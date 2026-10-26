Los contratos detrás de la salida de Taddei, la primera presidenta del INE que renuncia bajo sospechas de corrupción

El Universal reveló que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hallaron un esquema de de adjudicaciones que involucra a siete empresas, que además de haber sido beneficiadas por la gestión de Taddei, han obtenido contratos por más de 1,000 millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.
Ese grupo corporativo estaría liderado presuntamente por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo, pero no todas las judicaciones llevan a Taddei.
Los videos de Taddei y su contratista favorito
El escándalo del INE y la administración de Guadalupe Taddei adquirió otro matiz, cuando LatinUs dilvulgó videos que confirmaron una relación más allá de lo profesional entre Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
El empresario, identificado como proveedor de material electoral del INE a través de Cajas Graf y Corporativo Zeg, aparece en distintos encuentros de carácter social y familiar vinculados al entorno de la consejera presidenta.
En una serie de clips grabados por el propio Hernández Casillas aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Taddei, en una suite de lujo con vista a la Torre Eiffel. El empresario le dice: "París a tus pies, chamaquito" mientras le sirve champagne.
En otro salen Taddei y Hernández Casillas un 15 de septiembre, presuntamente en la casa del empresario en Jardines del Pedregal. En el audio se escucha al contratista gritando: "¡Viva la amistad, viva la lealtad, viva la fraternidad!
En la última grabación que se difundió, se escucha a Hernández Casillas decir: “Estoy tomándole video a la reina” mientras sale a cuadro Guadalupe Taddei, a lo que la funcionaria responde: “¡Ay, cómo eres, Alfredo!”.
Taddei nunca justificó el vínculo que mantenía con el contratista ni la naturaleza de su relación, pero luego de varios días de señalamientos y exigencias de renuncias, dejó el cargo.