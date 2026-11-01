Choque de trenes en Toledo deja 12 mexicanos heridos, uno sigue desparecido

Estado de salud de los mexicanos afectados por el accidente
La cifra de connacionales involucrados se actualizó conforme avanzó la identificación de las personas que viajaban en los trenes.
El 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que siete mexicanos habían resultado con lesiones leves y que uno más permanecía desaparecido.
Sin embargo, en su reporte del 1 de noviembre, la SRE elevó a 12 el número de mexicanos afectados por el accidente. De ese total, 11 presentaron lesiones leves, recibieron atención médica y fueron dados de alta.
¿Cómo ocurrió el choque de trenes en España?
El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron.
Uno de ellos, operado por Renfe, cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, mientras que el otro pertenecía a la compañía privada Iryo.
De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Iryo se encontraba detenido en las vías cuando fue impactado por detrás por la unidad de Renfe.
La colisión provocó el descarrilamiento de los últimos vagones y dejó decenas de víctimas.
El saldo reportado en los días posteriores al accidente llegó a 69 personas fallecidas y más de 200 lesionadas. Las labores de rescate, búsqueda e identificación continuaron después del impacto, mientras las autoridades españolas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
El gobierno español anunció una investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión y revisar las condiciones de seguridad ferroviaria.