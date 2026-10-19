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México presentará otra denuncia en EU por muerte de migrante bajo custodia del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalecer la red consular en Estados Unidos.
lun 19 octubre 2026 10:46 AM
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Tapachula Caravana Migrante
Sin importar el estatus migratorio, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que Estados Unidos debe garantizar la integridad y los derechos humanos de los detenidos. (Foto: Damián Sánchez Jesús/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México presentará una nueva denuncia en Estados Unidos tras la muerte de otro mexicano bajo custodia migratoria. De acuerdo con sus familiares, el connacional no recibió la atención médica que necesitaba para tratar la diabetes que padecía.

"El día de ayer falleció otro nacional en un centro de detención. El día mismo, ayer mismo estuvo Roberto (Velasco) en contacto con los familiares y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos", planteó.

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El fallecimiento ocurrió mientras el migrante se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se trata de Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien permanecía detenido en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con esta muerte ya son 18 los mexicanos fallecidos desde el 20 de enero de 2025, fecha en que comenzó el segundo mandato de Donald Trump.

La Cancillería informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, la representación consular activó el protocolo de protección correspondiente y estableció comunicación con los familiares del connacional.

"Solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”, apuntó.

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Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum explicó que el mexicano fue detenido hace cuatro meses y que, según los testimonios de sus familiares, padecía diversas enfermedades y posiblemente no contaba con todos los medicamentos necesarios.

"Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos", explicó.

La mandataria lamentó la muerte y recordó que su gobierno intensificó las acciones diplomáticas y legales ante las autoridades estadounidenses para exigir justicia por los mexicanos fallecidos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, así como para que se sancione a quienes resulten responsables.

Sheinbaum subrayó que, independientemente de su situación migratoria, Estados Unidos tiene la obligación de garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas detenidas.

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En julio pasado, el Gobierno de México presentó 21 denuncias por la muerte de 17 migrantes mexicanos durante redadas o mientras se encontraban bajo custodia del ICE.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó las denuncias ante las fiscalías de los condados correspondientes en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, estados en los que se registraron los fallecimientos de los connacionales.

La nueva denuncia se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense y de advertencias de la Embajada de Estados Unidos sobre las consecuencias de intentar ingresar al país sin documentos.

"Viajar en caravana no cambia las consecuencias de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La frontera permanece cerrada a la migración ilegal y es vigilada por tierra, cielo y mar. No pongas tu seguridad en riesgo", planteó la Embajada en redes sociales.

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Mientras tanto, este fin de semana Donald Trump afirmó que México ya pagó el muro fronterizo mediante los aranceles impuestos durante su administración.

“México sí pagó por ese muro –para que quede claro–, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, dijo.

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