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México

ONU Mujeres lanza campaña para visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado

En México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 24% del PIB, un valor económico más alto que el generado por el comercio y la manufactura.
mar 27 octubre 2026 10:12 PM
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El sistema de cuidados en México necesita una inversión que equivale a más de medio billón de pesos extra
En promedio las mujeres en México destinan 40.9 horas a la semana por trabajo de cuidados, más del doble que el promedio de los hombres que es 19.5 horas, de acuerdo con estimaciones del CIEP. (Foto: Claudio Cruz/AFP.)

ONU Mujeres lanzó este martes la campaña regional “Son Cuidados. El trabajo invisible que sostiene todo”, para difundir qué es el trabajo de cuidados, el impacto que tiene en la vida de las mujeres y su importancia en el desarrollo de las economías del mundo.

Al presentar la iniciativa, Bibiana Aído Almagro, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, explicó que las tareas de cuidados no remuneradas recaen desproporcionadamente en las mujeres y esto origina desigualdades en su desarrollo laboral, autonomía económica y bienestar.

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A nivel global, subrayó, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidados sin pago alguno.

“Los hombres no han asumido en la misma proporción la responsabilidad de cuidado en los hogares. Esta desigualdad ya no es sostenible, necesitamos organizar y distribuir los cuidados de una manera mucho más justa”, declaró.

21 horas más a la semana que los hombres

En México, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las mujeres dedican 21 horas más a la semana que los hombres a los trabajos de cuidados, que incluyen la atención de infancias, personas con discapacidad, adultos mayores, labores domésticas, entre otras tareas.

Ese trabajo, además, tiene un valor económico equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

“Mucho más que sectores muy importantes en el país, como pueden ser el comercio y la manufactura”, subrayó la directora regional de ONU Mujeres. “Esto es un subsidio invisible de las mujeres a la economía”, agregó.

Por verse obligadas a realizar estos trabajos, ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados y una cultura que atribuye esta responsabilidad a ellas, las mujeres quedan más excluidas de los empleos y los estudios.

Eleonora Betancur, representante de ONU Mujeres en México, señaló que esto limita los derechos de las mujeres, su desarrollo profesional y produce afectaciones a la salud mental.

“Sin los cuidados, las sociedades no podrían avanzar”, indicó. “Los cuidados son el motor del mundo”. ONU Mujeres reconoció los avances de México en la construcción de un sistema de cuidados integral y progresivo, pero subrayó que es necesario garantizar un financiamiento sostenible.

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“Las mujeres no serán iguales fuera de los hogares mientras los hombres no sean iguales dentro de los mismos”, dijo Aído Almagro citando a la escritora estadounidense Gloria Steinem.

Necesario desarrollar sistemas de cuidado

La campaña, que tendrá alcance regional, se presentó en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, que se conmemora este 29 de octubre. Los spots se difundirán a través de redes sociales.

Es una respuesta al Compromiso de Tlatelolco, que exhorta a los países a desarrollar sistemas de cuidado que distribuyan este trabajo entre las mujeres, hombres, empresas y el Estado.

Ese compromiso fue adoptado en 2025 en la Conferencia Regional de las Mujeres, celebrada en México.

“Nos exige cuestionar aquello que hemos normalizado durante demasiado tiempo y nos exige reconocer que los cuidados no son un asunto privado, ni una responsabilidad exclusiva de las mujeres”, agregó Aído Almagro.

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Organización de las Naciones Unidas Mujeres Trabajo

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