La marcha comenzó en el monumento a Lázaro Cárdenas y concluyó en el centro de la ciudad. Durante el recorrido, los participantes fueron escoltados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y policías municipales.

Julia Lila, tía de Carlos Manzo, participó en la movilización junto con familiares y personas cercanas al exalcalde. En entrevista, señaló que la marcha no solamente buscaba honrar la memoria de su sobrino, sino también alzar la voz por las víctimas de homicidio y desaparición.

Afirmó que este domingo es un día especialmente triste para la familia, pues recordó que, a esa misma hora, un año antes, Carlos Manzo todavía estaba con vida . Lamentó que fuera asesinado y sostuvo que no existen avances en el esclarecimiento del crimen, pues, aseguró, ninguno de los autores intelectuales está detenido.

La tía del exalcalde también agradeció a quienes se sumaron al movimiento y afirmó que continuará, ahora encabezado por Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo. La movilización, explicó, representa una forma de mantener vivo el recuerdo del exedil y de insistir en que su asesinato no quede impune.

Zayda Zuloaga, habitante de Uruapan, dijo que tiene confianza en que Dios abrirá camino para que México tenga un gobierno como el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y señaló a Grecia como la persona que puede encabezar ese cambio.

''Yo creo que dios tiene para México una Bukele. Nuestra Bukele, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos que es Grecia. Dios va a abrir camino para que toda la nación cambie, para que podamos tener un gobierno como el de Bukele por medio de Grecia'', expresó.