INE necesita transparencia en contrataciones

Uno de los objetivos es que el INE tenga mayor transparencia en las contrataciones para las elecciones, evitando monopolios y duopolios, señaló.

“Me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales como existen ahora, que haya mayor participación ciudadana, que las elecciones tengan menos recursos públicos, que los recursos se dediquen a la gente, que se garantice la transparencia en la elección”, explicó.

La presidenta reclamó que varios partidos políticos rechazaron su iniciativa de reforma electoral para evitar poner en riesgo sus lugares en legislaturas plurinominales.



La renuncia de Taddei se concretó el pasado 26 de octubre y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya investiga sobre la gestión de la expresidenta del INE, tras los señalamientos por posible conflicto de interés, colusión entre proveedores y funcionarios del Instituto y presunta triangulación de recursos públicos.

Sheinbaum señaló que es importante que el INE transparente el uso de los recursos públicos, como la contratación de la compra de boletas y casillas electorales, un problema que, afirma, se arrastra desde hace décadas.

“El problema de fondo es un duopolio o monopolio de las contrataciones de la papelería electoral que se constituyó desde finales de los años 80”, señaló.