Benjamín Rubio, abogado: "El Instituto de Defensoría Pública busca casos no solo en cárceles; también en redes sociales"

Después de la reforma al Poder Judicial en 2024 , el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) orientó su labor al trabajo territorial en lugar de atender desde el escritorio. Ahora, busca atender casos de personas en el Metro, pero también buscan en colonias, escuelas, centros de readaptación – y hasta en redes sociales–, la misión es encontrar conflictos legales de los ciudadanos para ayudarles.
"El IFDP no solo busca casos en cárceles, Ceresos y Ceferesos, también en redes sociales y medios de comunicación", explica en entrevista Benjamín Rubio Chávez, abogado de formación y titular de la IFDP.
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Dentro de las labores de este Instituto se encuentran dos primordiales: representar y defender de manera gratuita a personas acusadas de un delito del fuero federal; sin embargo, ahora brindan asistencia legal en problemas cotidianos, como cobros excesivos de cortes de luz y agua, desabasto de medicamento, fraudes financieros y violencia a mujeres.
Para Rubio Chávez el cambio se dio después de la reforma judicial de 2024; señala que la función del Instituto, desde el aspecto administrativo, es la misma, pero desde el operativo, existe mayor acercamiento con los ciudadanos.
Lo único que la reforma vino a beneficiar, fue esto que yo le llamo ‘un principio de derecho constitucional’ que siempre ha estado ahí, pero nunca habíamos hablado de él: cercanía de la justicia. Hoy, la defensoría va a las calles y comunidades”.
Benjamín Rubio Chávez, titular de la IFDP.
Señala que los servicios por los que se acercan más las personas es en el sector salud, como la falta de medicamentos en hospitales, seguridad social y movilidad de extranjeros.
Además, recuerda que la defensoría pública federal está estigmatizada, pues señala que se piensa que se tendrá una “mala defensa” por ser pública, pero enfatiza que los abogados que participan en esta Institución solo acceden a este cargo mediante examen y su permanencia depende de su supervisión, evaluación y capacitación.
“Las personas que aquí se encuentran trabajando como defensores o asesores no es su primera chamba, son gente que son experimentadas y cuando están aquí, se les sigue exigiendo para que sigan siendo muy profesionales. Eso para el asesorado tiene un gran valor”, señala.
¿Con la reforma Poder Judicial cuáles son los principales cambios que ha tenido el Instituto?
Yo creo que lo primordial es el trabajo en territorio. Estábamos acostumbrados más a recibir aquí la gente, detrás del escritorio. Sin embargo, nunca íbamos a en busca de la demás gente.
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Hoy en día, hemos hecho un montón de cosas para ir a territorio. Desde brigadas que hacemos a Centros de Reinserción Social (Ceresos) y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), a comunidades indígenas, a colonias, a escuelas; aquí en la Ciudad vamos a los metros. Eso ha permitido que nos acerquemos más.
Tan solo las puras brigadas en materia penal que hacemos a Ceferesos y Cedesos, trajeron como consecuencia que tuviéramos unas 2,200 libertades el año pasado.
En el fuero común, nosotros no somos competentes. Sin embargo, en algunos lados nos han permitido –a través de auxilios para las defensorías públicas locales– poder ayudar y el año pasado hicimos un aproximado de 600 representaciones extraordinarias para lograr libertades del fuero común.
Me hablaban de 2,200 libertades, ¿por qué fueron esas libertades?
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Por preliberaciones, gente que ya tiene sus requisitos para obtener sus libertades condicionadas y no se hacía algo. Iniciamos el 13 de febrero con los programas. Muchos decían: ‘No creo que vaya a ser mucho lo que logremos’.
Y del 13 de febrero al último día de febrero logramos 365 (liberaciones). Hay veces que se olvidan en el escritorio, desafortunadamente. Lo estamos supervisando semanalmente: estamos buscando quiénes tienen requisitos, buscamos asociaciones que nos puedan ayudar para obtener libertades por pago de reparación de daño.
Además, estamos haciendo un litigio estratégico para lograr que la reparación del daño no sea el obstáculo para la libertad o el pago de la multa no sea el obstáculo para la libertad. Se buscan muchas formas de poder llegar. En eso en materia penal.
¿Qué estrategias hacen para romper barreras geográficas y que lleguen los servicios?
Estamos haciendo una descentralización. Regularmente nuestras oficinas están en las capitales de los estados o en las grandes ciudades. Lo que estamos haciendo es irnos a comunidades y pueblos indígenas.
Ahí estamos formando las asesorías interculturales. Hoy en día traemos 14 casas de asesoría jurídica. Es casi una por mes desde que iniciamos. En noviembre del año pasado inauguramos la primera, que fue en Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Es intercultural, porque nuestro abogado habla la lengua, tiene conocimientos de pertinencia cultural y te defiende tanto en el sistema normativo indígena como en el sistema normativo tradicional. En los dos sistemas se puede hacer la defensa correspondiente.
La meta es lograr 30 en los próximos tres años (que dure su cargo, que es hasta 2028). Queremos terminar este año con 16.
También estamos en la descentralización en las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México están las oficinas (del Instituto) y aquí tendría que venir toda la gente de la Ciudad (para solicitar los servicios), pero para llegar acá es un martirio, salvo que vivas aquí cerca.
Lo que hemos estado haciendo es tratar de ir a más puntos. Primero nos fuimos a los lugares que tiene el mismo Poder Judicial y estuviera desocupado, como en el edificio sede de San Lázaro. Estamos tratando de estar más cerca. Nuestra meta es poder estar en todas las alcaldías en la Ciudad de México.
Además, tenemos el defensatel y las redes (sociales); podemos atender a distancia.
¿Cuál es el reto para las defensorías interculturales?
