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México

“Fue decisivo para la historia de México”: políticos despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés

Figuras de distintos partidos acudieron al Panteón Francés para despedir al fundador del PRD, quien murió a los 92 años.
jue 29 octubre 2026 03:29 PM
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Elecciones 2000, Votaciones, PRD, Alianza por
Cuauhtémoc Cárdenas buscó tres veces la Presidencia de México. (Germán Romero/Cuartoscuro )

Políticos de distintos partidos acudieron al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , donde reconocieron su legado político y coincidieron en que México quedó a deberle la Presidencia de la República en 1988. El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), conocido como “el ingeniero”, falleció este miércoles a los 92 años.

El primero en llegar al Panteón Francés fue su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, quien informó que el velorio se realiza de manera privada y que el acceso está reservado para familiares y amigos. “Fue un personaje admirable y decisivo en la historia de México y para mí es un orgullo que haya sido mi padre. (...) Agradezco profundamente las muestras de cariño y sé que él las agradece”, expresó.

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¿Quiénes asistieron al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas?

Entre los asistentes estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum; los secretarios de Estado Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Amador Zamora, de Hacienda; Leticia Ramírez, del Bienestar, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Los funcionarios reconocieron la contribución de Cárdenas Solórzano a la transición democrática del país.

También acudió el priista Francisco Labastida, quien compitió por la Presidencia en 2000 frente a Cárdenas Solórzano y Vicente Fox, ganador de aquella elección. A su llegada, destacó que parte de los avances democráticos de México se deben a las acciones del ingeniero, quien en 1988 abandonó el PRI por su desacuerdo con la selección del candidato presidencial mediante el llamado “dedazo”. Posteriormente, encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN).

“Tenemos que dejar un reconocimiento a él por lo que realizó en vida. Fue un hombre honesto, de ideales, principios e ideas y que nunca mentía, a diferencia de los actuales”, sostuvo Labastida. Además, afirmó que habría preferido que Cárdenas Solórzano ganara la Presidencia en 2000 en lugar de Fox.

Antecedente fundamental para creación de Morena

Políticos de Morena también acudieron al funeral y reconocieron los antecedentes del movimiento de la Cuarta Transformación en la lucha política de 1988, encabezada por Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo.

Cuestionado sobre si la Cuarta Transformación habría existido sin las acciones del ingeniero, el exgobernador de Michoacán y actual diputado de Morena, Leonel Godoy, respondió que no. Recordó que Andrés Manuel López Obrador atribuyó su triunfo presidencial de 2018 a un proceso histórico en el que Cárdenas desempeñó un papel importante.

“Como lo dijo Andrés Manuel en 2018, que el triunfo de él se debía a un hilo conductor histórico de Cuauhtémoc Cárdenas con un papel importante”, mencionó Godoy.

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Por su parte, el exdiputado morenista Javier Hidalgo afirmó que “todos venimos de ahí”, en referencia al movimiento de 1988, y sostuvo que a Cárdenas Solórzano le debieron la Presidencia de la República. De acuerdo con su versión, el ingeniero llevaba ventaja en los comicios, pero perdió después de la llamada “caída del sistema”, que dio paso al triunfo del priista Carlos Salinas de Gortari.

“México sería otro con esa presidencia de 1988. No hubiéramos tenido a Salinas. Los fraudes nos cuestan caros. Fue todo, entregaré los bienes de la Nación, se enriquecieron unos cuantos”, declaró Hidalgo.

Entre los asistentes del PAN estuvieron el expresidente del Senado José González Morfín y César Nava. González Morfín afirmó que a Cárdenas le robaron la Presidencia en 1988 y lo calificó como un baluarte de la democracia.

La actriz Ofelia Medina también acudió a despedir al fundador del PRD, a quien dijo admirar. “Se va uno de los grandes hombres de nuestro país y al que le debemos mucho”, expresó.

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Cuauhtémoc Cárdenas Claudia Sheinbaum Michoacán

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