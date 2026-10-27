Diputados citan al titular del Órgano Interno de Control del INE tras la renuncia de Taddei

“Pensarían que nos íbamos a oponer (en Morena), que la mayoría se opondría que comparezca este tipo de personas, que se encargan de la contraloría y no lo vamos a hacer”, dijo.



Por su parte, el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que la comparecencia fue planteada por las bancadas de oposición y aprobada por unanimidad.

Explicó que serán dos comparecencias: una en la Comisión de Vigilancia, que será pública, y en la Jucopo, que será privada por si hubiera alguna actuación que no puede darse a conocer de manera pública.

Explicó que la comparecencia de Carvente Contreras será ante la Comisión de Vigilancia para que informe de manera pública sobre las investigaciones, pero por si hubiera algo que no se puede informar de manera pública será ante la Junta de Coordinación Política.

"He de celebrar que todas las fuerzas políticas hayan aprobado este punto que hemos propuesto y que en próximos días comparezca el titular ante ambos órganos", señaló.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad autónoma encargada de revisar, vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, así como de investigar y sancionar faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la institución.

¿Quién es Víctor Hugo Carvente Contreras?

Víctor Hugo Carvente Contreras es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ha ocupado diversos cargos, como titular de Auditoría en la Alcaldía Tláhuac; contralor Interno en las Alcaldía Magdalena Contreras y Alcaldía Xochimilco, así como Contralor Interno en el Colegio de Postgraduados.