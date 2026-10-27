La sucesión de Guadalupe Taddei pone a prueba al INE; la credibilidad está en riesgo

Especialistas en material electoral consultados por Expansión Política explican que en las tres décadas que lleva el organismo encargado de organizar elecciones primero como Instituto Federal Electoral y ahora como Instituto Nacional Electoral no había estado en una polémica similar, derivada del actuar del consejero presidente.

Su función durante estos 36 años fue dotar de confianza a los procesos electorales que ha tenido México, entre ellos seis para elegir al presidente.

“De cara al 2027, el riesgo es que toda esta controversia se vaya prolongando y que vaya generando mayor incertidumbre y desgaste hacia el órgano electoral”, explica Marco Iván Vargas, experto en asuntos electorales y excatedrático de la Universidad de San Luis Potosí.

La tarde de este lunes, la carta de renuncia de Guadalupe Taddei llegó a la Cámara de Diputados, en la que sostuvo que las elecciones son una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse “por encima de cualquier circunstancia o consideración personal”.

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, escribió la mujer que durante 33 años formó parte de la vida electoral del país.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026



En marzo de 2023, Taddei hizo historia al ser electa como la primera mujer en encabezar al órgano fundado en 1990, también por resultar electa por el método de insaculación, decisión que se tomó luego de que los diputados no alcanzaron acuerdos para el nombramiento del relevo de Lorenzo Córdova Vianello.



A pesar de tener vínculos familiares con miembros de Morena, su designación fue defendida “a capa y espada” por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la calificó como una mujer honesta e íntegra.

“Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo; es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber”, dijo López Obrador el 31 de marzo de 2023.