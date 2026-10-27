El Instituto Nacional Electoral (INE) está frente a una de las crisis más graves en sus 36 años su historia. El presunto conflicto de intereses y opacidad en la asignación de contratos en la presidencia de Guadalupe Taddei pueden afectar la confianza ciudadana y credibilidad hacia el órgano que está a cargo de organizar las elecciones de 2027, las más grandes de la historia de México.
La sucesión de Guadalupe Taddei pone a prueba al INE; la credibilidad está en riesgo
Especialistas en material electoral consultados por Expansión Política explican que en las tres décadas que lleva el organismo encargado de organizar elecciones primero como Instituto Federal Electoral y ahora como Instituto Nacional Electoral no había estado en una polémica similar, derivada del actuar del consejero presidente.
Su función durante estos 36 años fue dotar de confianza a los procesos electorales que ha tenido México, entre ellos seis para elegir al presidente.
“De cara al 2027, el riesgo es que toda esta controversia se vaya prolongando y que vaya generando mayor incertidumbre y desgaste hacia el órgano electoral”, explica Marco Iván Vargas, experto en asuntos electorales y excatedrático de la Universidad de San Luis Potosí.
La tarde de este lunes, la carta de renuncia de Guadalupe Taddei llegó a la Cámara de Diputados, en la que sostuvo que las elecciones son una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse “por encima de cualquier circunstancia o consideración personal”.
“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, escribió la mujer que durante 33 años formó parte de la vida electoral del país.
La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/jZ7OgkO1i0— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026
En marzo de 2023, Taddei hizo historia al ser electa como la primera mujer en encabezar al órgano fundado en 1990, también por resultar electa por el método de insaculación, decisión que se tomó luego de que los diputados no alcanzaron acuerdos para el nombramiento del relevo de Lorenzo Córdova Vianello.
A pesar de tener vínculos familiares con miembros de Morena, su designación fue defendida “a capa y espada” por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la calificó como una mujer honesta e íntegra.
“Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo; es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber”, dijo López Obrador el 31 de marzo de 2023.
No fue el único en Morena en respaldar el nombramiento de Taddei. La entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la calificó como una persona honesta.
“Es una mujer honesta, además fue por subasta, ¿qué tiene que decir la oposición? Nada”, afirmó el 1 de abril de 2023.
Los maxipoderes de Taddei
La primera mujer al frente del INE también fue la más poderosa que ha tenido el órgano electoral. Su presidencia, por primera vez, recibió facultades que no le otorgaron en su momento a otros consejeros presidentes como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova; por ejemplo, la de nombrar sin el consenso del Consejo General a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE.
“Ella fue la presidenta más poderosa en la historia del INE, porque el Poder Legislativo le dio facultades que ninguna otra presidencia del IFE o del INE había tenido, pero al final de cuentas es un órgano colegiado donde ella solo tenía uno de los votos del Consejo General”, recuerda Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Durante su presidencia, el INE estuvo dividido en dos grupos: los afines a Taddei y un bloque de contención conformado por consejeros como Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo.
“El nivel de división que hay al interior del INE es inédito, hay dos bloques clarísimos. Taddei fue una presidenta profundamente incapaz de gestionar los desacuerdos, fue profundamente incapaz de generar consensos, fue profundamente incapaz de tener un liderazgo en un órgano colegiado”, agrega Reyes.
En diciembre de 2023, el INE vivió una tensión interna que derivó en varias renuncias, entre ellas la de Jorge Humberto Torres, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; la de Ignacio Ruelas que dejó el cargo de director de Administración del INE, y la de Jorge Alberto Gutiérrez, director del Proyectos e Innovación Tecnológica.
Sin embargo, fueron publicaciones periodísticas de este 2026 las que originaron un tsunami interno en el INE, en el que ningún salvavidas fue suficiente para que Taddei se mantuviera a flote y pudiera llegar hasta el fin de su periodo previsto hasta 2032.
El diario Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la ahora expresidenta del INE, aparecía desde 2023 como "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del Instituto.
