Quién es el R1, acusado del asesinato de Carlos Manzo y de la influencer Valeria Márquez

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció detalles sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la influencer Valeria Marquez, ocurrido en mayo de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando se encontraba en una transmisión en vivo en sus redes sociales.
A pesar de que en el feminicidio ocurrió el 13 de mayo es hasta hoy que las autoridades federales ofrecen detalles sobre los autores intelectuales de este hecho que se volvió viral que la víctima se encontraba en su establecimiento cuando un hombre entró al lugar y, al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.
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¿Quién es el R1?
El funcionario federal detalló que la captura de este líder criminal se realizó derivado de trabajos de coordinación e inteligencia entre el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad, quienes llevaron a cabo un operativo en Aotonilco el Alto en Jalisco.
El “R1” cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como operador relevante de este grupo criminal.
En marzo de 2012, a Ramón Ángel “N” se le adjudicó la jornada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Colima, así como en municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga, en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del Cártel Jalisco, ya declarado culpable en Estados Unidos.
“Los Rs”, ligados al CJNG
El grupo delictivo de los “Los Rs”, célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaba en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado de Jalisco.
“Los Rs” están vinculadas a delitos del narcotráfico, como la coordinación de rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos, agresiones y homicidios en contra de integrantes de grupos rivales.
En cuanto a su operación en el estado de Michoacán, esta organización mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial.
Entre sus principales fuentes de financiamiento se encontraban el tráfico de drogas, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.
Detrás de los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez
Hasta el momento hay 31 detenidos de este grupo criminal, que está relacionado al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, quienes también están detrás del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, el 13 de mayo de 2025.
Tras la detención del "R1", su hermano, identificado como el "R2" asume el liderazgo de esta organización criminal.
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Hijo del "R1" mandó matar a influencer Valeria Márquez
Harfuch detalló en la Mañanera del Pueblo de este viernes 31 de julio que el hijo del “R1” mantenía una relación con Valeria, y la amenazó varias veces.
“El hijo del `R1´ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado por varias ocasiones, el hijo le pidió a su papá que cometiera el feminicidio. Es una investigación distinta, aunque tenemos indicios para buscarlo, actualmente está libre y estamos en su búsqueda, es parte de las investigaciones”, informó en Palacio Nacional.
¿Quién era Carlos Manzo?
Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente. Tenía 40 años de edad al momento de su asesinato.
Trabajó como auditor del IMSS en Michoacán y más tarde fue diputado federal por el partido oficialista Morena.
Desde que asumió el cargo de alcalde en septiembre de 2024, trabajaba por mejorar la seguridad de Uruapan y combatir el crimen organizado.
El alcalde llegó a declarar públicamente que estaba amenazado y que tenía miedo, por lo que pidió ayuda al gobierno federal y éste le brindó protección federal.
"Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno", declaró en una entrevista para un programa de radio.
Valeria Márquez tenía 23 años y nació en Guadalajara. De acuerdo con la información oficial, mantenía actividad en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba más de 90,000 y 97,000 seguidores respectivamente.
También operaba un negocio de belleza con el nombre Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan. Desde ese lugar generaba contenido sobre rutinas de cuidado, peinados y maquillaje.
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Omar García Harfuch detalló que el hijo del “R1”, está prófugo, aunque las autoridades ya cuentan con información de su persona para poder identificarlo por lo que continúan en su búsqueda.