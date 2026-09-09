Durante dos años, en Sinaloa la violencia dejó de ser solo una disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. Se convirtió en una crisis que alcanzó las calles, los hogares y los negocios: modificó rutinas, frenó actividades y obligó a miles de personas a vivir con el temor de convertirse en víctimas.
La confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” comenzó a escalar en septiembre de 2024, casi dos meses después de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
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Desde entonces, los homicidios, feminicidios y desapariciones se dispararon, mientras la economía de la entidad comenzó a resentir el impacto de la violencia.
Este 9 de septiembre se cumplen dos años de una crisis que dejó una profunda huella en Sinaloa, un estado de 3.1 millones de habitantes. Las consecuencias van más allá de las estadísticas criminales: se estima que entre 27,000 y 40,000 empleos se han perdido y que alrededor de 3,000 negocios cerraron.
Balance negativo para Sinaloa
Javier Llausás Magaña, presidente de la organización Culiacán Participa, explica que el balance para Sinaloa es negativo, pues el conflicto no solo golpeó a la economía, sino que continúa dejando víctimas de la violencia.
"De repente se viene este conflicto entre estas dos facciones y el balance ha sido muy difícil en tres temas: en la seguridad porque ha habido muchas víctimas inocentes, la situación económica y la salud mental.
“Podemos medir las dos primeras, la economía y los indicadores de seguridad, pero nunca mediremos el impacto en la salud mental, especialmente de los jóvenes", plantea.
Estos son seis gráficos que muestran el impacto de una guerra que ha golpeado a Sinaloa.
Homicidios repuntan por la guerra entre "Chapitos" y "Mayitos"
Homicidios dolosos
Tendencia mensual registrada (Agosto 2024 - Julio 2026)
Fuente: SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
Los homicidios dolosos son uno de los delitos que más crecieron en Sinaloa a partir de la disputa dentro del Cártel de Sinaloa. En agosto de 2024, previo al inicio de la confrontación, la entidad reportó 82 asesinatos; sin embargo, en septiembre fueron 144, lo que representa un incremento de 75%.
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Durante los meses siguientes se registraron cifras cercanas a las 200 muertes intencionales, como ocurrió en octubre, cuando se contabilizaron 187. A partir de enero de ese año se observa una reducción en el delito, aunque los niveles todavía se encuentran por encima de los registrados antes del inicio de la confrontación.
Llausás Magaña explica que durante los primeros meses de la disputa se registraron enfrentamientos masivos que paralizaban las calles de la entidad, aunque con el paso del tiempo los homicidios han disminuido.
"Entramos en en el segundo año a una fase donde el homicidio ha sido más selectivo entre ellos, ya no entre grupos contra grupos porque obviamente una facción acabó dominando a la otra y muchos de los jefes, de los cabecillas, fueron detenidos o abatidos. Entonces ahora el homicidio es muy selectivo, pero sí han muerto muchos jóvenes, hombres y mujeres", plantea.
Los feminicidios marcan récord
Las muertes por razón de género también se dispararon en Sinaloa. Entre enero y agosto de 2026 se reportaron 49 feminicidios, una cifra 88% mayor que los 26 feminicidios registrados en todo 2024, cuando inició la crisis de violencia.
Hasta agosto de 2024, Sinaloa era una entidad en la que se registraban alrededor de uno o dos feminicidios por mes. Sin embargo, la violencia llevó este delito a niveles de casi 20 víctimas en algunos meses.
"Normalmente en Sinaloa teníamos ocho o nueve feminicidios en un año, 12 en un mal año y ahora hemos tenido 161 feminicidios en estos dos años", agrega el también especialista en seguridad.
Agosto cerró como el mes más violento para las mujeres en Sinaloa, al registrar 19 casos de muertes por razón de género, frente a uno registrado un año atrás.
Feminicidios
Registro mensual de casos y análisis de fases (Agosto 2024 - Julio 2026)
130Feminicidios Totales
14Pico Máximo (Sep/Nov 25)
5.4Promedio Mensual
Fase 1: Estabilidad Inicial (Ago 24 - Ago 25): Período de baja intensidad caracterizado por una variación controlada que oscila entre un mínimo de 0 casos (ene-25) y un máximo de 6 casos (abr-25).
Fase 2: Alza Crítica y Picos Históricos (Sep 25 - Nov 25): Fase de alarma extrema que presenta los dos picos históricos más altos del registro (14 casos en septiembre y noviembre), triplicando la media del período anterior.
Fase 3: Fluctuación y Alerta Reciente (Dic 25 - Jul 26): Comportamiento oscilante y de alta inestabilidad que cierra con una fuerte tendencia alcista en los últimos meses del período (llegando a 12 casos en julio-26).
El robo de vehículos es otro de los delitos que se disparó durante los últimos dos años. En agosto, previo al inicio del conflicto, se registraron 198 eventos, pero a partir de septiembre la cifra comenzó a aumentar hasta alcanzar su máximo en mayo de 2025, con 640 casos, lo que representa un incremento de 223%.
"El robo de vehículos hacía que no salieras de tu casa, no solo por el patrimonio, sino porque eran con violencia. Entonces, ser sometidos a un arma es muy frustrante y deja secuelas en la salud mental. Entonces, el miedo a que te robaran tu vehículo paralizó la economía", agrega Llausás Magaña.
Robo de vehículos
Análisis de la evolución mensual de incidencia delictiva (2024 - 2026). Los cuadrantes muestran la distribución por periodo y volumen de robos (umbral: 350 robos).
I. Inicial - Alta Incidencia
Ago 2024 - Jul 2025: Cifras de alta criticidad por encima del promedio, registrando el pico de toda la serie con 640 robos en mayo de 2025.
II. Tardío - Alta Incidencia
Ago 2025 - Jul 2026: Periodo que sostiene altos índices delictivos a fines de 2025, teniendo como máximo 533 robos en septiembre de 2025.
III. Inicial - Baja Incidencia
Ago 2024 - Jul 2025: Inicio de la serie con un comportamiento menor a 350 casos, reportando el valor mínimo inicial de 198 robos en agosto de 2024.
IV. Tardío - Baja Incidencia
Ago 2025 - Jul 2026: Fase de marcado descenso delictivo en 2026, logrando el piso mínimo histórico de la serie con 155 robos en julio de 2026.
Fuente de datos: SESNSP
Robos de autos (Rojo: Principal)
Divisiones de Cuadrante (Gris)
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan una caída en este delito durante 2026. Desde febrero de este año, el robo de vehículos se mantiene en alrededor de 200 eventos por mes.
Pérdida de empleos
La entidad también enfrenta una pérdida de fuentes laborales asociada al cierre de negocios. De acuerdo con los registros de empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el trimestre de 2024 –previo al conflicto– había 615,269 personas registradas; para el mismo periodo de 2026, la cifra fue de 587,920, lo que implica una pérdida de 27,349 empleos.
Llausás Magaña, quien también es vicepresidente de Coparmex en Sinaloa, explica que son entre 18,000 y 28,000 los empleos que se perdieron en los últimos dos años.
"Entre 18,000 y 28,000 familias que no tienen empleo, además hay un impacto en la economía, el Inegi nos dio las cifras de que la economía de Sinaloa cayó 4.5 puntos", plantea..
El 2025 reportó el menor número de empleos desde 2021: ante el IMSS estaban registrados 586,281 puestos de trabajo.