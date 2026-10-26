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México

INE no alcanza acuerdos para presidencia interina; consejeros llevarán caso Taddei hasta las últimas consecuencias

El consejero electoral Arturo Castillo Loza calificó la situación que atraviesa el Instituto Nacional Electoral como la crisis de corrupción más severa en sus 35 años de historia.
lun 26 octubre 2026 04:33 PM
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Aspectos del Instituto Nacional Electoral. Fachada del edificio en Ciudad de México.
Las actividades en el Instituto Nacional Electoral continúan con normalidad tras la renuncia de la presidenta consejera del INE Guadalupe Taddei Zavala. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente de incertidumbre: sus consejeros todavía no logran un acuerdo para designar una presidencia interina, mientras crece la exigencia de esclarecer las presuntas irregularidades en contrataciones.

El consejero Arturo Castillo Loza calificó el caso como la “crisis de corrupción más severa en los 35 años” del organismo y aseguró que los 10 integrantes del Consejo General están dispuestos a rendir cuentas y llevar los procedimientos administrativos hasta donde sea necesario para fincar responsabilidades.

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Jamás se había visto un escándalo de presunta corrupción de estas dimensiones,
Arturo Castillo, consejero electoral.


"Creo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, que el órgano interno del control y, por supuesto que el Consejo General tomen medidas para corregir lo que se tenga que corregir. Esto es sumamente grave”, dijo Castillo.

Tras reunirse en privado con las y los consejeros en la sede del INE, por la salida de Guadalupe Taddei , Castillo aseveró que el escándalo amerita que se siga investigando hasta que se finquen las responsabilidades necesarias.

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El consejero sostuvo que él y sus compañeros están dispuestos a rendir todas las cuentas que se tengan que rendir y a llevar todos los procedimientos administrativos hasta donde tengan que llegar.

Castillo explicó que durante la reunión no hubo acuerdos todavía sobre una presidencia interina, porque terminó antes de que la Cámara de Diputados recibiera oficialmente la renuncia de la sonorense, pero aseveró que lo mejor sería que ésta fuera elegida por unanimidad.

En el mismo sentido se pronunció el consejero Uuc-kib Espadas. “Muy deseablemente lograr un consenso unánime sería importante. En una situación en la que perdemos a la presidenta en medio del proceso electoral, sería muy bueno que la nueva, aunque breve administración, inicie con un alto grado de consenso”, señaló tras el encuentro.

24 horas para definir presidencia interina

Arturo Castillo reveló que el nombramiento de una presidencia interina deberá concretarse por el Consejo General del INE, en un periodo de 24 horas, luego de que la Cámara de Diputados tenga conocimiento oficial de la renuncia de Guadalupe Taddei.

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Mañana a las 8:30 de la mañana habrá otro encuentro entre las consejerías, según acotó el Consejero Uuc-kib Espadas y por la tarde estarían llamando a sesión Extraordinaria del Consejo General para votar la presidencia interina.

Espadas admitió que la situación actual en el INE es grave, y Castillo que existe descontento por la dimensión del problema al que están haciendo frente.

“No hay temor, no hay descontento. Pero naturalmente hay incomodidad porque estamos ante una crisis de carácter histórica y de dimensiones gigantescas que se tiene que atender”, resaltó Castillo.

No obstante, también hizo mención de que el ánimo en sus colegas es “de esta cuestión lo antes posible y salir adelante con el proceso electoral, con la reconstrucción de la confianza que está perdiendo el Instituto”.

Castillo hizo votos para que desde la Cámara de Diputados se escoja un perfil definitivo con experiencia probada en la materia electoral y que sea capaz de adoptar el consenso, la colegialidad y la escucha entre todos.

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“En un principio me parece que la nueva presidencia debe ser una persona con experiencia, completamente independiente y que genere consensos entre todas las fuerzas políticas. Es importantísimo reconsiderar la forma en la que se estaban llevando a cabo los acuerdos durante estos tres años y regresar a la colegialidad dentro de esta parte", dijo.

¿Cuándo presentó Taddei su renuncia al INE?

La renuncia se presentó este lunes ante la Cámara de Diputados, por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) inició el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional.

En su renuncia, Taddei dijo que durante 33 años tuvo el honor de servir a México desde sus instituciones electorales y participando en distintas etapas de su construcción y fortalecimiento democrático.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Elecciones México 2027

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