De Michoacán a la CDMX: los dos gobiernos con los que Cuauhtémoc Cárdenas forjó la izquierda en México

Los gobiernos de izquierda replican sus políticas, su estilo de llevar la administración y hasta los principios que promovió. Cárdenas no fue el tradicional político de escritorio, se involucró en las comunidades, con las juventudes y fue de los primeros en hablar de la política social. Te contamos.

Michoacán: el primer laboratorio de Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas gobernó Michoacán de 1980 a 1986, haciendo honor a su padre el general Lázaro Cárdenas, quien ocupó el mismo cargo en 1928.

Cárdenas llegó como priista a la entidad, de la mano del presidente José López Portillo Portillo, pero curiosamente gobernó como opositor.

A mediados de su sexenio, inauguró la “corriente democrática” del PRI, un ala del tricolor opuesta a la oficial, que buscaba renovar internamente al partido.

Desde entonces, Cárdenas abanderó la instauración de un sistema electoral más representativo en México. A tal grado que en 1987 terminó renunciando a su partido, luego de descubrir que sus aspiraciones no tendrían un cauce de salida.

Cárdenas fue de los primeros gobernadores que dejó su oficina para conocer las necesidades del territorio, e implementó audiencias públicas en comunidades indígenas para escuchar a los ciudadanos de viva voz, quizá también inspirado en la forma de hacer política de Lázaro Cárdenas, quien incluso se mudó de Morelia a la Sierra purépecha para despachar desde allí.

Parte de estas políticas públicas sirvieron después de inspiración a sus correligionarios del Partido de la Revolución Democrática, como Rosario Robles o Andrés Manuel López Obrador.

Cárdenas construyó la primera CDMX de izquierda