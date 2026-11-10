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México

Gobierno de Trump buscó crear célula de la CIA en México con ayuda de fiscal de Chihuahua

Guillermo Arturo Zuany, exfiscal de Chihuahua, es señalado por The New York Times de colaborar con agentes de EU para establecer una unidad especial en México; tiene dos órdenes de aprehensión.
mar 10 noviembre 2026 03:42 PM
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En la imagen se ven oficinas de inteligencia de Estados Unidos.
El Gobierno de Trump ha insistido en intervenir en México para combatir a los cárteles. (Foto: David Burnett/Newsmakers)

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, buscaba extender la operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a México a través de Chihuahua, con la colaboración del exfiscal de Operaciones Estratégicas del estado, Guillermo Arturo Zuany, de acuerdo con un reportaje realizado por The New York Times (NYT).

Según el reportaje del diario estadounidense, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , de extracción panista, tenía conocimiento de esta operación.

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Zuany estuvo a cargo de guiar a los agentes de la CIA en México, quienes a su vez dieron capacitaciones a elementos de seguridad de Chihuahua y participaban en operativos, de acuerdo con NYT.

El reportaje ‘El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México’ señala que el exfiscal de Chihuahua es investigado por el Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esta operación comenzó en el otoño de 2025, cuando el fiscal -quien ya no se encuentra en el cargo- presentó a uno de los agentes de la CIA ante elementos de agentes de Chihuahua y les indicó que su propósito era crear una unidad especial.

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Uno de los operativos en los que participaron los agentes de la CIA fue el intento de capturar a un presunto líder de un cártel mexicano. La misión realizada en un bar fue dirigida por los agentes estadounidenses, pero fracasó porque al llegar al sitio, el objetivo ya no se encontraba ahí. Según NYT, los agentes de la CIA se molestaron por el fallo de la misión.

Como recompensa por esta cooperación con agentes estadounidenses, el fiscal mexicano pudo recuperar su visa de Estados Unidos luego de que le fuera cancelada, según los testimonios de agentes de ambos países obtenidos por los autores Jack Nicas y Steve Fisher.

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La operación revelada por NYT se realizó durante la gestión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuyos funcionarios han sido acusados de permitir y colaborar en la operación de agentes estadounidenses. La política del PAN ha rechazado públicamente tener conocimiento de esto.

Hay orden de aprehensión contra exfiscal de Chihuahua

Guillermo Arturo Zuany tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, una por la Fiscalía General de la República (FGR) y otra por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Tengo entendido que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión vigente en su contra”, dijo en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el reportaje de NYT.

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La disputa por la seguridad entre Sheinbaum y Trump

El proyecto para crear una célula de la CIA en Chihuahua se desarrolló mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba su intención de intervenir en materia de seguridad en territorio nacional.

Incluso Trump ha acusado de forma reiterada a lo largo de sus casi dos años de gestión que el gobierno mexicano está controlado por el crimen organizado.

"Desafortunadamente los cárteles dirigen México. Se lo dije a la presidenta (Claudia Sheinbaum), ella no está feliz. Es una mujer maravillosa, pero los cárteles dirigen México", dijo Trump el pasado 15 de octubre.

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Por su parte, la presidenta de México ha mantenido firme su posición de defender la soberanía del país, incluyendo en materia de seguridad, sin rechazar la colaboración con las autoridades de Estados Unidos pero conservando las decisiones y las intervenciones en las autoridades mexicanas.

"Ellos lo han solicitado en distintas ocasiones y siempre hemos dicho que eso no, que podemos coordinarnos y cooperar en distintos temas”, dijo Sheinbaum el 26 de octubre en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Donald Trump Agencia Central de Inteligencia Claudia Sheinbaum Seguridad

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