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México

Los contratos detrás de la salida de Taddei, la primera presidenta del INE que renuncia bajo sospechas de corrupción

Guadalupe Taddei es la primera persona en presidir el Instituto Nacional Electoral en renunciar a su cargo por presuntos actos de corrupción.
lun 26 octubre 2026 08:09 PM
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Imagen de Guadalupe Taddei en el INE. Foto del 22 de octubre, en medio de los señalamientos.
Aunque desde la semana pasada, partidos políticos pidieron la renuncia de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral, fue hasta este lunes que la presentó de manera formal. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores electorales. Su salida marca un precedente en la historia del organismo al ser la primera presidenta del INE que deja el cargo bajo sospechas de presunta corrupción.

La ahora expresidenta del INE aseguró que su administración se condujo con probidad; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya investiga de oficio posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos.

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Las investigaciones de la ASF no solo comprenden al INE, sino también a los organismos públicos electorales locales (OPLE), empresas y personas servidoras públicas, pues en las últimas semanas y meses diversas investigaciones periodísticas vincularon a Taddei con proveedores y contratistas.

Investigaciones periodísticas revelaron que un grupo cercano a Taddei recibió contratos millonarios para producir material electoral no solo a nivel federal sino también en los estados de la República, donde ella o sus operadores trabajaron anteriormente, como el Instituto Electoral del Estado de Sonora.

contratos detras de la salida de taddei


Cajas Graf, el contrato que detonó el caso Taddei

El diario Reforma publicó que en 2025 el INE asignó de manera directa dos contratos a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas por 197.6 millones de pesos para la producción de material para la elección judicial.

Las dos firmas han sido señaladas por autoridades federales: la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló cuentas en 2024, la Auditoría Superior de la Federación las investigó por prácticas ilícitas y la Cofece les abrió un expediente en mayo de 2024 por posibles prácticas monopólicas. Pese a ello, el INE les adjudicó contratos de manera directa.

A esto se suma que los hermanos Hernández Casillas tenían a su apoderado para pleitos y cobranzas. Jonathan Navarrete Torres, trabajando en el INE, como supuesto chofer de Guadalupe Taddei. Además, ambas empresas tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González, quien posteriormente fue director de Administración del INE en la gestión de Taddei, desde septiembre del 2025 hasta abril del 2026.

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Entramado de contratos que llega hasta los OPLES

El diario también Reforma documentó que la relación comercial que beneficiaba a los hermanos Casillas no inició en el Instituto Nacional Electoral, sino que viene de tiempo atrás. Cuando Taddei presidió el Instituto Electoral de Sonora, Cajas Graf recibió contratos por 16 y 46 millones de pesos.

También puedes ver:

Guadalupe Taddei toma de protesta en 2023
elecciones 2024

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del INE?

La misma empresa luego llegó a nivel nacional, de la mano de la presidenta del INE, lo que sugiere un patrón de “proveedor favorito”, que migró con la funcionaria. De acuerdo con la investigación,Cajas Graf logró firmar convenios entre 2021 y 2024 con 13 institutos locales por más de 500 millones de pesos, entre ellos Coahuila, Querétaro, Nayarit, Jalisco y Tlaxcala; mientras que refiere que Corporativo Zeg ganó contratos en Campeche, Ciudad de México, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, entre otros.

Además, en la trama también aparece TOL Producciones, que se liga a la familia Hernández, que en 2024 apenas reportó ingresos por 200,000 pesos y recibió el contrato de la elección judicial junto a Cajas Graf.

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El Universal reveló que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hallaron un esquema de de adjudicaciones que involucra a siete empresas, que además de haber sido beneficiadas por la gestión de Taddei, han obtenido contratos por más de 1,000 millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.

Ese grupo corporativo estaría liderado presuntamente por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo, pero no todas las judicaciones llevan a Taddei.

Los videos de Taddei y su contratista favorito

El escándalo del INE y la administración de Guadalupe Taddei adquirió otro matiz, cuando LatinUs dilvulgó videos que confirmaron una relación más allá de lo profesional entre Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

El empresario, identificado como proveedor de material electoral del INE a través de Cajas Graf y Corporativo Zeg, aparece en distintos encuentros de carácter social y familiar vinculados al entorno de la consejera presidenta.

En una serie de clips grabados por el propio Hernández Casillas aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Taddei, en una suite de lujo con vista a la Torre Eiffel. El empresario le dice: "París a tus pies, chamaquito" mientras le sirve champagne.

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En otro salen Taddei y Hernández Casillas un 15 de septiembre, presuntamente en la casa del empresario en Jardines del Pedregal. En el audio se escucha al contratista gritando: "¡Viva la amistad, viva la lealtad, viva la fraternidad!

En la última grabación que se difundió, se escucha a Hernández Casillas decir: “Estoy tomándole video a la reina” mientras sale a cuadro Guadalupe Taddei, a lo que la funcionaria responde: “¡Ay, cómo eres, Alfredo!”.

Taddei nunca justificó el vínculo que mantenía con el contratista ni la naturaleza de su relación, pero luego de varios días de señalamientos y exigencias de renuncias, dejó el cargo.

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Guadalupe Taddei Zavala INE

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