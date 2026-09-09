Desde entonces, los homicidios, feminicidios y desapariciones se dispararon, mientras la economía de la entidad comenzó a resentir el impacto de la violencia.

Este 9 de septiembre se cumplen dos años de una crisis que dejó una profunda huella en Sinaloa, un estado de 3.1 millones de habitantes. Las consecuencias van más allá de las estadísticas criminales: se estima que entre 27,000 y 40,000 empleos se han perdido y que alrededor de 3,000 negocios cerraron.

Balance negativo para Sinaloa

Javier Llausás Magaña, presidente de la organización Culiacán Participa, explica que el balance para Sinaloa es negativo, pues el conflicto no solo golpeó a la economía, sino que continúa dejando víctimas de la violencia.

"De repente se viene este conflicto entre estas dos facciones y el balance ha sido muy difícil en tres temas: en la seguridad porque ha habido muchas víctimas inocentes, la situación económica y la salud mental.

“Podemos medir las dos primeras, la economía y los indicadores de seguridad, pero nunca mediremos el impacto en la salud mental, especialmente de los jóvenes", plantea.

Estos son seis gráficos que muestran el impacto de una guerra que ha golpeado a Sinaloa.

Homicidios repuntan por la guerra entre "Chapitos" y "Mayitos"

Homicidios dolosos Tendencia mensual registrada (Agosto 2024 - Julio 2026) 50 100 150 200 0 CUADRANTE II (Alto - Inicio) Pico histórico de homicidios (Oct-24: 187) CUADRANTE I (Alto - Reciente) Repuntes aislados del periodo (Jun-25: 156) CUADRANTE III (Bajo - Inicio) Niveles iniciales moderados (Ago-24: 82) CUADRANTE IV (Bajo - Reciente) Consolidación a la baja (Mar-26: 66) ago-24 oct-24 dic-24 feb-25 abr-25 jun-25 ago-25 oct-25 nov-25 ene-26 mar-26 may-26 jul-26 187 (Pico) 66 (Mín) 88

Los homicidios dolosos son uno de los delitos que más crecieron en Sinaloa a partir de la disputa dentro del Cártel de Sinaloa. En agosto de 2024, previo al inicio de la confrontación, la entidad reportó 82 asesinatos; sin embargo, en septiembre fueron 144, lo que representa un incremento de 75%.