A la par, el medio digital Latinus publicó un video en el que se aprecia al hijo de la exconsejera, Jorge Piñeda Taddei, en una habitación de lujo en París, Francia, junto a José Alfredo Hernández Casillas, un empresario vinculado proveedoras de material electoral para el INE.
La acusación contra la consejera presidenta fue directa: "posibles conflictos de interés" por la forma en que se adjudicaron contratos millonarios y que llevó a la Auditoria Superior de la Federación a abrir una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones.
Al interior del INE, los propios consejeros también califican la situación de crisis.
“Jamás se había visto un escándalo de presunta corrupción de estas dimensiones, y creo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, que el órgano interno del control y, por supuesto, que el Consejo General tomen medidas para corregir lo que se tenga que corregir. Esto es sumamente grave”, dijo el consejero electoral Arturo Castillo Loza tras la renuncia de Taddei.
Una renuncia no resuelve el escándalo
Para promover la rendición de cuentas en el INE, Guadalupe Taddei presentó el pasado 21 de octubre el Portal de Transparencia Ciudadana y ordenó una investigación ante el Órgano Interno de Control.
La entonces cabeza del Consejo Electoral aseguró que no había empresas favoritas y acusó que había intención de desestabilizar al INE: “A ellos (los partidos) les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan afirmando su propuesta de Estados, distrito, nación, no se ganan intento debilitar al INE".
Sin embargo, tres días después los rumores de su salida crecieron y se concretaron en una carta cinco días después.
Marco Iván Vargas, quien fue consejero electoral en San Luis Potosí, explica que la renuncia por sí sola no resuelve el problema de conflicto de intereses en los que está envuelto el INE, y se requerirá una investigación seria, que de ser el caso, termine en sanciones.
La renuncia por sí sola no esclarece los hechos, la renuncia no corrige las posibles fallas que se hayan permitido"
"Se requieren investigaciones serias, de explicaciones que sean verificables y agotar una línea de investigación sobre estas posibles irregularidades”, detalla.
Sin credibilidad, no hay buen árbitro
La crisis que vive el INE abre la puerta para fortalecer a la Institución; sin embargo, se corre nuevamente el riesgo de que el nombramiento esté partidizado.
“Si desde la Cámara de Diputados se quiere reconstruir un poco de los daños que ya están hechos, pues habría que nombrar a alguien que tenga, por lo menos, dos grandes características: mucha experiencia en la materia electoral y competencia técnica”, dice Reyes.
El momento que vive el INE no es para ningún novato, pero también se requiere de un perfil que genere confianza.
Un árbitro que no es creíble no es un buen árbitro”
Marco Iván Vargas explica que, además de la certeza y transparencia que debe garantizar el presidente del INE, quien asuma la presidencia del Instituto debe ser un perfil que fortalezca la vida interna del organismo.
“Hay que esclarecer los hechos, hay que asegurar la continuidad de los trabajos y, sobre todo, hay que fortalecer la conducción colegiada. La presidencia no es una autocracia, es una posición de primus inter pares, es la primera, pero entre pares, que para eso está un Consejo General integrado por 11 personas para distribuir estas responsabilidades”, agrega.
La Cámara de Diputados tendrá que definir la convocatoria y en las próximas semanas seleccionar al próximo hombre o mujer que se encargará de conducir el proceso electoral más grande de la historia, el de 2027 con más de 20,000 cargos en disputa. En ese escenario, ya suenan algunos nombres para un interinato, como el de Arturo Chávez, quien es identificado como un cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y del que la propia titular del Ejecutivo se expresó favorablemente cuando inició su proceso para convertirse en consejero electoral, ante señalamientos de falta de experiencia.
Mientras, en el INE, se trabaja para hacer frente a las elecciones del próximo año en las que se elegirán 17 gobernadores, se renovará la Cámara de Diputados y miles de cargos locales más.
“El INE sigue trabajando en la organización de la elección mientras están sucediendo estas cosas. La ciudadanía va a tener un proceso electoral confiable y va a tener un proceso electoral de calidad como siempre lo ha tenido”, afirma Arturo Castillo.