Rita Bell denuncia que recibió amenazas de Taddei y presiones para atender a Hernández Casillas

Ante medios de comunicación en las instalaciones del INE, la consejera electoral aseguró que sí tuvo conocimiento de que Hernández Casillas consiguió contratos, pero que solicitó información a diversas instancias para transparentar los términos y que no la consiguió.

“Nunca supe más, yo me fui desvinculando de ella cuando veía una mentira tras otra. Al igual que mis compañeros pedíamos información, pero no la teníamos”, dijo.

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¿Quién es Rita Bell, consejera electoral?

La consejera Rita Bell llegó al INE en el año 2023 en un proceso de renovación en el que también se incluyó a Guadalupe Taddei; fue identificada como parte del grupo de Taddey y ahora confirma que se separó del mismo y fue que recibió amenazas.

Denuncia Bell amenazas de Taddei

La consejera reconoció que sintió alivio al enterarse de que todo salió a la luz y reveló que ha sido víctima de amenazas y amagos, en persona y vía telefónica. Bell denunció que el hostigamiento comenzó tras romper relaciones con Guadalupe Taddei y denunciar abiertamente en el Consejo General las irregularidades de las que tenía conocimiento.

“A mí me mandó amenazar. Ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo a quienes le decían: ‘Díganle que le baje’. Y me acusaban que estaba de traidora. He temido por mi vida. Por supuesto”, acusó.

“He trabajado en estas circunstancias, muy angustiada, pero yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado. Me llegaban anónimos de gente que no conocía. Ha sido para mí muy difícil y voy a cooperar con las autoridades, porque tengo documentadas algunas de las cosas que les cuento”, señaló.

Analiza presentar renuncia para cuidar al INE