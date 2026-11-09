Sheinbaum celebra récord de empleo formal: México supera los 23 millones de puestos

Entre septiembre y octubre se sumaron 161,077 nuevos empleos formales. En lo que va del año –de enero a octubre– son 571,277 plazas las que se han generado, un aumento del 1.3% respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa 299,180 empleos más en comparación con el año anterior.

Al inicio del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (en diciembre de 2018), el país registraba 20.2 millones de empleos formales.

Sin embargo, con la pandemia de covid-19 que comenzó en 2020 vino una caída en los trabajos, que disminuyeron a 19.5 millones de plazas. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentadas por el Gobierno de México, se perdieron en ese periodo 697,008 trabajos formales.



Con la toma de protesta de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024, México contaba con 22.5 millones de plazas laborales formales y con el nuevo récord, se suman en dos años un total de 607,550 trabajos más.

Sube salario mínimo en México con Sheinbaum

Durante los dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, el salario mínimo general en México ha aumentado 26.6% en términos nominales, pasando de 248.93 pesos por día en 2024 a 315.04 pesos diarios este 2026. Esto representa un aumento de 66.11 pesos por día.

La presidenta tiene la meta que en 2030, al cierre de su sexenio, el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas básicas.