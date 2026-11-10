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México

INE analiza aumentar salarios de trabajadores de módulos hasta 12% en 2027

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, detalló que la propuesta base de aumento salarial a los trabajadores es del 6%. Después se determinará aumentar.
mar 10 noviembre 2026 05:05 PM
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Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) vestida con saco gris y blusa azul, habla frente a un micrófono durante una conferencia de prensa, con los logotipos del Instituto Nacional Electoral al fondo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una serie de compromisos en materia salarial, técnico-operativa y administrativa, orientados a mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), así como fortalecer las condiciones en las que se brinda atención a la ciudadanía.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Eelectoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García , detalló este martes que el incremento de 6% es la base de las negociaciones con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), quienes este lunes se sumaron a un paro nacional.

Sin embargo, explicó que el organismo revisará sus recursos disponibles para determinar si puede ofrecer un porcentaje mayor durante 2027 que sea de entre 8 y 12%.

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La posibilidad de alcanzar este aumento, dijo, dependerá de las redistribuciones presupuestales que realice el Instituto una vez que reciba la notificación formal del presupuesto aprobado para el próximo ejercicio fiscal.

Cruz García explicó en conferencia de prensa que el análisis también contempla beneficiar a trabajadores de las juntas locales y distritales que tengan categorías y niveles salariales similares a los del personal de los módulos, con el propósito de evitar diferencias entre empleados que realizan funciones o tienen condiciones laborales equivalentes.

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Ante recorte, INE analiza solicitar ampliación presupuestal a Hacienda

La consejera presidenta detalló que, una vez iniciado el ejercicio fiscal 2027, el Instituto revisará si las economías y redistribuciones internas son suficientes para cubrir el incremento salarial anunciado.

En caso de que los recursos disponibles no alcancen, el INE contempla solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la justificación de las necesidades económicas para atender las demandas de los trabajadores.

La consejera Carla Humphrey explicó que esta petición deberá realizar ante el Poder Ejecutivo, debido a que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, no existe un mecanismo para solicitar directamente una ampliación a la Cámara de Diputados.

Como antecedente, recordó que en un proceso electoral anterior el Instituto solicitó una ampliación de 1,100 millones de pesos y recibió 800 millones.

Sin embargo, los consejeros aclararon que todavía no pueden garantizar que se alcance el aumento de 12%, pues primero deberán conocer el presupuesto definitivo y determinar cuánto dinero pueden destinar a este propósito.

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Este lunes, trabajadores de los módulos de atención ciudadana realizaron protestas y suspendieron actividades para exigir un incremento salarial, al considerar que son insuficientes sus percepciones frente a las responsabilidades que desempeñan.

Además del aumento, el personal planteó demandas relacionadas con el mantenimiento de los módulos, el abastecimiento de insumos, la mejora de las instalaciones, el respeto a sus días de descanso y la habilitación de espacios adecuados para tomar alimentos.

Al respecto, la consejera presidenta informó que el Instituto también revisa estas condiciones laborales y que los diagnósticos se extenderán a las juntas locales y distritales ejecutivas, donde se analizarán las necesidades de mantenimiento, equipamiento tecnológico e insumos.

El INE aseguró que los módulos de atención ciudadana funcionan con normalidad en todo el país y que los trámites para la ciudadanía se encuentran disponibles. Asimismo, indicó que trabaja en reagendar las citas que tuvieron que retrasarse por los cierres del día anterior.

Las autoridades electorales señalaron que mantendrán los canales de comunicación con los trabajadores para dar seguimiento a sus demandas y a los compromisos establecidos.

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Durante la conferencia, la consejera presidenta explicó que el organismo no está en condiciones de comprometerse desde ahora con un porcentaje adicional, debido a que depende del presupuesto que finalmente tenga disponible.

Ante este escenario, los consejeros acordaron incorporar la petición de los trabajadores en el presupuesto que el Instituto presente para el siguiente ejercicio fiscal, además de analizar las economías internas para determinar si es posible mejorar sus percepciones.

“Lo que les decíamos es que no está en nuestra competencia hacer ese compromiso porque el recurso del que disponemos no es suficiente. ¿Qué nos dijeron? En petición muy específica: ‘Si no está en sus manos, por lo menos solicítenlo para que nosotros tengamos la certeza de que no nos están poniendo en segundo plano o que después lo vemos’”, explicó Cruz García.

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INE Reforma electoral Sistema electoral

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