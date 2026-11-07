INE intenta frenar paro de labores de trabajadores de módulos: ofrece “medidas viables y sostenibles”

Ofrece INE construir soluciones sostenibles

Tras el anuncio definitivo del paro de labores previsto para este lunes 9 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral aseguró que de manera colegiada ha emprendido una revisión integral de sus distintas áreas con el propósito de identificar necesidades, atender pendientes y fortalecer su operación.

El INE insisitó en que está retomando el diálogo con" plena disposición para escuchar los planteamientos de los compañeros de los módulos de atención ciudadana", a fin de construir alternativas de solución a cada una de sus inquietudes.

“Conocemos lo que han expresado las compañeras y compañeros respecto de sus condiciones salariales, laborales y operativas. Reconocemos la legitimidad de sus preocupaciones y la importancia de atenderlas con seriedad y responsabilidad”, señaló el instituto.

Además, el órgano a cargo de Blanca Cruz García, destacó que el trabajo que llevan a cabo en los módulos es fundamental para el cumplimiento de las atribuciones y que su profesionalismo permite brindar atención directa a millones de ciudadanos.

No obstante, el INE no se comprometió a un aumento salarial puntual y aseguró que pese a que existe voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones salariales, debe hacerse mediante "medidas viables, responsables, y sostenibles”.

El instituto aseguró que conforme se definan dichas medidas se informará a los trabajadores de manera clara y oportuna los alcances y los pasos para su aplicación.

La circular, difundida dos días antes de que se concrete el paro de labores, reafirma el compromiso para mantener abierto el diálogo y avanzar en acciones concretas “que reconozcan la importancia del trabajo de los módulos de atención ciudadana”.