Modalidad 40: Asegurados de 8 años, empresas fantasma y pensiones infladas, las irregularidades que cambiaron sus reglas

Estos actos corruptos afectan las finanzas del IMSS porque las pensiones de la Modalidad 40 están amparadas bajo la Ley de 1973. Es decir, se pagan con recursos federales.

Al menos 750,000 personas ya se pensionaron con la Modalidad 40 y otras 273,000 están inscritas actualmente. "No quiere decir que todos hicieron trampa, pero muy posiblemente algunos sí", indica el especialista.

Además, es especialmente grave en el contexto actual, donde el país enfrenta una fuerte presión económica por el pago de pensiones debido a que la población envejece a un ritmo acelerado .

Eso es en detrimento de la mayoría porque las pensiones de la Ley 73 las paga el gobierno federal con los recursos fiscales del país. Pedro Vásquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social.

Salarios en el máximo

Los datos de la Auditoría de Desempeño 192 , publicada por la ASF en 2025, aportan evidencia de que la Modalidad 40 se utilizó como un esquema de simulación para acceder a pensiones infladas.

Solo en 2024, el IMSS gestionó 89,000 inscripciones. De ese número, 64% eligió cotizar con el salario base más alto permitido ese año, de 2,714 pesos diarios. Esto significó que se registraron con un sueldo hasta cinco veces superior al último que percibieron en el Régimen Obligatorio, lo que elevó el monto final de la pensión.

Además, muchos se aseguraron antes de los 60 años y se dieron de baja poco después de cumplir esa edad. "Lo que reflejó el uso de esta modalidad como recurso para acceder e incrementar la cuantía de la pensión", señaló la ASF.

Al cierre de 2024 se otorgaron 91,083 pensiones a usuarios de la Modalidad 40, de las cuales 98% se calculó con un salario promedio de 1,967 pesos diarios, unos 59,000 pesos mensuales.

Niños asegurados y registros incompletos

Otras irregularidades fueron que el IMSS no integró expedientes ni acreditó documentos que respaldaran la confiabilidad de los registros de la Modalidad 40. Por ejemplo, en algunos no se incluyó el sexo de las personas, la fecha de nacimiento o el salario base de cotización.

También se detectaron fechas de baja o reingreso anteriores a la fecha de inscripción, así como asegurados con edades de 8, 15 y 113 años.

Además, el IMSS registró casi 31,000 movimientos de actualización de salario mediante nuevas inscripciones, a pesar de que la figura de "modificación de salario" no está disponible para la Modalidad 40. Debían tramitarse como reingresos.

El instituto también autorizó 270 inscripciones y 129 reingresos a personas que no cumplían los requisitos legales, como estar dadas de baja del Régimen Obligatorio, contar con menos de las 52 semanas cotizadas requeridas o exceder los plazos límite de solicitud. Esto fue notificado al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS para que investigue.

Durante 2024, el instituto tampoco detectó la falta de pago de las cuotas obrero-patronales de algunos asegurados en la Modalidad 40. Hubo casos donde esto se identificó hasta 12 meses después.

A partir de esta auditoría, el IMSS ordenó una verificación bimestral, desde mayo de 2025, a los datos de los asegurados en la Modalidad 40 y capacitó al personal.

Polémica por cambios a la Modalidad 40

Ante las irregularidades, el IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40 y ordenó a la Dirección de Finanzas un informe sobre el impacto de este esquema en la situación financiera del Instituto.

El IMSS dio 6 meses para presentar ese análisis, según el decreto publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir del reporte, la Dirección Jurídica definirá la continuidad de la Modalidad 40 o las modificaciones permanentes que se aplicarán.