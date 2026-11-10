INE confirma reapertura de todos sus módulos este 10 de noviembre: ¿qué acuerdos alcanzó con trabajadores?

Entre los acuerdos alcanzados la noche este lunes se contempla incorporar al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 un incremento de al menos 6% al sueldo bruto mensual del personal de los módulos con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Además, el organismo electoral se comprometió a revisar la viabilidad de elevar el aumento a un rango de entre 8% y 12%, así como la posibilidad de renivelar a las personas responsables de módulo, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Los compromisos se establecieron el 9 de noviembre, después de que una comisión de ocho trabajadores se reunió con la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García; la consejera electoral Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López.





INE ofrece mejoras en condiciones laborales

Además de los compromisos salariales, el Instituto acordó revisar distintas condiciones técnico-operativas y administrativas del personal.

Entre las medidas se encuentran establecer un horario de atención los sábados de 8:00 a 13:00 horas y respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos o descanso durante la jornada laboral.

También se revisará el reconocimiento de antigüedad de los trabajadores desde el primer día de labores bajo los esquemas de contratación por honorarios eventuales o permanentes, a partir del primer año de servicio.

En materia de seguridad, el INE se comprometió a fortalecer la protección de los módulos itinerantes y realizar diagnósticos sobre las c ondiciones laborales y de accesibilidad de los MAC en cada entidad del país.