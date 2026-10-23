¿Cuándo llegará al Zócalo de CDMX la Catrina más grande del mundo?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, dieron a conocer que esta emblemática obra rendirá homenaje a José Guadalupe Posada, creador de este icónico personaje que forma parte del alma de México.

El montaje contempla una decoración de miles de flores de cempasúchil y expresiones de arte popular mexicano.

Entre los objetivos de este montaje se tiene establecido conseguir un récord Guinness y atraer a miles de visitantes que se darán cita el fin de semana por la celebración del Día de muertos, el montaje estará disponible del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.



La Catrina será el elemento principal de la Instalación, y a decir de Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura, será elaborada con técnicas tradicionales de cartonería por artistas locales.