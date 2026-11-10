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México

INE confirma reapertura de todos sus módulos este 10 de noviembre: ¿qué acuerdos alcanzó con trabajadores?

El INE informó que a partir del día de este 10 de noviembre el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país.
mar 10 noviembre 2026 12:29 PM
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Fachada de un Módulo de Atención Ciudadana del INE con avisos de suspensión de actividades colocados en los ventanales y personas en el exterior del inmueble.
Trabajadores y usuarios en un Módulo de Atención Ciudadana del INE, donde el paro nacional del 9 de noviembre afectó la atención para trámites de la credencial para votar. (Foto: Camila Ayala Benabib/ Cuartoscuro)

Luego del paro nacional y protestas que se registraron este lunes en las que trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) rechazaron un aumento salarial de 6%, el Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente estableció una serie de compromisos para mejorar sus condiciones laborales y garantizar la continuidad del servicio, por lo que que todos los centros del país ya operan con regularidad.

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Entre los acuerdos alcanzados la noche este lunes se contempla incorporar al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 un incremento de al menos 6% al sueldo bruto mensual del personal de los módulos con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Además, el organismo electoral se comprometió a revisar la viabilidad de elevar el aumento a un rango de entre 8% y 12%, así como la posibilidad de renivelar a las personas responsables de módulo, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Los compromisos se establecieron el 9 de noviembre, después de que una comisión de ocho trabajadores se reunió con la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García; la consejera electoral Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López.

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INE ofrece mejoras en condiciones laborales

Además de los compromisos salariales, el Instituto acordó revisar distintas condiciones técnico-operativas y administrativas del personal.

Entre las medidas se encuentran establecer un horario de atención los sábados de 8:00 a 13:00 horas y respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos o descanso durante la jornada laboral.

También se revisará el reconocimiento de antigüedad de los trabajadores desde el primer día de labores bajo los esquemas de contratación por honorarios eventuales o permanentes, a partir del primer año de servicio.

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En materia de seguridad, el INE se comprometió a fortalecer la protección de los módulos itinerantes y realizar diagnósticos sobre las c ondiciones laborales y de accesibilidad de los MAC en cada entidad del país.

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Los acuerdos también contemplan evaluar el otorgamiento de licencias con goce de sueldo ante situaciones de fuerza mayor o circunstancias críticas que enfrente el personal.

Revisarán gastos de campo y traslados

Entre los compromisos también está el analizar, conforme a la disponibilidad presupuestal, un posible incremento a los gastos de campo para los trabajadores de los módulos itinerantes.

Asimismo, el INE informó que revisará la posibilidad de estandarizar los tiempos de traslado de estas unidades y reiteró que los días de asueto no pueden considerarse como días de descanso.

El organismo precisó que las actividades del personal deberán realizarse conforme a las necesidades institucionales y la normatividad vigente.

Finalmente, el INE informó que a partir de este 10 de noviembre el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país.

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