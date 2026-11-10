INE analiza aumentar salarios de trabajadores de módulos hasta 12% en 2027

Este lunes, trabajadores de los módulos de atención ciudadana realizaron protestas y suspendieron actividades para exigir un incremento salarial, al considerar que son insuficientes sus percepciones frente a las responsabilidades que desempeñan.
Además del aumento, el personal planteó demandas relacionadas con el mantenimiento de los módulos, el abastecimiento de insumos, la mejora de las instalaciones, el respeto a sus días de descanso y la habilitación de espacios adecuados para tomar alimentos.
Al respecto, la consejera presidenta informó que el Instituto también revisa estas condiciones laborales y que los diagnósticos se extenderán a las juntas locales y distritales ejecutivas, donde se analizarán las necesidades de mantenimiento, equipamiento tecnológico e insumos.
El INE aseguró que los módulos de atención ciudadana funcionan con normalidad en todo el país y que los trámites para la ciudadanía se encuentran disponibles. Asimismo, indicó que trabaja en reagendar las citas que tuvieron que retrasarse por los cierres del día anterior.
Las autoridades electorales señalaron que mantendrán los canales de comunicación con los trabajadores para dar seguimiento a sus demandas y a los compromisos establecidos.
¿Qué pasará si el INE no consigue más presupuesto?
Durante la conferencia, la consejera presidenta explicó que el organismo no está en condiciones de comprometerse desde ahora con un porcentaje adicional, debido a que depende del presupuesto que finalmente tenga disponible.
Ante este escenario, los consejeros acordaron incorporar la petición de los trabajadores en el presupuesto que el Instituto presente para el siguiente ejercicio fiscal, además de analizar las economías internas para determinar si es posible mejorar sus percepciones.
“Lo que les decíamos es que no está en nuestra competencia hacer ese compromiso porque el recurso del que disponemos no es suficiente. ¿Qué nos dijeron? En petición muy específica: ‘Si no está en sus manos, por lo menos solicítenlo para que nosotros tengamos la certeza de que no nos están poniendo en segundo plano o que después lo vemos’”, explicó Cruz García.