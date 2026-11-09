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México

Sheinbaum insistirá con la reforma electoral después de las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el INE necesita transparentar las contrataciones para las elecciones, luego del escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta.
lun 09 noviembre 2026 10:04 AM
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Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará de nuevo su iniciativa de reforma electoral tras el escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). (Fotos: Galo Cañas (izq.) y Moisés Pablo Nava (der.) / Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará de nuevo su iniciativa de reforma electoral una vez que terminen las elecciones de 2027, tras el escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei , exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nada más pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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INE necesita transparencia en contrataciones

Uno de los objetivos es que el INE tenga mayor transparencia en las contrataciones para las elecciones, evitando monopolios y duopolios, señaló.

“Me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales como existen ahora, que haya mayor participación ciudadana, que las elecciones tengan menos recursos públicos, que los recursos se dediquen a la gente, que se garantice la transparencia en la elección”, explicó.

La presidenta reclamó que varios partidos políticos rechazaron su iniciativa de reforma electoral para evitar poner en riesgo sus lugares en legislaturas plurinominales.

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La renuncia de Taddei se concretó el pasado 26 de octubre y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya investiga sobre la gestión de la expresidenta del INE, tras los señalamientos por posible conflicto de interés, colusión entre proveedores y funcionarios del Instituto y presunta triangulación de recursos públicos.

Sheinbaum señaló que es importante que el INE transparente el uso de los recursos públicos, como la contratación de la compra de boletas y casillas electorales, un problema que, afirma, se arrastra desde hace décadas.

“El problema de fondo es un duopolio o monopolio de las contrataciones de la papelería electoral que se constituyó desde finales de los años 80”, señaló.

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Sheinbaum se desmarca de Guadalupe Taddei

La presidenta insistió en que Morena no impulsó a Guadalupe Taddei para presidir al INE y su nombramiento fue a partir del sorteo de una quinteta que fue avalada por todos los partidos políticos, salvo Movimiento Ciudadano que votó en contra.

“Si solo hubiera votado un partido político, a lo mejor, pero votaron prácticamente todos los partidos políticos por esa terna”, dijo.

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Al ser cuestionada sobre el respaldo que en su momento dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la elección de Taddei para presidir el INE, a quien calificó de “honesta”, Sheinbaum afirmó que Taddei “traicionó al pueblo”.

“Desde mi punto de vista, Guadalupe Taddei venía de ese grupo que se fue formando, nombrado por Lorenzo Córdoba (expresidente del INE), y después se pudo haber pensado que era una persona honesta pero resultó que no”, sostuvo Sheinbaum.

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Claudia Sheinbaum INE Guadalupe Taddei Zavala

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