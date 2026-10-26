Hace años que la Modalidad 40 del IMSS opera con irregularidades. Tan solo en 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó diversas anomalías, como asegurados con edades de 8 y 113 años; con sueldos cinco veces más altos que el real; que no cumplían los requisitos para entrar a este esquema, o registrados en dos regímenes para cobrar doble pensión. También identificó que se otorgaron pensiones con montos inflados debido a la modificación ilegal del salario base de cotización.
Modalidad 40: Asegurados de 8 años, empresas fantasma y pensiones infladas, las irregularidades que cambiaron sus reglas
Por todas estas irregularidades, el IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40, a fin de frenar los abusos. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que había fraudes en este esquema por miles de millones de pesos.
Pedro Vásquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social, estima que los fraudes podrían alcanzar los 100,000 millones de pesos solo en 2024. El cálculo es preliminar y se basa en los datos de la ASF sobre cuánto dinero recaudó realmente el IMSS a través del pago de cuotas en la Modalidad 40 y cuántos recursos perdió al pagar las pensiones infladas.
"Era un negocio financiero con defraudación al IMSS y a la Hacienda pública. Eso es tremendo", señala el también exdirector de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE.
¿Cuáles fueron los fraudes detectados en la Modalidad 40?
A los hallazgos de la Auditoría se suma que el IMSS detectó "gestores" y despachos que cobraban por inscribir a las personas en la Modalidad 40 y alterar los registros salariales. A cambio prometían pensiones mensuales de hasta 70,000 pesos.
El experto explica que para poder acceder al esquema surgieron sociedades financieras que les prestaban el dinero a las personas que no contaban con los recursos necesarios para pagar las cuotas obrero-patronales de un sueldo más elevado que el real. Una vez que el trabajador se jubilaba, le cobraban un interés de 50% directamente del monto de su pensión.
También se identificó la participación de empresas fachada: se creaban para simular una relación laboral y registrar a las personas que estaban cerca de cumplir 60 años al Régimen Obligatorio del IMSS, aunque solo por unos meses.
Luego las daban de baja para que entonces pudieran ser candidatas a la Modalidad 40.
Se creó una industria de defraudación para la Modalidad 40.
"Se crearon contubernios adentro y afuera del Seguro Social para cobrarle a los trabajadores por pagar semanas retrasadas y aumentar la cotización, por fabricar los sueldos", señala.
¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?
La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, conocida como Modalidad 40 , es un esquema que permite a los trabajadores que ya no tienen un empleo formal seguir cotizando por su cuenta para mejorar el monto final de su futura pensión.
Si la ley permite eso, ¿por qué ahora se considera fraude? Vásquez Colmenares explica que el modelo es para ayudar a los trabajadores a cotizar las semanas que les faltaron, ya que algunos trabajadores se quedan sin empleo poco tiempo antes de jubilarse.
Pero, en los hechos, se registraron personas que no habían cotizado previamente al IMSS y cobraron una pensión inflada sin haber aportado las cuotas obrero-patronales necesarias.
Estos actos corruptos afectan las finanzas del IMSS porque las pensiones de la Modalidad 40 están amparadas bajo la Ley de 1973. Es decir, se pagan con recursos federales.
Al menos 750,000 personas ya se pensionaron con la Modalidad 40 y otras 273,000 están inscritas actualmente. "No quiere decir que todos hicieron trampa, pero muy posiblemente algunos sí", indica el especialista.
Además, es especialmente grave en el contexto actual, donde el país enfrenta una fuerte presión económica por el pago de pensiones debido a que la población envejece a un ritmo acelerado .
Eso es en detrimento de la mayoría porque las pensiones de la Ley 73 las paga el gobierno federal con los recursos fiscales del país.
Salarios en el máximo
Los datos de la Auditoría de Desempeño 192 , publicada por la ASF en 2025, aportan evidencia de que la Modalidad 40 se utilizó como un esquema de simulación para acceder a pensiones infladas.
