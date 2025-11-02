Una persona es abatida y dos más detenidas por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Fue entonces que sujetos armados agredieron a Manzo, quien perdió la vida alrededor de las 8:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel.

El regidor Víctor Hugo de la Cruz también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro.

El fiscal del estado detalló que hasta el momento no se sabe quién es el agresor, no obstante, ya aseguraron un arma corta y siete casquillos.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el lamentable homicidio de Carlos Manzo. pic.twitter.com/eteSbSGs0d — Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) November 2, 2025

Por esos hechos, elementos de la policía de Uruapan desplegaron un operativo para dar con el o los responsables de los hechos.

Tras desempeñarse como diputado federal bajo las siglas de Morena, Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente.

El alcalde exigió en varias ocasiones apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado.

Carlos Manzo se caracterizó por su ataque frontal en contra de las organizaciones criminales qu azotan al municipio.

Incluso, hace unas semanas envió un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en el que solicitó, de manera formal, rifles de alto calibre para igualar la capacidad de armamentos de los policías municipales con la de los criminales.