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México

Cinco imputados y 18 indagatorias abiertas por caso Taddei, revela contralor del INE, Víctor Hugo Carvente

El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, reveló en la Cámara de Diputados, que cinco funcionarios del INE ya fueron imputadas por el caso Taddei y que existen 18 expedientes al respecto.
vie 30 octubre 2026 01:00 PM
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Diputados cuestionaron al contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, sobre su papel al prevenir presunta corrupción al interior del órgano electoral. (Cámara de Diputados)

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE , Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló que cinco funcionarios del propio Instituto ya fueron imputados y que existen 18 expedientes de investigación alrededor de los presuntos actos de corrupción que vinculan a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación y de Transparencia y de Anticorrupción, Carvente precisó que de las 18 indagatorias, cinco ya avanzaron a la etapa de procedimiento de responsabilidades.

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Respecto a los funcionarios involucrados, acotó que no es posible revelar sus nombres en esta etapa de la investigación, para no entorpecer el debido proceso, pero puntualizó que el Tribunal Federal de justicia Administrativa ya asumió la competencia de los casos y será el encargado de emitir una resolución.

Carvente Contreras informó que al interior del INE se han detectado irregularidades y la presunción de al menos otros seis delitos como:

- Ocultamiento y/ o actuación bajo conflicto de interés

- Desvío de recursos

- Simulación de cumplimiento de requisitos en contrataciones

- Abuso de funciones

- Daños patrimonial y perjuicio a la Hacienda pública

- Faltas de particulares

Según precisó Carvente, por estas anomalías en diversas aristas de la contratación pública, más allá del área de materiales electorales, ya se dieron 25 vistas al área de investigaciones.

Asimismo, develó que la Contraloría detectó la existencia de un modus operandi para presuntamente simular contratos por apenas nueve días, y pagar más de un millón de pesos aunque no existió evidencia suficiente de que se entregó un servicio o producto al INE.

Red de empresas fachada en los OPLES

Carvente también presentó un informe acerca de que en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) opera una red de cinco empresas de materiales electorales, en la participan Cajas Graf y Corporativo Zej , y que incurre en posible simulación comercial para inflar precios, ganar licitaciones o conseguir adjudicaciones directas, aparentemente desde 2014.

Sin embargo, recibió críticas de los diputados quienes advirtieron que minimizó los hechos al asegurar que el presunto conflicto de interés y el contubernio tienen años ocurriendo.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Cámara de Diputados

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