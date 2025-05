ColumnaInvitada | El desgaste del INE en redes, una narrativa de desconfianza

La pérdida de confianza en el INE no es un asunto menor. Socava la legitimidad no solo de este proceso electoral, sino también de los que están por venir, amenazando la estabilidad democrática del país. En un contexto de alta polarización política, preservar instituciones fuertes e independientes es una necesidad urgente. La narrativa de desconfianza es una alerta inminente. ¿Qué futuro le espera a la democracia mexicana si los ciudadanos ya no confían en sus elecciones?

____

Nota del editor: Ana Laura Maltos Tamez es académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigadora del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Síguela en FB @anamaltos Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.