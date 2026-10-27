ONU Mujeres lanza campaña para visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado

A nivel global, subrayó, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidados sin pago alguno.

“Los hombres no han asumido en la misma proporción la responsabilidad de cuidado en los hogares. Esta desigualdad ya no es sostenible, necesitamos organizar y distribuir los cuidados de una manera mucho más justa”, declaró.

21 horas más a la semana que los hombres

En México, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las mujeres dedican 21 horas más a la semana que los hombres a los trabajos de cuidados, que incluyen la atención de infancias, personas con discapacidad, adultos mayores, labores domésticas, entre otras tareas.

Ese trabajo, además, tiene un valor económico equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

“Mucho más que sectores muy importantes en el país, como pueden ser el comercio y la manufactura”, subrayó la directora regional de ONU Mujeres. “Esto es un subsidio invisible de las mujeres a la economía”, agregó.

Por verse obligadas a realizar estos trabajos, ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados y una cultura que atribuye esta responsabilidad a ellas, las mujeres quedan más excluidas de los empleos y los estudios.

Eleonora Betancur, representante de ONU Mujeres en México, señaló que esto limita los derechos de las mujeres, su desarrollo profesional y produce afectaciones a la salud mental.

“Sin los cuidados, las sociedades no podrían avanzar”, indicó. “Los cuidados son el motor del mundo”. ONU Mujeres reconoció los avances de México en la construcción de un sistema de cuidados integral y progresivo, pero subrayó que es necesario garantizar un financiamiento sostenible.