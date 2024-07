La deportación masiva que propone Trump; ¿campaña o posibilidad real?

“La propuesta de Trump es un discurso para el votante, en la práctica operativa el sistema migratorio es incapaz de hacer redadas masivas. Tendrá tres o cuatro décadas que los sistemas de tramitación de deportaciones, asilo y refugio están totalmente desarticulados, es muy disfuncional para que puedas hacer un proceso masivo de deportación", argumenta.

Al participar en una transmisión especial para analizar el discurso de Trump al aceptar la candidatura republicana a la Casa Blanca, el experto subrayó que hacer una deportación masiva como la que propuso el candidato requiere tener un sistema migratorio eficiente, con altos niveles de capacidad, mucho personal y muchos medios.

"Nada de eso tiene el sistema migratorio estadounidense”, remarca.

Durante la Convención Republicana al aceptar la nominación del partido para buscar la Presidencia de Estados Unidos, Trump adelantó que terminará el muro fronterizo y realizará una deportación masiva.

“La plataforma republicana promete lanzar la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país”, afirmó Trump, frente a centenares de sus simpatizantes.

La propuesta de Trump se da luego de recriminar al actual presidente, Joe Biden, de haber puesto fin a medidas que él implementó como presidente como los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y el Título 42, los cuales, asegura, le permitieron tener ''una frontera segura''.

El también coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración en la Ibero, explica que de querer hacer una “redada masiva”, Estados Unidos se encontrará con la incompetencia de su sistema migratorio.

“Requieres trámites específicos para uno, identificar; dos, para definir si esa persona es elegible para pedir el asilo y refugio; tres, determinar si se queda o no y cuatro condenarlo o no a la deportación. En ese sentido lleva tanto tiempo esto, puede llevar meses que multiplicados y formados en una fila llevarían no años sino siglos”, detalla.