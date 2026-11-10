Gobierno de Trump buscó crear célula de la CIA en México con ayuda de fiscal de Chihuahua

La operación revelada por NYT se realizó durante la gestión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuyos funcionarios han sido acusados de permitir y colaborar en la operación de agentes estadounidenses. La política del PAN ha rechazado públicamente tener conocimiento de esto.
Hay orden de aprehensión contra exfiscal de Chihuahua
Guillermo Arturo Zuany tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, una por la Fiscalía General de la República (FGR) y otra por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“Tengo entendido que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión vigente en su contra”, dijo en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el reportaje de NYT.
La disputa por la seguridad entre Sheinbaum y Trump
El proyecto para crear una célula de la CIA en Chihuahua se desarrolló mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba su intención de intervenir en materia de seguridad en territorio nacional.
Incluso Trump ha acusado de forma reiterada a lo largo de sus casi dos años de gestión que el gobierno mexicano está controlado por el crimen organizado.
"Desafortunadamente los cárteles dirigen México. Se lo dije a la presidenta (Claudia Sheinbaum), ella no está feliz. Es una mujer maravillosa, pero los cárteles dirigen México", dijo Trump el pasado 15 de octubre.