También pidió que se transparenten los contratos y se deslinden responsabilidades en caso de detectar irregularidades.

“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó la presidenta durante la mañanera.

Así respondió la presidenta, luego de que fue cuestionada sobre si la ASF o la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones con el INE.

Tal es el caso de Formas Finas y Materiales y Comercializadora JVIL, las cuales se encuentran bajo la lupa debido a presuntas irregularidades en contratos con el INE.

Sheinbaum recordó que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF, entonces encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas relacionadas con esas empresas, pero posteriormente un amparo permitió levantar el congelamiento.

Ante ello, consideró necesario revisar los antecedentes de las contrataciones y conocer desde cuándo operan esos vínculos comerciales.

La mandataria también planteó que el órgano interno de control del INE entregue a la ASF la información que tenga sobre posibles irregularidades, con el propósito de facilitar una revisión integral de la institución.