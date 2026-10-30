Cuauhtémoc Cárdenas tendrá homenaje póstumo en Bellas Artes hoy 30 de octubre, ¿a qué hora empieza?

Un homenaje póstumo en honor a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se realizará este viernes 30 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. A través de la Secretaría de Cultura, se ha hecho la invitación a todos los ciudadanos a despedirse del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres veces candidato a la Presidencia de la República y líder histórico de la izquierda en México, quien murió el pasado 29 de octubre a la edad de 92 años.
El homenaje, de cuerpo presente, fue organizado por la Secretaría de Cultura y la familia del Ingeniero Cárdenas, reveló en la conferencia matutina la presidenta Sheinbaum quien aseguró que a pesar de tener varios eventos agendados, "hará lo posible" por asistir".
Políticos de todos los partidos han lamentado la muerte del fundador del PRD, recordaron el legado que deja y acompañaron a sus seres queridos durante su velorio en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Cárdenas Solórzano fue un personaje clave en la transformación del sistema político del país.
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¿Cuándo y a qué hora será el homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes?
El evento será este viernes 30 de octubre a las 12:30 horas. Autoridades han invitado a todas las personas que quieran acudir a despedirse de Cárdenas.
El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas para rendir homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la vida política nacional e impulsor de la apertura democrática en México.
— Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba)
October 30, 2026
Durante un evento en el Zócalo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que Cárdenas fue el iniciador de una capital de derechos y libertades e invitó a ciudadanos a asistir al homenaje. ''¡Qué viva Cuauhtémoc Cárdenas!'', dijo.
¿Qué otros personajes ha sido homenajeados en Bellas Artes?
El Palacio de Bellas Artes ha recibido a lo largo de su historia los restos y homenajes póstumos de importantes figuras de la vida cultural, artística e intelectual de México y otros países.
Entre los primeros personajes homenajeados estuvo el muralista José Clemente Orozco, quien recibió un homenaje luctuoso en 1949. Años después, el recinto rindió tributo a otros exponentes del muralismo mexicano: Diego Rivera, en 1957, y David Alfaro Siqueiros, en 1974.
También recibieron homenajes artistas como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Raúl Anguiano, Leonora Carrington, José Luis Cuevas y Rafael Coronel.
Escritores como Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Alí Chumacero y Miguel León-Portilla también fueron homenajeados en el recinto ubicado en el Centro de la Ciudad de México.
En el ámbito musical Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Roberto Cantoral, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Chavela Vargas, Juan Gabriel y José José se suman a la lista de homenajeados.
En el cine y teatro, en Bellas Artes han homenajeado a Virginia Fábregas, Mario Moreno, Cantinflas, María Félix y Pedro Armendáriz.
También los periodistas Julio Scherer García y Vicente Leñero.
¿Quién era Cuauhtémoc Cárdenas?
Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Es hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940, y de Amalia Alejandra Solórzano Bravo.
Su trayectoria profesional y política abarcó el desarrollo regional, el servicio público, la actividad partidista y la participación en los procesos de transformación democrática del país, de acuerdo con biografías publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara.
Durante su infancia cursó la educación primaria en distintas escuelas oficiales y posteriormente estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Más adelante ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Ingeniería Civil.
En sus primeros años de actividad pública se involucró en iniciativas políticas y sociales. En 1954 encabezó el Comité de Apoyo al Presidente de Guatemala ante una amenaza de invasión extranjera. También participó en el Movimiento de Liberación Nacional entre 1961 y 1964.
Su formación como ingeniero civil estuvo vinculada con proyectos de planeación y desarrollo regional. En 1963 fue director de Estudios de la Comisión del Río Balsas y, al año siguiente, asumió como ingeniero residente en la construcción de la presa La Villita, también conocida como José María Morelos, sobre el río Balsas, cargo que desempeñó hasta 1969. Posteriormente participó en el desarrollo de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, donde fue nombrado subdirector general en 1970.
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Cargos de elección popular
Su carrera en los cargos de elección popular comenzó en 1976, cuando fue electo senador de la República por Michoacán. Ese mismo año también asumió responsabilidades en la administración pública federal como subsecretario Forestal y de la Fauna, dentro de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, función que desempeñó hasta 1980. Su trayectoria en el ámbito público continuó con su elección como gobernador de Michoacán para el periodo de 1980 a 1986.
Durante su etapa como gobernador mantuvo su participación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que desarrolló buena parte de su carrera política. En 1987, junto con otras figuras, impulsó la Corriente Democrática, un movimiento interno que planteó cambios en los mecanismos de decisión y selección de candidaturas del partido.
Las diferencias con la dirigencia priista en torno a esos procedimientos derivaron en la salida de integrantes de la corriente y en la búsqueda de una nueva plataforma política.
En 1988 fue candidato a la Presidencia de México por el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que reunió a partidos y organizaciones políticas.
La elección estuvo marcada por denuncias e inconformidades sobre el proceso electoral y por movilizaciones en defensa del voto.
Fundación del PRD
Después de esos comicios, Cárdenas participó en la construcción de una nueva organización política junto con otros dirigentes y grupos sociales, proceso que condujo a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.
Tras la fundación del PRD, Cárdenas fue elegido presidente nacional de esa organización, responsabilidad que desempeñó hasta 1993. En 1994 volvió a competir por la Presidencia de la República como candidato del partido. Se mantuvo como una de las figuras centrales de la organización y, en el año 2000, participó por tercera ocasión en una elección presidencial, esta vez como candidato de la Alianza por México, coalición de la que formó parte el PRD.
Jefe de Gobierno en el DF
En 1997 ganó la elección para encabezar el gobierno del Distrito Federal y asumió el cargo de jefe de Gobierno, que desempeñó hasta 1999. Fue el primer titular de ese gobierno elegido mediante el voto popular, después de la reforma que permitió la elección directa del cargo.
Posteriormente, entre 2006 y 2012, participó en actividades relacionadas con la organización de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, así como en tareas de vinculación internacional del gobierno capitalino, función que ejerció de 2012 a 2018.
Si bien fue crítico de las decisiones de los gobiernos morenistas, nunca rompió con Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.