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México

Rita Bell denuncia que recibió amenazas de Taddei y presiones para atender a Hernández Casillas

La consejera electoral que formó parte del grupo de cercanos a Guadalupe Taddei, ahora revela que se distanció tras rechazar "un ofrecimiento" y por ello recibió amenazas.
mar 27 octubre 2026 01:15 PM
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Consejera electoral Rita Bell
Rita Bell López Vences, consejera Electoral del INE, da a conocer que el contratista Alfredo Hernández le hizo ofrecimiento de recursos. (Foto: Graciela López Herrera)

La consejera electoral Rita Bell confesó que sostuvo varios encuentros con el contratista Alfredo Hernández Casillas, presuntamente a petición de la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, pero advirtió que se alejó cuando él le hizo una oferta con tintes de corrupción.

“En su momento, yo sí me reuní con Alfredo Hernández Casillas, a petición de la entonces presidenta, Guadalupe Taddei. La última ocasión en que yo vi a Alfredo me citó y en una reunión me dijo: 'Guadalupe me mandó a preguntarte ¿qué es lo que tú quieres del INE?'. Yo le dije que solo quería trabajar y me enojé mucho”, comentó.

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Ante medios de comunicación en las instalaciones del INE, la consejera electoral aseguró que sí tuvo conocimiento de que Hernández Casillas consiguió contratos, pero que solicitó información a diversas instancias para transparentar los términos y que no la consiguió.

“Nunca supe más, yo me fui desvinculando de ella cuando veía una mentira tras otra. Al igual que mis compañeros pedíamos información, pero no la teníamos”, dijo.

Lee también: Blanca Cruz es elegida como presidenta provisional del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei


¿Quién es Rita Bell, consejera electoral?

La consejera Rita Bell llegó al INE en el año 2023 en un proceso de renovación en el que también se incluyó a Guadalupe Taddei; fue identificada como parte del grupo de Taddey y ahora confirma que se separó del mismo y fue que recibió amenazas.

Denuncia Bell amenazas de Taddei

La consejera reconoció que sintió alivio al enterarse de que todo salió a la luz y reveló que ha sido víctima de amenazas y amagos, en persona y vía telefónica. Bell denunció que el hostigamiento comenzó tras romper relaciones con Guadalupe Taddei y denunciar abiertamente en el Consejo General las irregularidades de las que tenía conocimiento.

“A mí me mandó amenazar. Ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo a quienes le decían: ‘Díganle que le baje’. Y me acusaban que estaba de traidora. He temido por mi vida. Por supuesto”, acusó.

“He trabajado en estas circunstancias, muy angustiada, pero yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado. Me llegaban anónimos de gente que no conocía. Ha sido para mí muy difícil y voy a cooperar con las autoridades, porque tengo documentadas algunas de las cosas que les cuento”, señaló.

Analiza presentar renuncia para cuidar al INE

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Bell fue cuestionada por una posible renuncia a su cargo como consejera electoral, en vista de que fue fotografiada junto al contratista Hernández Casillas; ella responde que hará todo lo que abone a la institución.

“Haré aquello que abone a la institución, en este momento que es súper crítico por supuesto que lo que corresponde es cuidar la institución en este momento”, dijo.

Rita Bell afirmó que tiene la conciencia tranquila, pero admitió que las fotos pueden dejar una imagen de ella poco favorecedora frente a la opinión pública, aunque aclaró que la imagen que circula junto a Alfredo Hernández Casillas es fortuita, debido a que se encontraron en un restaurante, llamado Los Danzantes, y él le pidió que se retrataran juntos.

“Yo tengo mi conciencia tranquila, sé que las imágenes son muy complicadas, pero de verdad la señora fue metiéndonos en un montón de problemas. He estado de verdad amenazada, temo de verdad por mi vida”, insistió.

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INE Guadalupe Taddei Zavala

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