Solo en 2024, el IMSS gestionó 89,000 inscripciones. De ese número, 64% eligió cotizar con el salario base más alto permitido ese año, de 2,714 pesos diarios. Esto significó que se registraron con un sueldo hasta cinco veces superior al último que percibieron en el Régimen Obligatorio, lo que elevó el monto final de la pensión.
Además, muchos se aseguraron antes de los 60 años y se dieron de baja poco después de cumplir esa edad. "Lo que reflejó el uso de esta modalidad como recurso para acceder e incrementar la cuantía de la pensión", señaló la ASF.
Al cierre de 2024 se otorgaron 91,083 pensiones a usuarios de la Modalidad 40, de las cuales 98% se calculó con un salario promedio de 1,967 pesos diarios, unos 59,000 pesos mensuales.
Niños asegurados y registros incompletos
Otras irregularidades fueron que el IMSS no integró expedientes ni acreditó documentos que respaldaran la confiabilidad de los registros de la Modalidad 40. Por ejemplo, en algunos no se incluyó el sexo de las personas, la fecha de nacimiento o el salario base de cotización.
También se detectaron fechas de baja o reingreso anteriores a la fecha de inscripción, así como asegurados con edades de 8, 15 y 113 años.
Además, el IMSS registró casi 31,000 movimientos de actualización de salario mediante nuevas inscripciones, a pesar de que la figura de "modificación de salario" no está disponible para la Modalidad 40. Debían tramitarse como reingresos.
El instituto también autorizó 270 inscripciones y 129 reingresos a personas que no cumplían los requisitos legales, como estar dadas de baja del Régimen Obligatorio, contar con menos de las 52 semanas cotizadas requeridas o exceder los plazos límite de solicitud. Esto fue notificado al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS para que investigue.
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Durante 2024, el instituto tampoco detectó la falta de pago de las cuotas obrero-patronales de algunos asegurados en la Modalidad 40. Hubo casos donde esto se identificó hasta 12 meses después.
A partir de esta auditoría, el IMSS ordenó una verificación bimestral, desde mayo de 2025, a los datos de los asegurados en la Modalidad 40 y capacitó al personal.
Polémica por cambios a la Modalidad 40
Ante las irregularidades, el IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40 y ordenó a la Dirección de Finanzas un informe sobre el impacto de este esquema en la situación financiera del Instituto.
El IMSS dio 6 meses para presentar ese análisis, según el decreto publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir del reporte, la Dirección Jurídica definirá la continuidad de la Modalidad 40 o las modificaciones permanentes que se aplicarán.
📢 La #Modalidad40 del IMSS se fortalece con reglas claras y mayor transparencia. Se respetan los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos y se establecen nuevas condiciones para futuras incorporaciones. ¡Infórmate y comparte! 💚 https://t.co/db2vHw7Z2a— IMSS (@Tu_IMSS) October 21, 2026
El experto Vásquez Colmenares reconoce que el IMSS está actuando contra los fraudes desde la auditoría. Pero considera que los cambios anunciados, aunque son provisionales, afectan a los futuros cotizantes, quienes no incurrieron en faltas, mientras mantienen vigentes los convenios y pensiones con posibles irregularidades.
La solución, subraya, está en que el IMSS transparente las investigaciones a la Modalidad 40, interponga denuncias penales para revertir las pensiones fraudulentas, actúe contra los funcionarios responsables y proponga una reforma a la Ley del Seguro Social.
Por su parte, Jorge Antonio Loyo, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Iberoamericana, advierte que estas modificaciones impactan a los trabajadores con salarios bajos, ya que imponen un tope al salario de cotización.
"Cuando ese incremento se realizaba hasta los límites permitidos, podía traducirse en pensiones considerablemente superiores a las que resultarían de mantener un salario bajo durante todo el periodo considerado", subraya.