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Sheinbaum pide realizar auditoría profunda al INE y transparentar contratos

La presidenta pidió a la ASF revisar los contratos y el uso de recursos públicos del INE de distintas administraciones, así como investigar posibles irregularidades y deslindar responsabilidades.
mar 27 octubre 2026 11:54 AM
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Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en la que pidió una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría profunda al INE y transparentar los contratos y el uso de recursos públicos de distintas administraciones.
 (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque tanto la gestión de Lorenzo Córdova como la de Guadalupe Taddei, ante señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y el uso de recursos públicos.

La mandataria sostuvo que la revisión no debe limitarse al último año, sino incluir los distintos periodos en los que señalaron posibles anomalías.

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También pidió que se transparenten los contratos y se deslinden responsabilidades en caso de detectar irregularidades.

“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó la presidenta durante la mañanera.

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Así respondió la presidenta, luego de que fue cuestionada sobre si la ASF o la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones con el INE.

Tal es el caso de Formas Finas y Materiales y Comercializadora JVIL, las cuales se encuentran bajo la lupa debido a presuntas irregularidades en contratos con el INE.

Sheinbaum recordó que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF, entonces encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas relacionadas con esas empresas, pero posteriormente un amparo permitió levantar el congelamiento.

Ante ello, consideró necesario revisar los antecedentes de las contrataciones y conocer desde cuándo operan esos vínculos comerciales.

La mandataria también planteó que el órgano interno de control del INE entregue a la ASF la información que tenga sobre posibles irregularidades, con el propósito de facilitar una revisión integral de la institución.

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Al ser cuestionada sobre si debe modificarse el funcionamiento de ese órgano, Sheinbaum señaló que corresponde a la Cámara de Diputados evaluar su permanencia o un eventual cambio, debido a que es la instancia que lo designa.

La presidenta insistió en que la prioridad debe ser la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

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“Todo tiene que ser transparente: los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo”, sostuvo.

Sheinbaum insistió en que, si las auditorías identifican posibles faltas o delitos, las autoridades competentes deberán actuar y deslindar responsabilidades.

Pide garantías de imparcialidad en la nueva presidencia del INE

Ante el inicio del proceso de renovación de la presidencia del consejo general del INE, Sheinbaum consideró que el cambio de titular representa una oportunidad para fortalecer la transparencia y garantizar que las distintas áreas del organismo actúen sin favorecer a partidos políticos.

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La presidenta indicó que quien asuma la presidencia provisional y quien posteriormente ocupe el cargo de manera definitiva deben garantizar la imparcialidad de la institución.

Sobre los nombramientos de funcionarios realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei, la mandataria señaló que corresponde a los consejeros electorales revisar los señalamientos sobre posibles actos ilícitos o conflictos de interés.

“Si hay señalamientos, si hay posibles actos ilícitos o de conflicto de interés, pues que se proceda por parte de los consejeros del INE”, afirmó.

Sheinbaum también rechazó los señalamientos de que Morena haya colonizado el organismo electoral y sostuvo que la existencia de posibles irregularidades debe determinarse mediante auditorías y procedimientos institucionales.

La mandataria reiteró que su gobierno busca combatir los privilegios y la corrupción, por lo que pidió que la revisión del INE abarque los contratos, los recursos públicos y las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones.

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INE Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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