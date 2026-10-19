El fallecimiento ocurrió mientras el migrante se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se trata de Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien permanecía detenido en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con esta muerte ya son 18 los mexicanos fallecidos desde el 20 de enero de 2025, fecha en que comenzó el segundo mandato de Donald Trump.

La Cancillería informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, la representación consular activó el protocolo de protección correspondiente y estableció comunicación con los familiares del connacional.

"Solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”, apuntó.





Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum explicó que el mexicano fue detenido hace cuatro meses y que, según los testimonios de sus familiares, padecía diversas enfermedades y posiblemente no contaba con todos los medicamentos necesarios.

"Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos", explicó.

La mandataria lamentó la muerte y recordó que su gobierno intensificó las acciones diplomáticas y legales ante las autoridades estadounidenses para exigir justicia por los mexicanos fallecidos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, así como para que se sancione a quienes resulten responsables.

Sheinbaum subrayó que, independientemente de su situación migratoria, Estados Unidos tiene la obligación de garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas detenidas.