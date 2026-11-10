Gobierno de Trump buscó crear célula de la CIA en México con ayuda de fiscal de Chihuahua

Zuany estuvo a cargo de guiar a los agentes de la CIA en México, quienes a su vez dieron capacitaciones a elementos de seguridad de Chihuahua y participaban en operativos, de acuerdo con NYT.

El reportaje ‘El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México’ señala que el exfiscal de Chihuahua es investigado por el Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esta operación comenzó en el otoño de 2025, cuando el fiscal -quien ya no se encuentra en el cargo- presentó a uno de los agentes de la CIA ante elementos de agentes de Chihuahua y les indicó que su propósito era crear una unidad especial.



Uno de los operativos en los que participaron los agentes de la CIA fue el intento de capturar a un presunto líder de un cártel mexicano. La misión realizada en un bar fue dirigida por los agentes estadounidenses, pero fracasó porque al llegar al sitio, el objetivo ya no se encontraba ahí. Según NYT, los agentes de la CIA se molestaron por el fallo de la misión.

Como recompensa por esta cooperación con agentes estadounidenses, el fiscal mexicano pudo recuperar su visa de Estados Unidos luego de que le fuera cancelada, según los testimonios de agentes de ambos países obtenidos por los autores Jack Nicas y Steve Fisher.