El crimen organizado amenaza empresas y pequeños negocios en México con 344 ataques en el último año

Los datos provienen de la investigación Negocios entre balas, presentada este miércoles, y dimensionan la magnitud de la violencia criminal más allá de los homicidios , resaltó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.

Los delitos también impactan en el plano financiero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, el costo total de la inseguridad y el delito para las empresas se estimó en 115,100 millones de pesos en 2025, casi el 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB).

De esa cifra, 51% fue en gastos para medidas de protección y 49% en pérdidas directas. Aquel año, 26% de los negocios fueron víctimas de delitos, principalmente de extorsión.

Sinaloa y Guanajuato, con más ataques a negocios

Casi la mitad de los ataques a negocios se concentró en cuatro estados: Sinaloa, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz.



El 19% de los ataques ocurrieron solo en Sinaloa, que enfrenta una grave ola de violencia desde septiembre de 2024 por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa : " Los Chapitos" y " Los Mayos". El municipio de Culiacán concentró la mayoría de las agresiones a negocios, con 48 casos.

Mientras que en Guanajuato, otra de las entidades con mayor violencia del crimen organizado, se identificaron 41 ataques a empresas, 21 de ellos solo en el municipio de Irapuato.

El crimen organizado ejerce violencia sobre los negocios para controlar quién vende, a qué precio y a quién se le compra. Además, castiga a las empresas que incumplen sus reglas a través de ataques a locales, mercancías o unidades económicas, explicó la directora de la organización.