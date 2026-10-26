Diputados inician proceso para relevar a Guadalupe Taddei en el INE

“Mañana tendremos consultas con los partidos sobre el contenido de la convocatoria. Mañana se tendrá el borrador de la convocatoria”, sostuvo Monreal.

Una vez que la convocatoria esté lista, el miércoles 28 de octubre será votada en el Pleno de la Cámara de Diputados y con ello inicia la selección de la persona que encabezará al órgano electoral, procedimiento que durará de cuatro a cinco semanas.

Guadalupe Taddei deja la Presidencia del INE después de escándalos por presunta corrupción. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)



En esta convocatoria se establecerá desde los tiempos para elegir al próximo presiente del INE, los requisitos que debe cumplir quienes busquen ocupar este cargo, así como la conformación del Comité Técnico de Evaluación, el cual evaluará a las personas que participen por este nombramiento y de las cuales elegirá a cinco finalistas.

En conferencia, Ricardo Monreal sostuvo que buscará un acuerdo con los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) para elegir a la persona que encabezará al INE hasta 2032.