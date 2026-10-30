Cuauhtémoc Cárdenas tendrá homenaje póstumo en Bellas Artes hoy 30 de octubre, ¿a qué hora empieza?

¿Cuándo y a qué hora será el homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes?

El evento será este viernes 30 de octubre a las 12:30 horas. Autoridades han invitado a todas las personas que quieran acudir a despedirse de Cárdenas.

El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas para rendir homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la vida política nacional e impulsor de la apertura democrática en México.



Un espacio para recordar su historia, reconocer sus aportaciones y… pic.twitter.com/w4D0yNrH6g — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) October 30, 2026



Durante un evento en el Zócalo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que Cárdenas fue el iniciador de una capital de derechos y libertades e invitó a ciudadanos a asistir al homenaje. ''¡Qué viva Cuauhtémoc Cárdenas!'', dijo.

¿Qué otros personajes ha sido homenajeados en Bellas Artes?

El Palacio de Bellas Artes ha recibido a lo largo de su historia los restos y homenajes póstumos de importantes figuras de la vida cultural, artística e intelectual de México y otros países.

Entre los primeros personajes homenajeados estuvo el muralista José Clemente Orozco, quien recibió un homenaje luctuoso en 1949. Años después, el recinto rindió tributo a otros exponentes del muralismo mexicano: Diego Rivera, en 1957, y David Alfaro Siqueiros, en 1974.

También recibieron homenajes artistas como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Raúl Anguiano, Leonora Carrington, José Luis Cuevas y Rafael Coronel.

Escritores como Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Alí Chumacero y Miguel León-Portilla también fueron homenajeados en el recinto ubicado en el Centro de la Ciudad de México.

En el ámbito musical Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Roberto Cantoral, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Chavela Vargas, Juan Gabriel y José José se suman a la lista de homenajeados.

En el cine y teatro, en Bellas Artes han homenajeado a Virginia Fábregas, Mario Moreno, Cantinflas, María Félix y Pedro Armendáriz.

También los periodistas Julio Scherer García y Vicente Leñero.

Cuauhtémoc Cárdenas es figura histórica de la izquierda mexicana. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )





¿Quién era Cuauhtémoc Cárdenas?

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Es hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940, y de Amalia Alejandra Solórzano Bravo.

Su trayectoria profesional y política abarcó el desarrollo regional, el servicio público, la actividad partidista y la participación en los procesos de transformación democrática del país, de acuerdo con biografías publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara.

Durante su infancia cursó la educación primaria en distintas escuelas oficiales y posteriormente estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Más adelante ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Ingeniería Civil.

En sus primeros años de actividad pública se involucró en iniciativas políticas y sociales. En 1954 encabezó el Comité de Apoyo al Presidente de Guatemala ante una amenaza de invasión extranjera. También participó en el Movimiento de Liberación Nacional entre 1961 y 1964.

Su formación como ingeniero civil estuvo vinculada con proyectos de planeación y desarrollo regional. En 1963 fue director de Estudios de la Comisión del Río Balsas y, al año siguiente, asumió como ingeniero residente en la construcción de la presa La Villita, también conocida como José María Morelos, sobre el río Balsas, cargo que desempeñó hasta 1969. Posteriormente participó en el desarrollo de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, donde fue nombrado subdirector general en 1970.