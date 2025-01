"Permanece callado, no digas tu estatus"; migrantes activan planes ante redadas

En el día dos de la presidencia de Trump ya comenzaron en Estados Unidos las redadas en contra de los migrantes, como parte de su plan de deportación masiva.

"Las operaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han comenzado hoy (martes). Dimos la orden de priorizar la seguridad ciudadana", afirmó Tom Homan, el “Zar de la frontera", en una entrevista con Fox News.

En Estados Unidos hay alrededor de 40 millones de migrantes de origen mexicano y, aunque la mayoría tiene estatus regular, todas las familias tienen al menos a un integrante que no cuenta con los documentos necesarios para estar en tierra estadounidense.

“Nuestras familias son mixtas. Todos tenemos indirectamente algún familiar indocumentado, por eso es que nos preocupa y afecta a todas las familias. Es como cuando te apachurras un dedo, te duele toda la mano”, afirma Arreola.

De los 11 millones de migrantes en condición irregular, se calcula que el 40% son de origen mexicano.

Vivir entre miedo y recomendaciones

Con el regreso de Donald Trump, las comunidades de mexicanos viven con miedo de ser deportados a México. A pesar de ese miedo, se están asesorando sobre sus opciones legales para no regresar a México, preparando planes de emergencia y alistando los escenarios para saber qué decir y qué no en caso de que un agente migratorio los detenga.

“Estamos asesorando a nuestra comunidad que, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos. El derecho número uno es a permanecer callado. Di tu nombre y no tienes que decir tu estatus migratorio, de dónde eres, nada como edad, origen, nada. No digas nada. Porque con tu puro nombre, el de inmigración, no puede saber si eres migrante, si naciste aquí o allá”, agrega Arreola.

Las redadas no son nuevas en Estados Unidos. En el primer periodo de Trump al frente del gobierno estadounidense también se realizaron operativos para detener y sacar a migrantes en Estados Unidos.

Con el regreso de Trump, se revocaron además restricciones para no realizar redadas en sitios considerados como “delicados”, como escuelas, iglesias y hospitales. Esto también ha incrementado el temor de los migrantes en situación irregular.