El poder defenderlos tanto el sistema normativo indígena como en el tradicional. En un sistema normativo indígena, para poner un ejemplo, imagina que algún pueblo como indígena te retenga o te condene a algo, te podemos ayudar. Los sistemas normativos indígenas tienen como límite la Constitución.
Y si la persona tiene problemas con el sistema normativo normal tradicional, ahí también podemos defenderla. En cualquiera de los dos (en el normativo indígena o en el tradicional), individual o colectivamente.
¿Cómo está la seguridad para los defensores que van a las casas inteculturales?
La característica primordial de nuestros defensores es que son de la zona; dos, hablan la lengua y están asimilados a la cultura porque son de la zona.
Como están asimilados a la cultura, ellos saben cómo se piden los permisos, cómo se debe de actuar. Desde el puro hecho de la lengua, ya es diferente, porque ellos llegan ante un par, ante alguien que los está entendiendo, ante alguien que entiende su cultura, ante alguien que entiende todo el entorno y el contexto que se está viviendo.
La plantilla del Instituto de Defensoría
Benjamín Rubio Chávez explica que el Instituto cuenta con 33 abogadas, quienes andan como “pastoras”, ya que tocan puertas para ofrecer sus servicios; cuenta que en un periodo de 2021 a 2025, llevaban 110 asuntos de feminicidio, pero de 2025, a la fecha, ya casi llevan 600 asuntos.
El IFDP ha representado a casos que se han vuelto mediáticos; por ejemplo uno de Neza-Bordo, el cual llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el Instituto inició un litigio en 2021 para obligar a las autoridades del Estado de México a frenar el hacinamiento extremo en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.
Lo anterior bajo el argumentando que las condiciones de vida ahí equivalían a tortura y tratos inhumanos.
“Hay muchas cosas que se hacen en la Institución y afuera no se saben”, enfatiza.
¿Qué acciones legales está promoviendo el Instituto para defender a los ciudadanos en problemas cotidianos?
El 13 de febrero iniciamos un programa que le decíamos “acercando tus derechos”, y en este hicimos un catálogo de asuntos en los cuales podemos ayudar y que pensamos que son cotidianos en problemas en la ciudadanía.
Hicimos el de luz. Decíamos ‘si te están cobrando en exceso o te están poniendo la famosa multa que es un ajuste la facturación, ah nosotros te podemos ayudar, te podemos defender’.
Lo mismo pasaría en agua, ´si te están cobrando en exceso, si te la cortaron o si tu comunidad o tu colonia no tiene agua, podemos hacer algo’.
En materia de salud, lo mismo. Tenemos este problema de que a veces no hay medicamentos, de que a veces no te dan el servicio médico, o a veces hay negligencias y en los tres casos ayudamos.
En problemas financieros también estamos. ¿Quién hoy en día no tiene un problema con la aseguradora o que no te quieren pagar seguro de vida, (o el seguro) de autos o (problemas con) los bancos y las clonaciones; tantos problemas que puede haber con el sistema bancario. Ahí también podemos nosotros estar.
En la materia del trabajo federal lo mismo y también en seguridad social: problemas de pensiones contra el IMSS, ISSSTE, ISSFAM; los tres grandes sistemas de seguridad social a nivel federal, nosotros podemos auxiliar, en los tres podemos hacer mucho en materia de pensiones.
En el tema sobre la falta de medicamentos en hospitales, ¿con qué se han encontrado?
La realidad se arregla muy rápido, porque interponemos el recurso o en algunos casos solamente el escrito y con eso de inmediato se resuelve el problema.
No es que se alargue, porque hace años cuando por ejemplo, cuando yo fui asesor, había un problema tremendo, no tardabas mucho tiempo hasta que dictan sentencia para que te otorgaran el medicamento o la hospitalización. Ahorita es de inmediato.
Entonces se logra en forma inmediata.
¿En qué otra temas la Defensoría brinda apoyo?
En el tema de feminicidio, nosotros no somos una institución que se dedique al acompañamiento de víctimas, pero, tenemos una unidad especial para violencia de género.
Tenemos a 33 mujeres que hemos preparado bastante para la violencia de género, pero la norma no nos autoriza eso. Entonces, nosotros lo hacemos de manera extraoficial, lo que trae como consecuencia que nuestras defensoras andan como pastoras, tocando puertas para ofrecerse si quieren que les llevemos el asunto.
Por ejemplo, encontramos el caso en un periódico, anuncian que en tal lugar pasó tal cosa, y ellas van y les dicen ‘fíjate que somos de la Defensoría, sabemos de tu caso, ¿ quieres que te representemos?’
Las barreras institucionales tenemos dos:una institucional y otra normativa. La normativa es porque no estamos autorizados para dar acompañamiento a víctimas, lo hacemos en forma extraordinaria.
Y el institucional, porque en muchas entidades federativas se ponen homicidio violento en lugar de feminicidio. Entonces, nuestras defensoras lo reclasifican a feminicidio y por eso no les conviene que ellas lleguen.
En números, ¿cuál es el servicio por el que más acuden?
En materia de proceso penal, tenemos un aproximado de 27,000 personas que les dimos servicio y en materia de ejecución penal, que son los sentenciados, son 40,000 personas, Entonces, ahí hablamos en pura materia penal que estamos cerca de los 70,000 personas, y entre casi 900 defensores.
En materia de asesoría jurídica, estamos cerca de las 50,000 personas con aproximadamente casi 300 asesores jurídicos. En materia de asesoría jurídica, ¿en cuál nos piden más salud? Salud, medicamentos, seguridad social., movilidad de los extranjeros, que son los extranjeros que ingresan y buscan características migratorias, refugio, nosotros los ayudamos, los representamos.