INE pone candado a compras de la elección 2027: aprueba criterios para prevenir corrupción tras caso Taddei

Además, adelantó que todas las contrataciones se llevarán a cabo con apego a reglas más estrictas, a fin de prevenir irregularidades.

“Frente a las preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos, el INE reitera su compromiso para establecer mayores controles en cada contratación, sin que ello frene las tareas institucionales que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para dar desarrollo a las actividades que garanticen la organización de las elecciones”, aseveró la institución en un comunicado.

INE aplica nuevos filtros a contrataciones

Luego de que el pasado 5 de noviembre se aprobara el acuerdo INE/CG728/2026, para fortalecer la integridad institucional y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, el órgano electoral anunció siete criterios que deberán observar todas las contrataciones:

1. Legalidad e integridad. Cada procedimiento debe apegarse estrictamente a la normativa y estar libre de conflictos de interés.

2. Necesidad justificada. Sólo se adquirirá lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable.

3. Racionalidad y eficiencia. Se buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios.

4. Transparencia y máxima publicidad. Se ampliará la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación.

5. Licitación pública como regla. La licitación será el procedimiento prioritario en todas las áreas y la adjudicación directa será excepcional y deberá justificarse.

6. Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas.

7. Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos.