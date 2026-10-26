Diputados inician proceso para relevar a Guadalupe Taddei en el INE

“Actuaremos conforme a la Constitución y la ley, y si la Constitución dice que se requiere mayoría calificada, pues vamos a tratar de construir la mayoría calificada, y si no se logra, la Constitución dice que se acude a la insaculación”, sostuvo el morenista.
Comentó que aun no deciden en la Jucopo si debe ser mujer u hombre quien obtenga el cargo, pues señaló que algunos sostienen que debe ser mujer porque así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2023, pero otros, recordó, mencionan que esa disposición se cumplió hace tres años al nombrar a Guadalupe Taddei.
Ricardo Monreal sostuvo que desde que el Órgano Interno de Control (OIC) realiza investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses en el INE desde hace seis meses, pero, dijo, esta indagación no ha concluido.
“Nosotros como diputados no podemos intervenir en una investigación que lleve acabo el OIC, porque goza de plena autonomía. Nos notifican hasta que concluyan el procedimiento y la sanción correspondiente”, declaró.
La Cámara de Diputados elegirá al presidente definitivo que suplirá a Guadalupe Taddei por los próximo seis años; mientras, el Consejo General del INE elije al presidente temporal.