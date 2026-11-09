Trabajadores de módulos del INE se van a paro y rechazan aumento del 6%

A nivel nacional, trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan un paro para exigir un aumento a su sueldo y la mejora de sus condiciones laborales.
"¡Sin módulos no hay credencial y sin padrón no hay elección!", reclamaron con pancartas los empleados encargados de atender a la ciudadanía que tramita su credencial electoral.
Edgar Fernández, empleado que ha encabezado protestas de trabajadores del INE, dijo ante medios que hasta la tarde de este lunes 9 de noviembre, se habían cerrado cerca del 80% de los 842 módulos del Instituto en el país.
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La manifestación estalla tras la renuncia de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, señalada de presuntos conflictos de interés, triangulación de contratos millonarios con los empresarios José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas, con quien tiene presuntos vínculos familiares.
En las oficinas centrales del INE, ubicadas en Tlalpan, un grupo de trabajadores de módulos rechazó el aumento del 6% ofrecido por el Instituto en un intento de contener las protestas.
Los manifestantes exigen en su lugar un incremento de al menos el 25% o percibir al menos dos salarios mínimos, pues señalan sus sueldos rondan los 9,600 pesos al mes.
Los trabajadores entregaron sus peticiones a personal de la consejera Blanca Cruz, presidenta interina del INE tras la salida de Taddei.
Una comisión de los trabajadores inconformes entró a la sede nacional del INE para presentar sus demandas.
El personal de los módulos del INE, amenazan con parar sus labores en todo el país el 25 de enero de 2027.
Esta fecha es clave, ya que es el último día para que la ciudadanía tramite su credencial de elector, de cara a las elecciones del próximo año, que incluyen la votación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cargos locales en las 32 entidades.
De acuerdo con los inconformes, en su jornada laboral que llega a ser de hasta 12 horas cuentan con un descanso de solo 12 minutos para consumir sus alimentos, además de trabajar con equipos de cómputo desactualizados y negación frecuente en su solicitud de vacaciones.