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México

La derrota republicana no frena a Trump: conservará margen para presionar a México

Internacionalistas consideran que a pesar de que el presidente de EU, Donald Trump, tenga un Congreso con mayoría demócrata no cederá en temas como ampliar el TMEC o combate al narcotráfico.
mié 04 noviembre 2026 04:28 PM
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en la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump .
La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump se mantendrá compleja durante los próximos dos años, advierten especialistas. (Foto: Cuartoscuro.)

La derrota que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Partido Republicano sufrieron en las midterms 2026, frente el "tsunami demócrata” traerá para México una relación compleja para los próximos dos años marcada por la presión.

Pese a tener más demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump no cederá fácilmente en ampliar el Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), ni en su presión para que se haga más contra la lucha contra las drogas, en particular los cárteles, designados como terroristas en febrero de 2025.

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Internacionalistas consideran que Trump recibió este 3 de noviembre una de sus peores derrotas políticas y un rotundo rechazo a su Make America Great Again (Hacer America Grande Otra Vez), pero no se verá frenado.

"Esta derrota a Donald Trump no es algo que le vaya a parar, que vaya a frenarlo. Hay ciertas herramientas que él va a seguir utilizando, como los vetos a iniciativas o incluso la firma de órdenes ejecutivas. Va a haber un contrapeso, pero también hay que irnos con cautela porque Trump es explosivo", explica Daniela González Iza, internacionalista y excatedrática del Tec de Monterrey.

Un “pato cojo”, pero no hay que subestimarlo

Cuando el 3 de enero de 2027 los nuevos congresistas tomen posesión y el Legislativo se pinte de azul, Donald Trump será un lame duck (pato cojo), pues su partido perderá espacios por el voto de rechazo a su proyecto político.

Yadira Gálvez, internacionalista y profesora en la UNAM, sostiene que al “pato cojo” no habrá que subestimarlo y que tener un Congreso con más demócratas, tampoco representa para México una mejor relación con Estados Unidos.

“Yo sería más precavida respecto a las expectativas sobre un Congreso dominado por los demócratas”, planteó durante el seminario “Elecciones intermedias en Estados Unidos: Política exterior y T-MEC”, organizado por la UNAM .

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Recordó que Barack Obama fue el presidente cuya administración más deportaciones de mexicanos realizó en los últimos años. Entre sus dos gestiones, se acumularon alrededor de 3 millones de repatriaciones de mexicanos.

A pesar de no ser un presidente fuerte, Trump puede seguir frenando la ampliación del TMEC y llevar a 2028 la posibilidad de extenderlo por 10 años más mientras mantiene revisiones anuales.

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“La ampliación del T-MEC va a tomar tiempo, no veo en dos años una firma de largo alcance. Hay que esperar”, dice Anabel Ortega Muñoz, especialista en temas de geopolítica, movilidad humana y gobernanza global y catedrática de la Universidad La Salle..

El TMEC es un tema clave para México y del que la presidenta Claudia Sheinbaum espera que se resuelva pasadas las elecciones intermedias.

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El T-MEC se firmó en noviembre de 2018 por los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau. (Foto: @SE_mx)

La nueva composición del Congreso permitirá abrir nuevos canales de diálogo con Estados Unidos y ejercer cierta presión hacia la administración Trump para que elimine aranceles que no han generado beneficios a la economía de ese país.

“Para la presidencia Trump mantenerse en esta rijosidad con sus vecinos y aliados como México y Canadá, no ha dado frutos en la economía, por lo que eso se va a tener que replantear”, agrega.

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La recomposición en el Congreso y en gubernaturas de Estados Unidos puede dar a México algunos aliados.

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La especialista considera que la relación entre México y Estados Unidos es compleja y así se mantendrá durante los próximos dos años pues no puede ser “ni contigo, ni sin ti”.

Trump levanta pasiones y los resultados de las elecciones muestran que la democracia está viva que nunca en Estados Unidos y eso es muy importante que estos mecanismos de contrapesos estén funcionando”
Anabel Ortega, internacionalista y catedrática de La Salle.

Narco, una presión mediática, pero no tan relevante como la economía

Yadira Gálvez explicó que en las elecciones 2024, México fue parte relevante del debate en Estados Unidos por la migración y por la seguridad, sin embargo, esa narrativa cambió en 2026 por la economía y la guerra con Irán.

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“En 2024, la elección tuvo como referentes inmigración y seguridad y todo el tema de la gestión fronteriza frente a la crisis, convirtiendo a México como parte también de la discusión del debate interno en Estados Unidos”, recuerda.

Sin embargo, en el gobierno de la presidenta Sheinbaum se lograron avances en la reducción de flujos migratorios en más de 70%, por lo que la migración no será tema de presión.

Vamos a seguir viendo una relación tensa, pero la estrategia de México tendrá que ser identificar algunos actores importantes, no nada más en el poder legislativo incluso en gobernaturas".
Daniela González, internacionalista.

En materia de seguridad, sí se prevé que se mantenga la presión pero más por discurso que por impacto en los ciudadanos.

“La población estadounidense espera que mejore la economía antes de estar preocupados porque encarcelen a Rocha Moya, no saben ni quién es”, dice Anabel Ortega.

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La especialista considera que el combate al narcotráfico para Trump es relevante por un asunto de propaganda, pero no por ello lo es para los estadounidenses, pues el fondo está en una crisis de salud pública.

“El combate al fentanilo no ha dado ningún resultado. Ningún narcotraficante encarcelado ha combatido el problema de adicción y de salud pública que tienen los Estados Unidos. Entonces, es una preocupación, pero no es la principal”, sostiene.

Daniela González considera que México junto a Brasil se han mantenido como un contrapeso a la política intervencionista de Estados Unidos, pero ello no lo eximirá de esa presión que seguirá ejerciendo el gobierno de Trump.

"No quiere decir que no vayamos a seguir teniendo esta presión, seguramente en el discurso va a seguir habiendo esta presión", agrega.

Los próximos dos años para la relación México-Estados Unidos, no serán fáciles, pero para los especialistas, el cambio que traerá la elección de 2026 abre posibilidades para que México establezca nuevos canales de comunicación que lo aleje poco a poco de los aranceles y de la constante presión en materia de seguridad.

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