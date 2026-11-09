Trabajadores de módulos del INE se van a paro y rechazan aumento del 6%

La manifestación estalla tras la renuncia de Guadalupe Taddei , exconsejera presidenta del INE, señalada de presuntos conflictos de interés, triangulación de contratos millonarios con los empresarios José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas, con quien tiene presuntos vínculos familiares.

En las oficinas centrales del INE, ubicadas en Tlalpan, un grupo de trabajadores de módulos rechazó el aumento del 6% ofrecido por el Instituto en un intento de contener las protestas.

Los manifestantes exigen en su lugar un incremento de al menos el 25% o percibir al menos dos salarios mínimos, pues señalan sus sueldos rondan los 9,600 pesos al mes.

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral transportan carpetas de procedimientos de quejas en relación a la Ley de Amparo correspondiente al punto 1 de la Sesión Ordinaria de este órgano institucional. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro )



Los trabajadores entregaron sus peticiones a personal de la consejera Blanca Cruz, presidenta interina del INE tras la salida de Taddei.

Una comisión de los trabajadores inconformes entró a la sede nacional del INE para presentar sus demandas.

El personal de los módulos del INE, amenazan con parar sus labores en todo el país el 25 de enero de 2027.

Esta fecha es clave, ya que es el último día para que la ciudadanía tramite su credencial de elector, de cara a las elecciones del próximo año, que incluyen la votación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cargos locales en las 32 entidades.





De acuerdo con los inconformes, en su jornada laboral que llega a ser de hasta 12 horas cuentan con un descanso de solo 12 minutos para consumir sus alimentos, además de trabajar con equipos de cómputo desactualizados y negación frecuente en su solicitud de vacaciones.