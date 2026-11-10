INE analiza aumentar salarios de trabajadores de módulos hasta 12% en 2027

La posibilidad de alcanzar este aumento, dijo, dependerá de las redistribuciones presupuestales que realice el Instituto una vez que reciba la notificación formal del presupuesto aprobado para el próximo ejercicio fiscal.

Cruz García explicó en conferencia de prensa que el análisis también contempla beneficiar a trabajadores de las juntas locales y distritales que tengan categorías y niveles salariales similares a los del personal de los módulos, con el propósito de evitar diferencias entre empleados que realizan funciones o tienen condiciones laborales equivalentes.





Ante recorte, INE analiza solicitar ampliación presupuestal a Hacienda

La consejera presidenta detalló que, una vez iniciado el ejercicio fiscal 2027, el Instituto revisará si las economías y redistribuciones internas son suficientes para cubrir el incremento salarial anunciado.

En caso de que los recursos disponibles no alcancen, el INE contempla solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la justificación de las necesidades económicas para atender las demandas de los trabajadores.

La consejera Carla Humphrey explicó que esta petición deberá realizar ante el Poder Ejecutivo, debido a que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, no existe un mecanismo para solicitar directamente una ampliación a la Cámara de Diputados.

Como antecedente, recordó que en un proceso electoral anterior el Instituto solicitó una ampliación de 1,100 millones de pesos y recibió 800 millones.

Sin embargo, los consejeros aclararon que todavía no pueden garantizar que se alcance el aumento de 12%, pues primero deberán conocer el presupuesto definitivo y determinar cuánto dinero pueden destinar a este propósito.