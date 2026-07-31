Quién es el R1, acusado del asesinato de Carlos Manzo y de la influencer Valeria Márquez

¿Quién es el R1?

El funcionario federal detalló que la captura de este líder criminal se realizó derivado de trabajos de coordinación e inteligencia entre el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad, quienes llevaron a cabo un operativo en Aotonilco el Alto en Jalisco.

El “R1” cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como operador relevante de este grupo criminal.

En marzo de 2012, a Ramón Ángel “N” se le adjudicó la jornada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Colima, así como en municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga, en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del Cártel Jalisco, ya declarado culpable en Estados Unidos.

El líder criminal fue detenido en el municipio de Atotonilco el Grande, Jalisco. (Foto: SSPC)

“Los Rs”, ligados al CJNG

El grupo delictivo de los “Los Rs”, célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaba en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado de Jalisco.

“Los Rs” están vinculadas a delitos del narcotráfico, como la coordinación de rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos, agresiones y homicidios en contra de integrantes de grupos rivales.

En cuanto a su operación en el estado de Michoacán, esta organización mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial.

Entre sus principales fuentes de financiamiento se encontraban el tráfico de drogas, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

Detrás de los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Hasta el momento hay 31 detenidos de este grupo criminal, que está relacionado al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, quienes también están detrás del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, el 13 de mayo de 2025.

"Los detenidos calificaron como `provocaciones´ las actividades del alcalde Carlos Manzo ", informó Harfuch.

Tras la detención del "R1", su hermano, identificado como el "R2" asume el liderazgo de esta organización criminal.