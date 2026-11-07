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INE intenta frenar paro de labores de trabajadores de módulos: ofrece “medidas viables y sostenibles”

Frente al anuncio de paro de trabajadores de módulos INE, el Instituto ofreció voluntad para mejorar las condiciones laborales; sin embargo, señaló que las medidas deben ser viables.
sáb 07 noviembre 2026 08:49 PM
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Los módulos de atención ciudadana del INE podrían entrar en paro de labores el próximo 9 de noviembre. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) está intentando contener el paro de labores de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, previsto para este lunes 9 de noviembre en cerca de 20 estados. A través de una postura institucional, el órgano electoral ofreció "voluntad para mejorar las condiciones laborales".

Sin embargo, en el comunicado se establece que las autoridades tienen disposición a construir alternativas que sean "viables y sostenibles", ya que la principal demanda de los trabajadores radica en la duplicación del salario de 9,000 pesos a 19,000 pesos.

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Ofrece INE construir soluciones sostenibles

Tras el anuncio definitivo del paro de labores previsto para este lunes 9 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral aseguró que de manera colegiada ha emprendido una revisión integral de sus distintas áreas con el propósito de identificar necesidades, atender pendientes y fortalecer su operación.

El INE insisitó en que está retomando el diálogo con" plena disposición para escuchar los planteamientos de los compañeros de los módulos de atención ciudadana", a fin de construir alternativas de solución a cada una de sus inquietudes.

“Conocemos lo que han expresado las compañeras y compañeros respecto de sus condiciones salariales, laborales y operativas. Reconocemos la legitimidad de sus preocupaciones y la importancia de atenderlas con seriedad y responsabilidad”, señaló el instituto.

Además, el órgano a cargo de Blanca Cruz García, destacó que el trabajo que llevan a cabo en los módulos es fundamental para el cumplimiento de las atribuciones y que su profesionalismo permite brindar atención directa a millones de ciudadanos.

No obstante, el INE no se comprometió a un aumento salarial puntual y aseguró que pese a que existe voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones salariales, debe hacerse mediante "medidas viables, responsables, y sostenibles”.

El instituto aseguró que conforme se definan dichas medidas se informará a los trabajadores de manera clara y oportuna los alcances y los pasos para su aplicación.

La circular, difundida dos días antes de que se concrete el paro de labores, reafirma el compromiso para mantener abierto el diálogo y avanzar en acciones concretas “que reconozcan la importancia del trabajo de los módulos de atención ciudadana”.

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Demandas de los trabajadores de los módulos del INE

Los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE exigen un incremento salarial del 100%, mejores prestaciones y respeto a sus jornadas laborales.

Según Edgar Fernández, trabajador del organismo y vocero del movimiento, actualmente perciben alrededor de 9,600 pesos mensuales, lo que consideran insuficiente para el trabajo que realizan.

El paro podría afectar la atención en aproximadamente 800 módulos del país, donde laboran alrededor de 5,000 personas, según las estimaciones del propio organizador de la protesta.

Estos módulos llevan a cabo los servicios de credencialización, la expedición de credenciales por primera vez, las renovaciones, reposiciones y cambios de domicilio, entre otros trámites, y podrían tener interrupciones debido al paro convocado a partir del próximo lunes.

Los manifestantes habían acordado reunirse con una delegación del Instituto el pasado viernes; el encuentro se concretó, pero sin una resolución a favor de los trabajadores, por lo que confirmaron el paro para este lunes 9 de noviembre.

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INE Democracia Subsidio de paro

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