INE no alcanza acuerdos para presidencia interina; consejeros llevarán caso Taddei hasta las últimas consecuencias

Jamás se había visto un escándalo de presunta corrupción de estas dimensiones, Arturo Castillo, consejero electoral.



"Creo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, que el órgano interno del control y, por supuesto que el Consejo General tomen medidas para corregir lo que se tenga que corregir. Esto es sumamente grave”, dijo Castillo.

Tras reunirse en privado con las y los consejeros en la sede del INE, por la salida de Guadalupe Taddei , Castillo aseveró que el escándalo amerita que se siga investigando hasta que se finquen las responsabilidades necesarias.



El consejero sostuvo que él y sus compañeros están dispuestos a rendir todas las cuentas que se tengan que rendir y a llevar todos los procedimientos administrativos hasta donde tengan que llegar.

Castillo explicó que durante la reunión no hubo acuerdos todavía sobre una presidencia interina, porque terminó antes de que la Cámara de Diputados recibiera oficialmente la renuncia de la sonorense, pero aseveró que lo mejor sería que ésta fuera elegida por unanimidad.

En el mismo sentido se pronunció el consejero Uuc-kib Espadas. “Muy deseablemente lograr un consenso unánime sería importante. En una situación en la que perdemos a la presidenta en medio del proceso electoral, sería muy bueno que la nueva, aunque breve administración, inicie con un alto grado de consenso”, señaló tras el encuentro.

24 horas para definir presidencia interina

Arturo Castillo reveló que el nombramiento de una presidencia interina deberá concretarse por el Consejo General del INE, en un periodo de 24 horas, luego de que la Cámara de Diputados tenga conocimiento oficial de la renuncia de Guadalupe Taddei.