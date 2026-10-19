Cuautla, epicentro de la extorsión en México: el municipio donde ningún negocio se salva del cobro de piso



El Índice de Extorsión Coparmex también ubicó a Cuautla como el municipio con la tasa más alta del país con 61.1 víctimas por cada 100,000 habitantes, hasta el corte de junio pasado.

Cuautla es la segunda ciudad más importante de Morelos, solo detrás de su capital, Cuernavaca. Ambas comparten ser un destino de descanso y turismo por su cercanía con la Ciudad de México. Es por eso también que el comercio y los servicios son las dos principales actividades del municipio con 49.54% y 42.03%, respectivamente.

Cuatla también ha estado en el escrutinio por casos de inseguridad como el de la estudiante española Claudia Tacoronte , quien llegó de intercambio estudiantil a Morelos y fue asesinada.

El cobro de piso obliga a cerrar negocios en Cuautla

El impacto económico por la extorsión es difícil de dimensionar: no existe un registro oficial del número de negocios que han cerrado por esta causa. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos estima que alrededor de 800 establecimientos cerraron en lo que va del año.

Teodoro Lavín León, presidente del Grupo Empresarial Morelos, afirma que Cuautla todos pagan cuotas informales, pero además de ello, deben quedarse en silencio por qué no hacerlo puede llevarles a ser víctimas de una represalia.

“Como empresarios estamos afectadísimos, entonces mejor ‘calladito te veas más bonito’ para que no lleguen con el mensaje de ¿cierras o cooperas? Hasta los changarritos les piden piso, hay unas cosas horrorosas, todo mundo tiene que pagar piso aparte de impuestos”, dice en entrevista.

La extorsión es un delito que no siempre es denunciado. Tiene una "cifra negra" de entre 96 y 97%, aunado a que por temor a represalias pocos informan a la autoridad este tipo de pagos.