ASF detecta posible triangulación por más de 700 mdp en el gobierno de Samuel García

¿De qué señalan al gobierno de Samuel García?

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, informó que, durante las auditorías practicadas al Gobierno de Nuevo León, se identificaron diversas irregularidades, entre ellas posibles esquemas de triangulación de recursos públicos y simulación de operaciones.

Sin mencionar directamente el nombre del gobernador , el funcionario explicó que detectaron patrones de dispersión de dinero público mediante pagos a proveedores, cuyos recursos presuntamente terminaron en cuentas bancarias de familiares de servidores públicos.

“Tenemos mapeado (…) cómo llegan los recursos públicos a ciertos proveedores que presentan servicios a los estados y, una vez que van pasando las cadenas, a través de las cuales administran los recursos, hay una dispersión con muchos patrones que nos indica que hay un posible acto ilegal para que estas transferencias caigan en manos de familiares de (servidores públicos)”, dijo el auditor.

¿A cuánto ascienden los recursos involucrados?

Aunque la ASF continúa con los cálculos para determinar el posible daño al erario, el auditor aclaró que todavía no existe una cifra definitiva sobre los recursos presuntamente desviados mediante estos mecanismos.

Sin embargo, de acuerdo con la gráfica presentada por el funcionario, las operaciones identificadas en Nuevo León involucran al menos 728.1 millones de pesos.

“Estamos haciendo los cálculos correspondientes. Lo que tenemos es la conducta y sobre la conducta es que estamos actuando. Cuando tengamos la cifra, procederemos a aplicar los mecanismos legales correspondientes”, declaró.