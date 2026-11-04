Tras la jornada electoral de este 3 de noviembre en el que Donald Trump y el partido Republicano sufrieron una derrota en la Cámara de Representantes, el Senado y gubernaturas, la mandataria federal afirmó que en materia comercial y de seguridad continúan las conversaciones con el gobierno estadounidense.

"Hay que esperar pero las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial, continúan como normalmente se han venido haciendo", indicó.

Consecuencias para el T-MEC

La presidenta Sheinbaum dijo que, una que que termine el proceso electoral intermedio en Estados Unidos, se espera definir el futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC), sin embargo, afirmó que ya hay avances en los acuerdos.





¿Qué dijo Sheinbaum sobre los mexicoestadounidenses?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los triunfos de dos políticos de origen mexicano en California y Texas, pues aseveró que es una muestra de reconocimiento.

"Yo quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre, o uno de ellos nacido en México, y tienen un vínculo", indicó.

Los mexicanos a los que se refirió la presidenta Sheinbaum son Gina Hinojosa, quien será la primera latina en gobernar Texas por el Partido Demócrata, y Xavier Becerra, electo para gobernar California.

Tanto Texas como California son dos de los estados más poblados en Estados Unidos.

"Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento", dijo la mandataria federal.