“Fue decisivo para la historia de México”: políticos despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés

Llegan a despedir a Cuauhtémoc Cárdenas al Panteón Frances. El expresidente del Senado, José González Morfín arriba la panteón. Asegura que en 1988 le robaron la presidencia del país y que es un “valuarte” de la democracia. 📹: @YaredDLR / Expansión Política https://t.co/2gkXXlxe54 — Expansión Política (@ExpPolitica) October 29, 2026





¿Quiénes asistieron al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas?

Entre los asistentes estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum; los secretarios de Estado Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Amador Zamora, de Hacienda; Leticia Ramírez, del Bienestar, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Los funcionarios reconocieron la contribución de Cárdenas Solórzano a la transición democrática del país.

También acudió el priista Francisco Labastida, quien compitió por la Presidencia en 2000 frente a Cárdenas Solórzano y Vicente Fox, ganador de aquella elección. A su llegada, destacó que parte de los avances democráticos de México se deben a las acciones del ingeniero, quien en 1988 abandonó el PRI por su desacuerdo con la selección del candidato presidencial mediante el llamado “dedazo”. Posteriormente, encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN).

“Tenemos que dejar un reconocimiento a él por lo que realizó en vida. Fue un hombre honesto, de ideales, principios e ideas y que nunca mentía, a diferencia de los actuales”, sostuvo Labastida. Además, afirmó que habría preferido que Cárdenas Solórzano ganara la Presidencia en 2000 en lugar de Fox.

Antecedente fundamental para creación de Morena

Políticos de Morena también acudieron al funeral y reconocieron los antecedentes del movimiento de la Cuarta Transformación en la lucha política de 1988, encabezada por Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo.

Cuestionado sobre si la Cuarta Transformación habría existido sin las acciones del ingeniero, el exgobernador de Michoacán y actual diputado de Morena, Leonel Godoy, respondió que no. Recordó que Andrés Manuel López Obrador atribuyó su triunfo presidencial de 2018 a un proceso histórico en el que Cárdenas desempeñó un papel importante.

“Como lo dijo Andrés Manuel en 2018, que el triunfo de él se debía a un hilo conductor histórico de Cuauhtémoc Cárdenas con un papel importante”, mencionó Godoy.