El asesino de Carlos Manzo tenía 17 años; esto se sabe del joven que mató al alcalde de Uruapan

“Por eso la estrategia de seguridad no es solamente la presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, tiene que tener un contenido de atención a las causas. Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales; fueron 36 años de abandono a los jóvenes; apenas se recuperó durante 6 años de una política de avance en la atención a los jóvenes”, expresó este viernes en la Mañanera del Pueblo.

La jefa del Ejecutivo destacó que se busca el apoyo a los jóvenes a través de la educación, cultura y el deporte para que los jóvenes tengan otras opciones de vida y no enrolarse en los grupos criminales.

¿Quién era el joven homicida de Carlos Manzo?

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ofreció los primeros detalles del joven en una conferencia de prensa el 3 de noviembre, cuando se hizo un llamado para que familiares acudieran a identificarlo.

El jueves 6 de noviembre, el funcionario detalló que Víctor Manuel Ubaldo Vidales nació en 2008 en el municipio de Paracho, famoso municipio por los artesanos que se dedican a elaborar guitarras.

De acuerdo con los reportes, el menor de edad se ausentó de casa una semana antes de perpetrar el asesinato de Manzo. Se hospedó en un hotel céntrico en Uruapan. El 1 de noviembre compró artículos en una tienda de conveniencia y gracias a las cámaras de videovigilancia en los alrededores de la plaza donde ocurrió el asesinato se observa cómo ubica a la víctima.

"Se ubica al sujeto, quien posteriormente atacaría al presidente municipal, aproximadamente a las 16:00 horas, en la Plaza Morelos, en la plaza principal. Fue aproximadamente a las 20:10 horas, cuando concluyó este evento público, el hombre se aproxima a la víctima donde acciona el arma”, detalló el fiscal.

Tras disparar contra el alcalde Carlos Manzo, el agresor corre, pero finalmente es abatido. El joven tenía 10 tatuajes en el cuerpo, entre ellos, el número 701, símbolo ligado a la narcocultura, ya que es el puesto que ocupó Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la revista Forbes en 2009 .

El atacante tenía entre 17 y 19 años de edad, de acuerdo con pruebas realizadas. (Foto: Captura de pantalla de video de Gobierno de Michoacán )

El joven fue identificado por las autoridades de Michoacán. (Foto: Fiscalía de Michoacán )

El fiscal de Michoacán aseguró que no se pueden añadir más datos sobre los otros implicados en el homicidio para no entorpecer las investigaciones que continúa en manos de la dependencia estatal.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que, en estos hechos, participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, declaró el fiscal.

“Se trata de un joven de 17 años. El grupo que opera en la zona es el Cártel Jalisco (Nueva Generación) que mantiene una disputa con ‘Los Templarios’ por el trasiego y la distribución”, detalló Carlos Torres en entrevista con Azucena Uresti.

Se dio a conocer que el cuerpo fue entregado a los familiares del joven, de quien se prevé lo sepulten en su natal Paracho.

