Choque de trenes en Toledo deja 12 mexicanos heridos, uno sigue desparecido

A través de un comunicado , la Cancillería informó que las autoridades españolas continúan con las labores de búsqueda e identificación del mexicano cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

La Embajada de México en España mantiene comunicación con las dependencias de ese país para conocer los avances y dar seguimiento al caso.

Fernando de Jesús, el mexicano desaparecido tras el accidente de trenes en España

El connacional desaparecido fue identificado por sus familiares como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, aunque actualmente residía en Estados Unidos.

Viajaba como turista junto con su esposo en uno de los trenes involucrados en la colisión, en el vagón número ocho de una unidad de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla.



Ante la desaparición, un familiar viajó desde México a España para acompañar las labores de búsqueda. El encargado de la Sección Consular de la Embajada mexicana se trasladó a Toledo para brindar acompañamiento y asistencia durante su estancia.

La SRE también informó que la representación diplomática brindará apoyo económico a los familiares mientras permanezcan en España y que mantiene activo el protocolo de protección consular.