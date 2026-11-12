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México

El crimen organizado amenaza empresas y pequeños negocios en México con 344 ataques en el último año

Sinaloa, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz concentran la mitad de los ataques que los grupos del crimen organizado perpetraron contra empresas entre 2025 y 2026.
jue 12 noviembre 2026 01:31 PM
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Ilustración del problema de las extorsiones a negocios en México
Los pequeños negocios también son blanco de las extorsiones del crimen organizado. (Fotos: archivo)

Además de extorsionar, los grupos del crimen organizado dirigen ataques hacia empresas para controlar los territorios y economías locales. Entre 2025 y septiembre de 2026, la organización Data Cívica cuantificó 344 ataques contra empresas y pequeños negocios en 29 estados del país.

De esa cifra, casi 47% fueron ataques armados; en 123 casos se reportaron incendios o quemas de las unidades económicas, bienes o vehículos, además de 38 casos de amenazas y 22 explosiones.

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Los datos provienen de la investigación Negocios entre balas, presentada este miércoles, y dimensionan la magnitud de la violencia criminal más allá de los homicidios , resaltó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.

Los delitos también impactan en el plano financiero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, el costo total de la inseguridad y el delito para las empresas se estimó en 115,100 millones de pesos en 2025, casi el 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB).

De esa cifra, 51% fue en gastos para medidas de protección y 49% en pérdidas directas. Aquel año, 26% de los negocios fueron víctimas de delitos, principalmente de extorsión.

Sinaloa y Guanajuato, con más ataques a negocios

Casi la mitad de los ataques a negocios se concentró en cuatro estados: Sinaloa, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz.

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El 19% de los ataques ocurrieron solo en Sinaloa, que enfrenta una grave ola de violencia desde septiembre de 2024 por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa : " Los Chapitos" y " Los Mayos". El municipio de Culiacán concentró la mayoría de las agresiones a negocios, con 48 casos.

Mientras que en Guanajuato, otra de las entidades con mayor violencia del crimen organizado, se identificaron 41 ataques a empresas, 21 de ellos solo en el municipio de Irapuato.

El crimen organizado ejerce violencia sobre los negocios para controlar quién vende, a qué precio y a quién se le compra. Además, castiga a las empresas que incumplen sus reglas a través de ataques a locales, mercancías o unidades económicas, explicó la directora de la organización.

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Los ataques son más comunes en mercados y territorios en disputa. Por ejemplo, la investigación no detectó casos de agresiones a negocios en Zacatecas, Durango y Nayarit.

"Esto no significa que no existan este tipo de ataques o que sean lugares pacíficos. Lo que vemos es que el control del crimen organizado puede operar sin agresiones visibles", advirtió.

En la imagen se observa a una mujer que camina por calles de Culiacán, Sinaloa, donde diversos locales y pequeños negocios han cerrado por la violencia del crimen organizado.
En agosto de 2025, comerciantes del centro de Culiacán, Sinaloa reportaron el cierre de numerosos negocios por la violencia del crimen organizado y la extorsión. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro)

Pequeños negocios, los más atacados por el crimen

El 41% de los ataques fue perpetrado contra pequeños negocios. Otras 127 agresiones se registraron hacia microempresas; 41 contra empresas medianas y 23 en compañías grandes.

"Los negocios más golpeados son los negocios chicos: ocho de cada 10 negocios atacados son micro o pequeños. O sea, son tortillerías, tiendas de abarrotes, farmacias, refaccionarias, florerías", explicó Mónica Meltis.

Los pequeños negocios son los más vulnerables ante el crimen organizado, subrayó, porque tienen menos margen para pagar las extorsiones , protegerse o cerrar como medida de protección.

En septiembre de este año, por ejemplo, siete florerías anunciaron su cierre en Reynosa, Tamaulipas tras ser extorsionadas por grupos criminales que cobran "derecho de piso".

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También eran obligadas a comprar mercancía a proveedores impuestos por la delincuencia que venden a sobreprecio.

Tenemos que pensar en todas las repercusiones que esto tiene para la vida de las comunidades.
Sandra Ley, profesora del Tecnológico de Monterrey experta en violencia criminal en México.

La investigación se basa en reportes de prensa y considera que los ataques fueron del crimen organizado si detrás hay un grupo identificado; si hubo presencia de comandos armados, armas de alto calibre, incendios, quemas, explosiones o detonaciones, y amenazas.

"A pesar de que hay encuestas de victimización, no teníamos hasta ahora un registro público con cada ataque, fecha, municipio y el sector que está siendo atacado", subrayó la directora ejecutiva de Data Cívica.

No solo son homicidios: el crimen diversifica violencia

Durante la presentación del informe, el periodista Carlos Puig destacó que estos datos arrojan luz sobre un nuevo y creciente fenómeno: el crimen organizado diversificó las formas de violencia y control en México.

Aseguró que los homicidios no son el único indicador para medir la violencia, porque los grupos de la delincuencia atacan de distintas maneras.

Además, sostuvo, su negocio ya no se centra en el tráfico de drogas, sino que también se nutre del control de las economías locales.

"Los grupos criminales han encontrado otras maneras de hacer dinero", afirmó.

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Violencia

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