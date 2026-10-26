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México

Diputados inician proceso para relevar a Guadalupe Taddei en el INE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el proceso para elegir al próximo titular del INE durará de cuatro a cinco semanas.
lun 26 octubre 2026 06:40 PM
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En la imagen se ve Guadalupe Taddei levantando la mano izquierda.
Guadalupe Taddei dejó su cargo después de que investigaciones periodísticas mostraran presunta corrupción en la que estaría involucrada. (Foto: Cuartoscuro )

Ante la entrega de la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Cámara de Diputados, inició el proceso para elegir a la persona que la suplirá en el cargo por los próximo seis años, que es el periodo que le faltaba por concluir.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó que el primer paso para ello es la reunión de Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro este 27 de octubre, en donde se establecerá los términos que tendrá la convocatoria para elegir al próximo presidente del INE.

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“Mañana tendremos consultas con los partidos sobre el contenido de la convocatoria. Mañana se tendrá el borrador de la convocatoria”, sostuvo Monreal.

Una vez que la convocatoria esté lista, el miércoles 28 de octubre será votada en el Pleno de la Cámara de Diputados y con ello inicia la selección de la persona que encabezará al órgano electoral, procedimiento que durará de cuatro a cinco semanas.

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Guadalupe Taddei deja la Presidencia del INE después de escándalos por presunta corrupción. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)


En esta convocatoria se establecerá desde los tiempos para elegir al próximo presiente del INE, los requisitos que debe cumplir quienes busquen ocupar este cargo, así como la conformación del Comité Técnico de Evaluación, el cual evaluará a las personas que participen por este nombramiento y de las cuales elegirá a cinco finalistas.

En conferencia, Ricardo Monreal sostuvo que buscará un acuerdo con los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) para elegir a la persona que encabezará al INE hasta 2032.

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“Actuaremos conforme a la Constitución y la ley, y si la Constitución dice que se requiere mayoría calificada, pues vamos a tratar de construir la mayoría calificada, y si no se logra, la Constitución dice que se acude a la insaculación”, sostuvo el morenista.

Comentó que aun no deciden en la Jucopo si debe ser mujer u hombre quien obtenga el cargo, pues señaló que algunos sostienen que debe ser mujer porque así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2023, pero otros, recordó, mencionan que esa disposición se cumplió hace tres años al nombrar a Guadalupe Taddei.

Ricardo Monreal sostuvo que desde que el Órgano Interno de Control (OIC) realiza investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses en el INE desde hace seis meses, pero, dijo, esta indagación no ha concluido.

“Nosotros como diputados no podemos intervenir en una investigación que lleve acabo el OIC, porque goza de plena autonomía. Nos notifican hasta que concluyan el procedimiento y la sanción correspondiente”, declaró.

La Cámara de Diputados elegirá al presidente definitivo que suplirá a Guadalupe Taddei por los próximo seis años; mientras, el Consejo General del INE elije al presidente temporal.

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Morena INE Elecciones México 2027 Guadalupe Taddei Zavala

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