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México

Sheinbaum celebra récord de empleo formal: México supera los 23 millones de puestos

El país sumó 607,550 trabajos formales más en los dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y se recupera tras la caída por la pandemia de covid, según cifras del gobierno.
lun 09 noviembre 2026 10:48 AM
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presume durante su conferencia matutina que México alcanzó un nuevo récord de empleos formales. En la imagen se observa a la mandataria frente a los periodistas y mientras presenta una imagen con la cifra 23 millones 88,353.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció durante su conferencia matutina que México alcanzó un nuevo récord de empleos formales en octubre de este 2026. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Con casi 23.1 millones de trabajos formales, el país alcanzó este octubre un nuevo récord en empleo, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum .

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre: 23 millones 088,353, la cifra máxima de toda la historia”, dijo la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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Entre septiembre y octubre se sumaron 161,077 nuevos empleos formales. En lo que va del año –de enero a octubre– son 571,277 plazas las que se han generado, un aumento del 1.3% respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa 299,180 empleos más en comparación con el año anterior.

Al inicio del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (en diciembre de 2018), el país registraba 20.2 millones de empleos formales.

Sin embargo, con la pandemia de covid-19 que comenzó en 2020 vino una caída en los trabajos, que disminuyeron a 19.5 millones de plazas. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentadas por el Gobierno de México, se perdieron en ese periodo 697,008 trabajos formales.

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Con la toma de protesta de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024, México contaba con 22.5 millones de plazas laborales formales y con el nuevo récord, se suman en dos años un total de 607,550 trabajos más.

Sube salario mínimo en México con Sheinbaum

Durante los dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, el salario mínimo general en México ha aumentado 26.6% en términos nominales, pasando de 248.93 pesos por día en 2024 a 315.04 pesos diarios este 2026. Esto representa un aumento de 66.11 pesos por día.

La presidenta tiene la meta que en 2030, al cierre de su sexenio, el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas básicas.

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Claudia Sheinbaum Estadísticas de empleo

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