Los contratos detrás de la salida de Taddei, la primera presidenta del INE que renuncia bajo sospechas de corrupción

Las investigaciones de la ASF no solo comprenden al INE, sino también a los organismos públicos electorales locales (OPLE), empresas y personas servidoras públicas, pues en las últimas semanas y meses diversas investigaciones periodísticas vincularon a Taddei con proveedores y contratistas.

Investigaciones periodísticas revelaron que un grupo cercano a Taddei recibió contratos millonarios para producir material electoral no solo a nivel federal sino también en los estados de la República, donde ella o sus operadores trabajaron anteriormente, como el Instituto Electoral del Estado de Sonora.





Cajas Graf, el contrato que detonó el caso Taddei

El diario Reforma publicó que en 2025 el INE asignó de manera directa dos contratos a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas por 197.6 millones de pesos para la producción de material para la elección judicial.

Las dos firmas han sido señaladas por autoridades federales: la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló cuentas en 2024, la Auditoría Superior de la Federación las investigó por prácticas ilícitas y la Cofece les abrió un expediente en mayo de 2024 por posibles prácticas monopólicas. Pese a ello, el INE les adjudicó contratos de manera directa.

A esto se suma que los hermanos Hernández Casillas tenían a su apoderado para pleitos y cobranzas. Jonathan Navarrete Torres, trabajando en el INE, como supuesto chofer de Guadalupe Taddei. Además, ambas empresas tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González, quien posteriormente fue director de Administración del INE en la gestión de Taddei, desde septiembre del 2025 hasta abril del 2026.