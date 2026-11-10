Una de cada cuatro empresas en México sufrió algún delito durante 2025





¿De qué delitos fueron víctimas la empresas en México en el 2025?

La extorsión fue el delito más frecuente, con una tasa de 1,467 casos por cada 10,000 unidades económicas. Le siguieron el robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885. En conjunto, estos tres delitos concentraron 59% de los ilícitos cometidos contra establecimientos.



La delincuencia también representó un costo económico de 115,100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, las unidades económicas destinaron 58,900 millones de pesos a medidas preventivas. El costo promedio por establecimiento, considerando las pérdidas y los gastos de protección, fue de 44,560 pesos.

¿Cuántos delitos no fueron denunciados?

Uno de los principales problemas fue la falta de denuncia. El Inegi estimó que 91.8% de los delitos, alrededor de 2.8 millones de casos, formaron parte de la cifra oculta, debido a que no se presentó una denuncia o la autoridad no abrió una carpeta de investigación. Solo 9.9% de los ilícitos fue denunciado y, del total, únicamente en 8.2% se inició una investigación.

Además, de los delitos denunciados en los que se abrió una carpeta, en 75.4% no había sucedido nada o el expediente continuaba en trámite. Entre las razones para no denunciar destacaron la pérdida de tiempo, mencionada en 35.3% de los casos atribuidos a la autoridad, y considerar que el delito era de poca importancia, con 16.2%.

En cuanto a la percepción de seguridad, 57.1% de las unidades económicas consideró que la inseguridad y la delincuencia fueron los problemas que más las afectaron. Guanajuato encabezó la lista de entidades donde los establecimientos señalaron esta problemática, con 71.3%, seguido de Morelos, con 70.3%, y Tabasco, con 69.9%.