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México

Diputados citan al titular del Órgano Interno de Control del INE tras la renuncia de Taddei

La próxima semana la Cámara de Diputados aprobará la convocatoria para seleccionar al próximo titular del INE.
mar 27 octubre 2026 03:23 PM
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Victor Hugo Carvente Contreras
La comparecencia de Carvente Contreras será ante la Comisión de Vigilancia, pero por si hubiera algo que no se puede informar de manera pública será ante la Junta de Coordinación Política. (Foto: INE)

Ante la renuncia de Guadalupe Tadde i a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos de corrupción, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparecerá ante legisladores de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el morenista señaló que la comparecencia se realizará ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y dijo que espera que tenga lugar esta semana.

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“Pensarían que nos íbamos a oponer (en Morena), que la mayoría se opondría que comparezca este tipo de personas, que se encargan de la contraloría y no lo vamos a hacer”, dijo.

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Por su parte, el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que la comparecencia fue planteada por las bancadas de oposición y aprobada por unanimidad.

Explicó que serán dos comparecencias: una en la Comisión de Vigilancia, que será pública, y en la Jucopo, que será privada por si hubiera alguna actuación que no puede darse a conocer de manera pública.

Explicó que la comparecencia de Carvente Contreras será ante la Comisión de Vigilancia para que informe de manera pública sobre las investigaciones, pero por si hubiera algo que no se puede informar de manera pública será ante la Junta de Coordinación Política.

"He de celebrar que todas las fuerzas políticas hayan aprobado este punto que hemos propuesto y que en próximos días comparezca el titular ante ambos órganos", señaló.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad autónoma encargada de revisar, vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, así como de investigar y sancionar faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la institución.

¿Quién es Víctor Hugo Carvente Contreras?

Víctor Hugo Carvente Contreras es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ha ocupado diversos cargos, como titular de Auditoría en la Alcaldía Tláhuac; contralor Interno en las Alcaldía Magdalena Contreras y Alcaldía Xochimilco, así como Contralor Interno en el Colegio de Postgraduados.

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Asimismo, fue titular de Auditoría en el Servicio de Administración Tributaria, Titular de Auditoría en la Lotería Nacional y actualmente se desempeña como Contralor Interno del Instituto Nacional Electoral.

También tuvo diversos cargos en el gobierno federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum: fue titular del área de auditoria interna del Servicio de Administración Tributaria (SAT): titular del área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en la Loteria Nacional, y subdirector de Gestión de Usos Alternos de Inmuebles en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Monreal revela que desde hace 6 se investigan presuntos actos de corrupción en el INE

El morenista señaló que desde hace seis meses el Órgano Interno de Control del INE investiga presuntos actos de corrupción en el INE, pero él se enteró de esta indagación desde hace dos meses.

Además, aseguró que buscará el consenso entre todas las bancadas parlamentarias para nombrar a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quien elegirá a los cinco perfiles de los cuales saldrá el próximo presidente del INE.

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El diputado comentó que la próxima semana se aprobará la convocatoria , la cual a más tardar mañana emitirán, y en estos días también elegirán los perfiles que integren el Comité Técnico.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras ser señalada de actos de corrupción y conflicto de intereses. Es la segunda vez que un titular del órgano electoral administrativo deja su cargo.

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Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Guadalupe Taddei Zavala INE Cámara de Diputados

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