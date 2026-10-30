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México

De Michoacán a la CDMX: los dos gobiernos con los que Cuauhtémoc Cárdenas forjó la izquierda en México

Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán y el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ambas gestiones consolidó un modelo de gobierno que hasta el día de hoy se mantiene vigente.
vie 30 octubre 2026 10:57 AM
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Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer gobernante de izquierda en la Ciudad de México, tras casi 70 años de regentes priistas. (Archivo/Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Cárdenas murió este 28 de octubre a los 92 años , pero su legado no murió con él. Antes de ser el candidato que cambió la democracia en 1988, Cárdenas fue el gobernante que rompió el molde.

A lo largo de toda su carrera llegó a gobernar el estado de Michoacán y fue el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en esas gestiones consolidó sus ideas y su manera de hacer política y éstas perduran hasta nuestros días.

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Los gobiernos de izquierda replican sus políticas, su estilo de llevar la administración y hasta los principios que promovió. Cárdenas no fue el tradicional político de escritorio, se involucró en las comunidades, con las juventudes y fue de los primeros en hablar de la política social. Te contamos.

Michoacán: el primer laboratorio de Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas gobernó Michoacán de 1980 a 1986, haciendo honor a su padre el general Lázaro Cárdenas, quien ocupó el mismo cargo en 1928.

Cárdenas llegó como priista a la entidad, de la mano del presidente José López Portillo Portillo, pero curiosamente gobernó como opositor.

A mediados de su sexenio, inauguró la “corriente democrática” del PRI, un ala del tricolor opuesta a la oficial, que buscaba renovar internamente al partido.

Desde entonces, Cárdenas abanderó la instauración de un sistema electoral más representativo en México. A tal grado que en 1987 terminó renunciando a su partido, luego de descubrir que sus aspiraciones no tendrían un cauce de salida.

Cárdenas fue de los primeros gobernadores que dejó su oficina para conocer las necesidades del territorio, e implementó audiencias públicas en comunidades indígenas para escuchar a los ciudadanos de viva voz, quizá también inspirado en la forma de hacer política de Lázaro Cárdenas, quien incluso se mudó de Morelia a la Sierra purépecha para despachar desde allí.

Parte de estas políticas públicas sirvieron después de inspiración a sus correligionarios del Partido de la Revolución Democrática, como Rosario Robles o Andrés Manuel López Obrador.

Cárdenas construyó la primera CDMX de izquierda

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Tras el fraude de 1988, Cárdenas no se dio por vencido en sus aspiraciones de concretar un gobierno de izquierda, vanguardista y cercano a la gente y de nuevo contendió para un puesto de elección popular. El 5 de julio de 1997, finalmente hizo historia, y ganó la primera elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Cuauhtémoc Cárdenas fue quien acabó con 68 años de regentes priistas, tradicionalmente impuestos en la capital del país por el Presidente, y aunque solo duró poco más de dos años en el Gobierno sentó las bases de programas sociales universales que hoy siguen vigentes.

En su gobierno iniciaron los primeros subsidios dirigidos a grupos indígenas, sector educativo, madres solteras, adultos mayores y de asistencia para la planeación territorial, mucho de lo que hoy se conoce como "programas del Bienestar" tuvo allí su primer antecedente.

El perredista puso énfasis en la prestación de nuevos servicios sociales, como las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y hasta las preparatorias públicas.

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Su gobierno contó con pocos recursos y limitado tiempo para consolidarse, pero su legado fue fundamental para la recuperación de los derechos políticos.

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A Cárdenas también se le recuerda porque “abrió las puertas del Zócalo”. Fue él quien acabó con la representación en las manifestaciones y quien permitió que las marchas llegaran hasta la Plaza de la Constitución. Además, con su idea de liberar este espacio público sembró la semilla de los conciertos masivos para la juventud.

A él se le debe que hoy grandes bandas, artistas y duetos tengan presentaciones históricas y gratuitas en el Zócalo capitalino, como Shakira o Grupo Firme.

Antes de Cárdenas ya se habían celebrado algunos recitales en el Zócalo, con la presidencia de Manuel González, pero fue el izquierdista quien promovió la idea de las “tocadas capitales” como una tradición, y como parte del programa liderado por el Instituto de Cultura del Distrito Federal, entonces a cargo de Alejandro Aura.

Cuahtémoc Cárdenas, finalmente, dejó el gobierno en 1999 para buscar contender de nueva cuenta por la presidencia de México y Rosario Robles terminó su mandato; luego López Obrador gobernó la capital, continuó con su modelo e implementó nuevas políticas que reafirmaron los cimientos de la izquierda en la Ciudad de México.

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Cuauhtémoc Cárdenas Ciudad de México Partido de la Revolución Democrática

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