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México

INE pone candado a compras de la elección 2027: aprueba criterios para prevenir corrupción tras caso Taddei

INE refuerza criterios de transparencia y uso responsable de recursos públicos en todas sus contrataciones, incluidas las de la elección 2027.
mié 11 noviembre 2026 08:47 PM
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El INE aprobó siete medidas para blindar sus nuevos contratos en pleno proceso electoral, tras el escándalo de Guadalupe Taddei. (Graciela López/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que en este proceso electoral y como parte de las medidas para recuperar la integridad, privilegiará las licitaciones públicas por encima de la asignación directa, tras el escándalo de presunta corrupción que vincula a su expresidenta, Guadalupe Taddei , con una red de contratos amañados.

El Instituto aclaró que la adjudicación directa será una excepción y deberá estar plenamente justificada para la operación y la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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Además, adelantó que todas las contrataciones se llevarán a cabo con apego a reglas más estrictas, a fin de prevenir irregularidades.

“Frente a las preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos, el INE reitera su compromiso para establecer mayores controles en cada contratación, sin que ello frene las tareas institucionales que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para dar desarrollo a las actividades que garanticen la organización de las elecciones”, aseveró la institución en un comunicado.

INE aplica nuevos filtros a contrataciones

Luego de que el pasado 5 de noviembre se aprobara el acuerdo INE/CG728/2026, para fortalecer la integridad institucional y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, el órgano electoral anunció siete criterios que deberán observar todas las contrataciones:

1. Legalidad e integridad. Cada procedimiento debe apegarse estrictamente a la normativa y estar libre de conflictos de interés.

2. Necesidad justificada. Sólo se adquirirá lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable.

3. Racionalidad y eficiencia. Se buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios.

4. Transparencia y máxima publicidad. Se ampliará la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación.

5. Licitación pública como regla. La licitación será el procedimiento prioritario en todas las áreas y la adjudicación directa será excepcional y deberá justificarse.

6. Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas.

7. Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos.

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INE blinda procesos de 'contratistas favoritos'

El INE se anticipa a cualquier otro contratista favorito en los nuevos lineamientos y estipula que “se deberá informar oportunamente cualquier posible conflicto de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables".

Además, subraya que la responsabilidad alcanza a cada persona servidora pública que interviene en una contratación, desde que se identifica la necesidad de un bien o servicio, hasta que se recibe.

Al personal, también le indica que deberá regirse por el Código de Ética y el Código de Conducta del Instituto.

En el comunicado, el INE adelanta que instalará el Grupo de Trabajo Técnico para el Fortalecimiento Normativo y de Controles Institucionales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2026-2029, lo que significa que colaborará con las autoridades fiscalizadoras competentes para revisar su normativa vigente y blindar cada proceso.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Democracia

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