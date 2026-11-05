Benjamín Rubio, abogado: "El Instituto de Defensoría Pública busca casos no solo en cárceles; también en redes sociales"

Por preliberaciones, gente que ya tiene sus requisitos para obtener sus libertades condicionadas y no se hacía algo. Iniciamos el 13 de febrero con los programas. Muchos decían: ‘No creo que vaya a ser mucho lo que logremos’.

Y del 13 de febrero al último día de febrero logramos 365 (liberaciones). Hay veces que se olvidan en el escritorio, desafortunadamente. Lo estamos supervisando semanalmente: estamos buscando quiénes tienen requisitos, buscamos asociaciones que nos puedan ayudar para obtener libertades por pago de reparación de daño.

Además, estamos haciendo un litigio estratégico para lograr que la reparación del daño no sea el obstáculo para la libertad o el pago de la multa no sea el obstáculo para la libertad. Se buscan muchas formas de poder llegar. En eso en materia penal.

¿Qué estrategias hacen para romper barreras geográficas y que lleguen los servicios?

Estamos haciendo una descentralización. Regularmente nuestras oficinas están en las capitales de los estados o en las grandes ciudades. Lo que estamos haciendo es irnos a comunidades y pueblos indígenas.

Ahí estamos formando las asesorías interculturales. Hoy en día traemos 14 casas de asesoría jurídica. Es casi una por mes desde que iniciamos. En noviembre del año pasado inauguramos la primera, que fue en Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Es intercultural, porque nuestro abogado habla la lengua, tiene conocimientos de pertinencia cultural y te defiende tanto en el sistema normativo indígena como en el sistema normativo tradicional. En los dos sistemas se puede hacer la defensa correspondiente.

La meta es lograr 30 en los próximos tres años (que dure su cargo, que es hasta 2028). Queremos terminar este año con 16.

También estamos en la descentralización en las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México están las oficinas (del Instituto) y aquí tendría que venir toda la gente de la Ciudad (para solicitar los servicios), pero para llegar acá es un martirio, salvo que vivas aquí cerca.

Lo que hemos estado haciendo es tratar de ir a más puntos. Primero nos fuimos a los lugares que tiene el mismo Poder Judicial y estuviera desocupado, como en el edificio sede de San Lázaro. Estamos tratando de estar más cerca. Nuestra meta es poder estar en todas las alcaldías en la Ciudad de México.

Además, tenemos el defensatel y las redes (sociales); podemos atender a distancia.