¿Apología del delito? Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro en pleno concierto de la Feria Ganadera

Feria de Querétaro aprobó canciones de Ballesteros

Luego de que el concierto de Ballesteros fuera interrumpido por presunta apología del delito, la Feria de Querétaro publicó un comunicado ayer a las 1 de la mañana para explicar la situación.

Gabito Ballesteros fue trasladado a la FGR a las 4 de la mañana. (Registro Nacional de Detenciones)

"Previo a su presentación, el artista entregó al Comité Organizador su playlist, misma que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en Querétaro", rezaba el texto.

Sin embargo, la organizadora refiere que Ballesteros presuntamente violó el acuerdo y cantó dos canciones fuera del repertorio pactado. En la primera recibió una llamada de atención, pero con la segunda fue interrumpido de manera definitiva el concierto.

Según el comunicado de la Feria de Querétaro, la canción que provocó la detención fue: " AMG", un tema que originalmente publicó Ballesteros en colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma, en el que retrata una vida de lujos.

La Feria recordó en su posicionamiento que Querétaro prohíbe la interpretación de esta música en espectáculos públicos, como parte de una política estatal de cero tolerancia a "contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado".

La legislación local contempla la suspensión inmediata del evento, multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y veto para artistas reincidentes; pero corresponde a la autoridad aplicar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la Feria Internacional Ganadera, la programación continuará con normalidad hasta el 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.