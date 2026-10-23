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CDMX

¿Cuándo llegará al Zócalo de CDMX la Catrina más grande del mundo?

Los trabajos de instalación de la Catrina Monumental en la plancha del Zócalo comenzaron este jueves; el montaje estará abierto al público del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.
vie 23 octubre 2026 04:15 PM
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Trabajos de instalación en el Zócalo para la Catrina Monumental
Este viernes comenzó en el Zócalo el montaje de la ofrenda monumental por el Día de Muertos. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Ha comenzado la instalación de la Catrina más grande del Mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, un proyecto con el que el Gobierno capitalino busca romper un nuevo Guinness World Record al levantar una imponente estructura de 32 metros de altura.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, dieron a conocer que esta emblemática obra rendirá homenaje a José Guadalupe Posada, creador de este icónico personaje que forma parte del alma de México.

El montaje contempla una decoración de miles de flores de cempasúchil y expresiones de arte popular mexicano.

Entre los objetivos de este montaje se tiene establecido conseguir un récord Guinness y atraer a miles de visitantes que se darán cita el fin de semana por la celebración del Día de muertos, el montaje estará disponible del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Más información:

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La Catrina será el elemento principal de la Instalación, y a decir de Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura, será elaborada con técnicas tradicionales de cartonería por artistas locales.

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Este jueves se pudo ver el arribo de los materiales así como una grúa en la plancha del Zócalo para realizar los trabajos de montaje.

Grúas trabajando en la instalación en el Zócalo para el Día de Muertos.
Los trabajos de instalación se realizarán este fin de semana en la plancha del Zócalo. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

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altar día de muertos Zócalo Gobierno de la CDMX

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