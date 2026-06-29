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Somos México: La historia de la organización que impulsó la “Marea Rosa” y se convirtió en partido

A pesar de que ya logró el registro como partido, Somos México está a prueba todavía. Si en 2027 no consigue el 3% de la votación, de inmediato podría perder el registro y desaparecer.
lun 29 junio 2026 05:37 PM
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La ''Marea Rosa'' salió a las calles durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

En 2022 inició la historia de Somos México, el nuevo partido político avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aquel año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral que exfuncionarios públicos, políticos opositores y ciudadanos consideraron ponía en riesgo al organismo electoral.

Así que junto a organizaciones civiles y exmilitantes del PRI, PAN y PRD convocaron a una marcha masiva en contra de la enmienda.

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Bajo el lema del “INE no se toca”, la primera movilización se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2022 del Monumento a la Revolución al Zócalo. El movimiento se autodenominó “Marea Rosa”.

Desde entonces, la agrupación continuó creciendo, apoyada por distintos perfiles, desde empresarios a ministros, pero con un punto en común: todos se oponen a Morena, el partido en el poder, y a los gobiernos de la llamada 4T.

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En febrero de 2023 tomaron las calles por segunda vez. En esa ocasión lo hicieron para protestar en contra del “Plan C” de López Obrador, como se conoció al tercer intento del expresidente de reforma electoral.

Aunque las iniciativas del tabasqueño nunca se concretaron en su sexenio, sino hasta la administración de Claudia Sheinbaum, la agrupación mantuvo sus movilizaciones. La última fue en mayo de 2024, en contra de la reforma judicial que llevó a las urnas a los jueces, ministros y magistrados.

El lema de la protesta fue “en defensa de la democracia”. Pero, para ese momento, la Marea Rosa ya apoyaba públicamente la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, que perdió contra Sheinbaum, postulada por Morena.

Somos México, nuevo partido

Tras los resultados de las elecciones de 2024, el movimiento decidió convertirse en partido político y en enero del año pasado solicitó de manera oficial el registro ante el INE.

Para obtener el aval del organismo electoral, la agrupación debió afiliar unas 256,000 personas, es decir, el 0.26% del padrón electoral.

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Este jueves, 18 meses después del proceso burocrático, el INE aceptó a Somos México como nuevo partido político y podrá competir en las elecciones intermedias de 2027.

Aunque la agrupación todavía deberá enfrentarse al reto de defender su nombre, color y logo, elementos que el Instituto le pidió modificar para no apropiarse de la identidad nacional ni tener ventaja electoral.

¿Quiénes integran Somos México?

A pesar de que ya logró el registro como partido, Somos México está a prueba todavía. Si en 2027 no consigue el 3% de la votación, de inmediato podría perder el registro y desaparecer.

Pero tiene una ventaja: en sus filas se encuentran personajes políticos conocidos y un amplio sector de exfuncionarios apoya esta organización.

Guadalupe Acosta Naranjo es uno de los fundadores y el presidente actual de Somos México. Antes fue miembro fundador y secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que perdió su registro nacional en septiembre de 2024 por no alcanzar el mínimo de votos. También fue diputado federal.

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En 2016 apoyó a Francisco García Cabeza de Vaca como candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas y, al ganar, fue su representante en la Ciudad de México. Ahora, el exgobernador se encuentra acusado de delincuencia organizada y prófugo de la justicia.

Cecilia Soto es la secretaria general de Somos México. En 1994 fue candidata a la presidencia de la República del Partido del Trabajo (PT) y después se unió al PRD, partido con el que fue diputada de 2015 a 2018.

Soto también fue una de las integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que aprobó la Constitución Política de la capital.

El exsenador independiente Emilio Álvarez Icaza representa a Somos México ante el INE. Previamente fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como representante del PRD en el Senado.

Como suplente de ese mismo cargo está Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Federal Electoral, y Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, encabeza el Centro de Formación y Profesionalización Política de Somos México.

Aunque no forman parte del Comité Nacional de Somos México, otros personajes políticos han apoyado al partido públicamente, entre ellos los exconsejeros electorales José Woldenberg y Lorenzo Córdova; el exministro José Ramón Cossío, además del empresario Claudio X. González, uno de los principales opositores a Morena.

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