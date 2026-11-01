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México

Choque de trenes en Toledo deja 12 mexicanos heridos, uno sigue desparecido

La cifra de mexicanos afectados por el accidente ferroviario subió a 12, de acuerdo con la actualización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
dom 01 noviembre 2026 04:05 PM
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Trenes accidentados en Toledo, España.
El choque de dos trenes de alta velocidad ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, España. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El choque de dos trenes de alta velocidad en España dejó a 12 mexicanos afectados, de los cuales 11 sufrieron lesiones leves y ya fueron dados de alta, mientras que uno continúa desaparecido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó este domingo 1 de noviembre la información sobre los connacionales involucrados en el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo, España.

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A través de un comunicado , la Cancillería informó que las autoridades españolas continúan con las labores de búsqueda e identificación del mexicano cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

La Embajada de México en España mantiene comunicación con las dependencias de ese país para conocer los avances y dar seguimiento al caso.

Fernando de Jesús, el mexicano desaparecido tras el accidente de trenes en España

El connacional desaparecido fue identificado por sus familiares como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, aunque actualmente residía en Estados Unidos.

Viajaba como turista junto con su esposo en uno de los trenes involucrados en la colisión, en el vagón número ocho de una unidad de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla.

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Ante la desaparición, un familiar viajó desde México a España para acompañar las labores de búsqueda. El encargado de la Sección Consular de la Embajada mexicana se trasladó a Toledo para brindar acompañamiento y asistencia durante su estancia.

La SRE también informó que la representación diplomática brindará apoyo económico a los familiares mientras permanezcan en España y que mantiene activo el protocolo de protección consular.

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Estado de salud de los mexicanos afectados por el accidente

La cifra de connacionales involucrados se actualizó conforme avanzó la identificación de las personas que viajaban en los trenes.

El 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que siete mexicanos habían resultado con lesiones leves y que uno más permanecía desaparecido.

Sin embargo, en su reporte del 1 de noviembre, la SRE elevó a 12 el número de mexicanos afectados por el accidente. De ese total, 11 presentaron lesiones leves, recibieron atención médica y fueron dados de alta.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes en España?

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron.

En las imágenes, un cártel con la imagen de Carlos Manzo y en la otra, un soldado en Michoacán.
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Uno de ellos, operado por Renfe, cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, mientras que el otro pertenecía a la compañía privada Iryo.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Iryo se encontraba detenido en las vías cuando fue impactado por detrás por la unidad de Renfe.

La colisión provocó el descarrilamiento de los últimos vagones y dejó decenas de víctimas.

El saldo reportado en los días posteriores al accidente llegó a 69 personas fallecidas y más de 200 lesionadas. Las labores de rescate, búsqueda e identificación continuaron después del impacto, mientras las autoridades españolas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

El gobierno español anunció una investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión y revisar las condiciones de seguridad ferroviaria.

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El accidente también generó cuestionamientos sobre los protocolos de circulación y la operación de los trenes de alta velocidad.

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España Catástrofes y accidentes

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