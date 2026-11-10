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México

Plan Michoacán cumple un año: bajan los homicidios, pero la extorsión sigue bajo la mira del gobierno de Sheinbaum

Sheinbaum reconoció este martes que a nivel nacional la extorsión también es uno de los delitos que más preocupan a su gobierno.
mar 10 noviembre 2026 09:53 AM
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Esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, funcionarios del gobierno federal dieron un informe a un año de que se puso en marcha el Plan Michoacán.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (en noviembre de 2025) tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, (Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , el gobierno de Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 42% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad.

Sin embargo, el combate a la extorsión continúa como uno de los principales desafíos de la estrategia. La propia presidenta reconoció que este es uno de los delitos que más preocupan a su administración, debido a las afectaciones que provoca entre productores, comerciantes y empresarios.

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Durante la conferencia mañanera de este martes, el gabinete de seguridad presentó los resultados del primer año del plan, implementado en noviembre de 2025 tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas federales, combatir a las organizaciones criminales y atender las causas de la violencia.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en Michoacán el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, lo que representa una disminución de 42%.

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La reducción también se observa al comparar los primeros 10 meses de ambos años. Entre enero y octubre de 2025, Michoacán registró un promedio de 3.72 víctimas diarias de homicidio doloso, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 2.22, una disminución de 40%.

El gobierno federal destacó que octubre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015. Además, el promedio acumulado de enero a octubre fue el menor de toda la serie histórica presentada, que también inicia en 2015.

Otro delito que mostró una disminución fue el robo de vehículo con violencia, cuyo promedio diario se redujo 37% entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

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Homicidios disminuyen 50% a nivel nacional

Durante la misma conferencia, el gobierno federal informó que a nivel nacional los homicidios disminuyeron 50%, entre septiembre de 2024 y octubre de 2026.

La cifra pasó de 86.9 homicidios diarios al inicio de la administración de Sheinbaum a 43.4 en octubre de este año: 43 homicidios dolosos menos cada día.

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Al respecto, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que octubre de 2026 fue el mes con el promedio diario de homicidios más bajo desde 2015.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el gobierno reportó una reducción de 36% en el promedio diario respecto a octubre de 2024. También destacó que cayó el secuestro extorsivo, con 28.6% menos entre enero y octubre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

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Extorsión, uno de los principales pendientes

Pese a la reducción de los homicidios, la extorsión se mantiene como una de las prioridades del gobierno federal en Michoacán y a nivel nacional.

Sheinbaum reconoció que la extorsión es uno de los problemas de seguridad que más preocupan a su gobierno, por lo que aseguró que se trabaja permanentemente para reducir su incidencia.

Al ser cuestionada sobre los delitos en los que todavía no se logran resultados esperados, la mandataria explicó que, en algunos casos, el aumento de las denuncias de extorsión no necesariamente significa que haya más delitos, sino que responde a la habilitación del número 089 y al trabajo coordinado con las fiscalías estatales para abrir carpetas de investigación.

"Uno de los delitos que nos preocupa y nos ocupa es la extorsión", afirmó.

Sheinbaum agregó que su administración registró más detenciones relacionadas con ese delito y mantiene comunicación con los sectores productivos afectados.

Mencionó particularmente a los productores de aguacate y limón en Michoacán, así como a otras actividades económicas en entidades como el Estado de México, donde también existen problemas importantes de extorsión.

La presidenta señaló que hay estados donde el delito ya disminuyó de manera importante, en parte por una mayor participación de los gobernadores y sus respectivos gabinetes de seguridad. Sin embargo, reconoció que todavía es necesario reducirlo más.

"Los homicidios han bajado de manera muy importante y eso es porque la estrategia está funcionando. Y en el caso de la extorsión, que tiene sus complicaciones, perseguir este delito y hacer las detenciones, estamos fortaleciendo siempre la estrategia", sostuvo.

También informó que cada 15 días se revisan las acciones en contra de la extorsión y se trabaja con los gobiernos estatales para mejorar los resultados.

Michoacán reporta 188 detenidos por extorsión

El gabinete de seguridad detalló ademas que, en el marco del Plan Michoacán, fueron detenidas 188 personas relacionadas con el delito de extorsión en Michoacán. De ese total, 42 estarían vinculadas con actividades de extorsión en contra de productores de limón y aguacate.

Las autoridades señalaron que la estrategia se concentra en cuatro líneas de acción: mayor presencia operativa, fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación para identificar y detener a líderes criminales, coordinación con autoridades estatales y municipales y protección a los sectores productivos.

Como parte de las acciones para contener el delito, el gobierno federal reforzó las unidades especializadas en contra de la extorsión y los mecanismos de denuncia. También llamó a la población a utilizar el número 089 para reportar estos hechos y aportar información que permita abrir investigaciones contra los responsables.

Entre las operaciones destacadas se encuentra el despliegue de la operación Erandi, implementada el 6 de agosto de 2026 para atender las extorsiones contra el sector aguacatero. Esta contempla la presencia de 1,257 elementos, la instalación de un centro de fusión de inteligencia en Uruapan y la protección de 17 empacadoras e inspectores de aguacate.

A ello se suma la operación citrícola, mediante la cual se brinda seguridad a 75 empacadoras de limón, siete industrias procesadoras y dos tianguis limoneros, con un despliegue de 1,346 elementos en municipios como Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica y Aguililla.

Al respecto, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que dentro del Plan Michoacán (Operación Paricutín), se han desplegado en total 12,249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y se emplean 1,460 vehículos militares, 50 rifles antidrones, 5 helicópteros, 4 aeronaves, 58 drones y 7 células contra explosivos.

Detenciones y despliegue federal

En el balance del primer año, el gabinete de seguridad también reportó la detención de más de 1,400 personas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, así como el aseguramiento de 860 armas de fuego y 127,000 cartuchos. Además, el Ejército y la Marina inhabilitaron 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración.

Entre las detenciones mencionadas por las autoridades están las de presuntos líderes y operadores criminales señalados por extorsionar a productores de aguacate y empresarios de la región, entre ellos Alfonso "N", alias "Poncho" o "Quiringa", y Cristian, alias "El Vikingo".

El gobierno federal sostuvo que mantendrá las operaciones de inteligencia, investigación y presencia territorial para combatir a las organizaciones criminales y recuperar la seguridad en Michoacán. A pesar de avances, los propios resultados presentados colocan a la extorsión como uno de los frentes en los que las autoridades buscan profundizar sus acciones, especialmente para proteger a las actividades económicas de la entidad.

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