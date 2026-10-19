Cuautla, epicentro de la extorsión en México: el municipio donde ningún negocio se salva del cobro de piso

La taquería La Condesa, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, cerró sus puertas a finales de 2025 después de que sus propietarios fueran víctimas de extorsión.
En el municipio que por años fue parte de los destinos de fin de semana de los capitalinos, ningún negocio escapa del pago de piso: desde dueños de tiendas, locatarios de mercados, taxistas, pollerías, recolectores del de basura y vendedores ambulantes. Todos son parte de una cuota que alimenta una tasa de 86.2 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes entre enero y julio de 2026.
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El Índice de Extorsión Coparmex también ubicó a Cuautla como el municipio con la tasa más alta del país con 61.1 víctimas por cada 100,000 habitantes, hasta el corte de junio pasado.
Cuautla es la segunda ciudad más importante de Morelos, solo detrás de su capital, Cuernavaca. Ambas comparten ser un destino de descanso y turismo por su cercanía con la Ciudad de México. Es por eso también que el comercio y los servicios son las dos principales actividades del municipio con 49.54% y 42.03%, respectivamente.
Cuatla también ha estado en el escrutinio por casos de inseguridad como el de la estudiante española Claudia Tacoronte , quien llegó de intercambio estudiantil a Morelos y fue asesinada.
El cobro de piso obliga a cerrar negocios en Cuautla
El impacto económico por la extorsión es difícil de dimensionar: no existe un registro oficial del número de negocios que han cerrado por esta causa. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos estima que alrededor de 800 establecimientos cerraron en lo que va del año.
Teodoro Lavín León, presidente del Grupo Empresarial Morelos, afirma que Cuautla todos pagan cuotas informales, pero además de ello, deben quedarse en silencio por qué no hacerlo puede llevarles a ser víctimas de una represalia.
“Como empresarios estamos afectadísimos, entonces mejor ‘calladito te veas más bonito’ para que no lleguen con el mensaje de ¿cierras o cooperas? Hasta los changarritos les piden piso, hay unas cosas horrorosas, todo mundo tiene que pagar piso aparte de impuestos”, dice en entrevista.
La extorsión es un delito que no siempre es denunciado. Tiene una "cifra negra" de entre 96 y 97%, aunado a que por temor a represalias pocos informan a la autoridad este tipo de pagos.
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Y aunque en 2026 apenas se registran más de 100 víctimas, el delito ha llevado a que en el municipio de alrededor de 200,000 habitantes sea constante el cierre de cortinas, negocios casi amurallados o con letreros discretos sobre el servicio que ofrecen.
Uno de esos negocios que decidió bajar sus cortinas fue “El amigo Tomás”, el cual estaba dedicado a la venta de pancita y antojitos mexicanos desde hace más de 50 años.
El diario “Lo de hoy Morelos” relata que los dueños decidieron cerrar definitivamente su negocio ubicado en calle de Larios, en el centro de Cuautla, tras sentirse intimidados debido a que les exigían pagos informarles de manera periódica.
Medios también han consignado el uso de calcomanías como método de control para identificar a la organización criminal detrás del cobro de piso. Se coloca el distintivo con las iniciales o logos del grupo criminal a fin de que ningún otro pueda hacerlo. No obstante, esas reglas no siempre se cumplen y las víctimas tienen que pagar a distintas organizaciones.
El cobro de piso está en todos lados. Todo el mundo sabe quiénes son, menos la autoridad,
Teodoro Lavín, del Grupo Empresarial Morelos.
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Cuatro grupos criminales se disputan el territorio
Detrás de la exigencia de cuotas informales, están cuatro agrupaciones que se disputan Cuautla: el Cártel de Sinaloa, La Unión Tepito, Cártel de Cuautla y Guerreros Unidos.
El especialista en seguridad pública, David Saucedo, explica que la extorsión es una fuente de ingresos para las estructuras criminales, por lo que varias están incursionando en el cobro informal.
“Las agrupaciones criminales encontraron que la extorsión les reporta un ingreso regular que les permite pagar nómina, pago de sobornos, sostener las costosas guerras de cárteles. Entonces todos los grupos criminales que operan en Morelos en sus respectivos territorios empiezan a hacer un cobro de derecho de piso este para poder sostener la actividad delictiva”, plantea.
Pero la extorsión no solo la ejercen las organizaciones criminales. El 3 de mayo, Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y delincuencia organizada.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la aprehensión forma parte del Operativo Enjambre , el cual busca desarticular presuntas redes de protección política e institucional a grupos criminales, con posibles efectos sobre las policías municipales, los gobiernos locales y el combate a la extorsión.
Los señalamientos contra autoridades municipales al exalcalde de Cuautla. En mayo de 2026, un juez federal también vinculó a proceso al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y extorsión. Las investigaciones federales apuntan a una supuesta red de colaboración entre autoridades locales y grupos criminales que operaban en la región oriente de Morelos.
El Plan Cuautla enfrenta cuestionamientos por sus resultados
Los problemas que enfrenta el municipio son reconocidos por la autoridad. El diagnóstico es claro: Cuautla es el epicentro de la extorsión.
En septiembre pasado, el gobierno a cargo de Margarita González Saravia puso en marcha el Plan Cuautla que tiene como propósito “recuperar la tranquilidad, fortalecer la paz y mejorar las condiciones de vida de las familias”.
Como parte de ese Plan se desplegaron 1,780 elementos: 1,050 de la Guardia Nacional, 414 de la Defensa, 88 de la policía municipal, 96 de la Secretaría de Seguridad, 50 más de la policía estatal y 10 de la Fiscalía General.
Teodoro Lavín León pone en duda la efectividad del Plan pues justo días después de su anuncio en ese municipio fue asesinada la estudiante de origen española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años.
“Hacen un plan Cuautla, pero en medio del plan matan a la niña, entonces para qué sirve el plan. Hay gente que con autógena (soldadura) ha cerrado sus puertas para que no la roben”, cuenta.
La semana pasada se anunció el reforzamiento del Plan con el despliegue de más elementos de seguridad de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Morelos.
Cuautla sigue siendo un polvorín: diario, tres, cuatro muertos y muchas extorsiones”
Teodoro Lavín, del Grupo Empresarial Morelos.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan está dando resultados . “Se hizo un plan especial para Cuautla —que está dando resultados— relacionado con extorsión, con esquemas de denuncia en espacios, digamos, seguros para quien denuncia de la situación de extorsión”, dijo.
Ha habido muchas detenciones y protección a las personas que denuncian. Eso ha dado muchos resultados en Cuautla”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Una de esas detenciones es la de Luis Alberto “N”, presuntamente implicado en delitos de extorsión a comerciantes en Cuautla. De acuerdo con las autoridades, tiene relación está relacionado con una célula delictiva que mediante amenazas exigía dinero para permitirles trabajar.
Al respecto, el Gabinete de Seguridad señaló que la detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del seguimiento a denuncias ciudadanas. Adelantó que las acciones coordinadas continuarán dentro del Plan Cuautla, para dar atención a los comerciantes y fomentar la denuncia.