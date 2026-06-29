Somos México: La historia de la organización que impulsó la “Marea Rosa” y se convirtió en partido

Bajo el lema del “INE no se toca”, la primera movilización se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2022 del Monumento a la Revolución al Zócalo. El movimiento se autodenominó “Marea Rosa”.

Desde entonces, la agrupación continuó creciendo, apoyada por distintos perfiles, desde empresarios a ministros, pero con un punto en común: todos se oponen a Morena, el partido en el poder, y a los gobiernos de la llamada 4T.

En febrero de 2023 tomaron las calles por segunda vez. En esa ocasión lo hicieron para protestar en contra del “Plan C” de López Obrador, como se conoció al tercer intento del expresidente de reforma electoral.

Aunque las iniciativas del tabasqueño nunca se concretaron en su sexenio, sino hasta la administración de Claudia Sheinbaum, la agrupación mantuvo sus movilizaciones. La última fue en mayo de 2024, en contra de la reforma judicial que llevó a las urnas a los jueces, ministros y magistrados.

El lema de la protesta fue “en defensa de la democracia”. Pero, para ese momento, la Marea Rosa ya apoyaba públicamente la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, que perdió contra Sheinbaum, postulada por Morena.

Somos México, nuevo partido

Tras los resultados de las elecciones de 2024, el movimiento decidió convertirse en partido político y en enero del año pasado solicitó de manera oficial el registro ante el INE.

Para obtener el aval del organismo electoral, la agrupación debió afiliar unas 256,000 personas, es decir, el 0.26% del padrón electoral.