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Sheinbaum sobre elecciones en Estados Unidos: derrota de republicanos muestra sentimiento estadounidense

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, sin importar el resultado de la elección, su gobierno busca la mejor relación con Donald Trump. Además, resaltó el triunfo de los gobernadores de Texas y California
mié 04 noviembre 2026 09:45 AM
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Una persona emite su voto en las elecciones intermedias de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los resultados de las elecciones son muestra del sentir del pueblo de Estados Unidos. (FAnna Moneymaker/Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el resultado de las elecciones en Estados Unidos son una muestra del sentimiento del pueblo de ese país y rechazó un cambio en la relación con el gobierno de su homólogo.

"Nosotros, independientemente del resultado de la elección, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y la colaboración sin subordinación", dijo en su conferencia de prensa de este miércoles.

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Tras la jornada electoral de este 3 de noviembre en el que Donald Trump y el partido Republicano sufrieron una derrota en la Cámara de Representantes, el Senado y gubernaturas, la mandataria federal afirmó que en materia comercial y de seguridad continúan las conversaciones con el gobierno estadounidense.

"Hay que esperar pero las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial, continúan como normalmente se han venido haciendo", indicó.

Consecuencias para el T-MEC

La presidenta Sheinbaum dijo que, una que que termine el proceso electoral intermedio en Estados Unidos, se espera definir el futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC), sin embargo, afirmó que ya hay avances en los acuerdos.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre los mexicoestadounidenses?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los triunfos de dos políticos de origen mexicano en California y Texas, pues aseveró que es una muestra de reconocimiento.

"Yo quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre, o uno de ellos nacido en México, y tienen un vínculo", indicó.

Los mexicanos a los que se refirió la presidenta Sheinbaum son Gina Hinojosa, quien será la primera latina en gobernar Texas por el Partido Demócrata, y Xavier Becerra, electo para gobernar California.

Tanto Texas como California son dos de los estados más poblados en Estados Unidos.

"Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento", dijo la mandataria federal.

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Cambios en el Congreso estadounidense

En las elecciones de este 3 de noviembre, el Partido Demócrata se quedó con la mayoría del Poder Legislativo. En el Senado los demócratas suman hasta ahora 54 espacios frente a los 50 de los republicanos. En la Cámara de Representantes, 228 frente a los 139 del partido del que forma parte Donald Trump.

Conoce más:

Los partidarios asisten a la fiesta de vigilancia electoral para el candidato a la alcaldía demócrata de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el Brooklyn Paramount el 4 de noviembre de 2025 en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York.
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Los demócratas debaten si ir al centro o a la izquierda a las elecciones de 2026

¿Cómo impactan los resultados electorales la relación entre México y Trump?

El resultado de las elecciones de este 3 de noviembre en Estados Unidos Estados Unidos, más allá de fortalecer o debilitar a Donald Trump en sus últimos dos años de mandato, también tendrá un impacto para México.

El principal riesgo para México, si los demócratas se quedan con la mayoría en el Congreso o si hay un Legislativo dividido en el que un partido tenga más posiciones en la Cámara de Representantes y el otro en el Senado, es que Trump presione más a México instrumentando acciones contra lo que se califica como narcopolítica.

“Pudiera tratar de hacer algo en materia de seguridad como alguna acción unilateral del tipo de ir por el arresto de algún gobernador; cosas de ese tipo pudiera intentar hacer, ahí está el riesgo mayor para México donde pudiera venir el cambio más importante”, plantea José Andrés Sumano, profesor de El Colegio de México.

Seguir leyendo: Elecciones en EU: un Trump derrotado y con el Congreso dividido sería un escenario peligroso para México

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