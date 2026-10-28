Cargos de elección popular

Su carrera en los cargos de elección popular comenzó en 1976, cuando fue electo senador de la República por Michoacán. Ese mismo año también asumió responsabilidades en la administración pública federal como subsecretario Forestal y de la Fauna, dentro de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, función que desempeñó hasta 1980. Su trayectoria en el ámbito público continuó con su elección como gobernador de Michoacán para el periodo de 1980 a 1986.

Durante su etapa como gobernador mantuvo su participación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que desarrolló buena parte de su carrera política. En 1987, junto con otras figuras, impulsó la Corriente Democrática, un movimiento interno que planteó cambios en los mecanismos de decisión y selección de candidaturas del partido.

Las diferencias con la dirigencia priista en torno a esos procedimientos derivaron en la salida de integrantes de la corriente y en la búsqueda de una nueva plataforma política.

En 1988 fue candidato a la Presidencia de México por el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que reunió a partidos y organizaciones políticas.

La elección estuvo marcada por denuncias e inconformidades sobre el proceso electoral y por movilizaciones en defensa del voto.

Fundación del PRD

Después de esos comicios, Cárdenas participó en la construcción de una nueva organización política junto con otros dirigentes y grupos sociales, proceso que condujo a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

Tras la fundación del PRD, Cárdenas fue elegido presidente nacional de esa organización, responsabilidad que desempeñó hasta 1993. En 1994 volvió a competir por la Presidencia de la República como candidato del partido. Se mantuvo como una de las figuras centrales de la organización y, en el año 2000, participó por tercera ocasión en una elección presidencial, esta vez como candidato de la Alianza por México, coalición de la que formó parte el PRD.

Cuauhtémoc Cárdenas fue recordado por políticos de todos los partidos. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Jefe de Gobierno en el DF

En 1997 ganó la elección para encabezar el gobierno del Distrito Federal y asumió el cargo de jefe de Gobierno, que desempeñó hasta 1999. Fue el primer titular de ese gobierno elegido mediante el voto popular, después de la reforma que permitió la elección directa del cargo.

Posteriormente, entre 2006 y 2012, participó en actividades relacionadas con la organización de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, así como en tareas de vinculación internacional del gobierno capitalino, función que ejerció de 2012 a 2018.

Si bien fue crítico de las decisiones de los gobiernos morenistas, nunca rompió con Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.