La derrota republicana no frena a Trump: conservará margen para presionar a México

Internacionalistas consideran que Trump recibió este 3 de noviembre una de sus peores derrotas políticas y un rotundo rechazo a su Make America Great Again (Hacer America Grande Otra Vez), pero no se verá frenado.

"Esta derrota a Donald Trump no es algo que le vaya a parar, que vaya a frenarlo. Hay ciertas herramientas que él va a seguir utilizando, como los vetos a iniciativas o incluso la firma de órdenes ejecutivas. Va a haber un contrapeso, pero también hay que irnos con cautela porque Trump es explosivo", explica Daniela González Iza, internacionalista y excatedrática del Tec de Monterrey.

Un “pato cojo”, pero no hay que subestimarlo

Cuando el 3 de enero de 2027 los nuevos congresistas tomen posesión y el Legislativo se pinte de azul, Donald Trump será un lame duck (pato cojo), pues su partido perderá espacios por el voto de rechazo a su proyecto político.

Yadira Gálvez, internacionalista y profesora en la UNAM, sostiene que al “pato cojo” no habrá que subestimarlo y que tener un Congreso con más demócratas, tampoco representa para México una mejor relación con Estados Unidos.

“Yo sería más precavida respecto a las expectativas sobre un Congreso dominado por los demócratas”, planteó durante el seminario “Elecciones intermedias en Estados Unidos: Política exterior y T-MEC”, organizado por la UNAM .



Recordó que Barack Obama fue el presidente cuya administración más deportaciones de mexicanos realizó en los últimos años. Entre sus dos gestiones, se acumularon alrededor de 3 millones de repatriaciones de mexicanos.

A pesar de no ser un presidente fuerte, Trump puede seguir frenando la ampliación del TMEC y llevar a 2028 la posibilidad de extenderlo por 10 años más mientras mantiene revisiones anuales.