grúa, por instrucción de las autoridades del estado.
"Esto ya está escalando, tenemos que hacer algo", dijo el cantante en un video donde enfocó a elementos policíacos.
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"¿Cuál fue mi delito? Ya, en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine y canté", agregó.