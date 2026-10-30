Cinco imputados y 18 indagatorias abiertas por caso Taddei, revela contralor del INE, Víctor Hugo Carvente

Respecto a los funcionarios involucrados, acotó que no es posible revelar sus nombres en esta etapa de la investigación, para no entorpecer el debido proceso, pero puntualizó que el Tribunal Federal de justicia Administrativa ya asumió la competencia de los casos y será el encargado de emitir una resolución.

Carvente Contreras informó que al interior del INE se han detectado irregularidades y la presunción de al menos otros seis delitos como:

- Ocultamiento y/ o actuación bajo conflicto de interés

- Desvío de recursos

- Simulación de cumplimiento de requisitos en contrataciones

- Abuso de funciones

- Daños patrimonial y perjuicio a la Hacienda pública

- Faltas de particulares

Según precisó Carvente, por estas anomalías en diversas aristas de la contratación pública, más allá del área de materiales electorales, ya se dieron 25 vistas al área de investigaciones.

Asimismo, develó que la Contraloría detectó la existencia de un modus operandi para presuntamente simular contratos por apenas nueve días, y pagar más de un millón de pesos aunque no existió evidencia suficiente de que se entregó un servicio o producto al INE.

Red de empresas fachada en los OPLES

Carvente también presentó un informe acerca de que en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) opera una red de cinco empresas de materiales electorales, en la participan Cajas Graf y Corporativo Zej , y que incurre en posible simulación comercial para inflar precios, ganar licitaciones o conseguir adjudicaciones directas, aparentemente desde 2014.

Sin embargo, recibió críticas de los diputados quienes advirtieron que minimizó los hechos al asegurar que el presunto conflicto de interés y el contubernio tienen años ocurriendo.