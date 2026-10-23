Ha comenzado la instalación de la Catrina más grande del Mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, un proyecto con el que el Gobierno capitalino busca romper un nuevo Guinness World Record al levantar una imponente estructura de 32 metros de altura.
¿Cuándo llegará al Zócalo de CDMX la Catrina más grande del mundo?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, dieron a conocer que esta emblemática obra rendirá homenaje a José Guadalupe Posada, creador de este icónico personaje que forma parte del alma de México.
El montaje contempla una decoración de miles de flores de cempasúchil y expresiones de arte popular mexicano.
Entre los objetivos de este montaje se tiene establecido conseguir un récord Guinness y atraer a miles de visitantes que se darán cita el fin de semana por la celebración del Día de muertos, el montaje estará disponible del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.
La Catrina será el elemento principal de la Instalación, y a decir de Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura, será elaborada con técnicas tradicionales de cartonería por artistas locales.
Este jueves se pudo ver el arribo de los materiales así como una grúa en la plancha del Zócalo para realizar los trabajos de montaje.