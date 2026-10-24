Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Taddei se aferra a la presidencia del INE: Tras exigencias de renuncia, afirma a Consejeros que sigue en el cargo

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, disipó los rumores sobre su renuncia en reunión con Consejeros Electorales. "No me voy", les dijo.
sáb 24 octubre 2026 07:21 PM
Añadir Expansión Política en Google
Guadalupe Taddei en el INE
Guadalupe Taddei ha insistido en dos ocasiones en que no se irá del Instituto Nacional Electoral, desde que se encuentra en la mira del ojo público. (INE/Cuartoscuro)

La presidenta del Instituto Nacional Electoral , Guadalupe Taddei, reconfirmó su lugar al frente de la dependencia y aseguró a sus colegas en las Consejerías que permanecerá en su puesto pese al "golpeteo político".

De acuerdo con el diario Reforma, la Consejera presidenta participó en una reunión vía zoom con el resto de los Consejeros electorales, y fue en ese encuentro donde aseguró que no dejará el cargo y donde acusó que está siendo blanco de ataques.

Publicidad

"No me voy", fue la frase que utilizó para asegurar que no renunciará al puesto pese a los señalamientos y las presiones que han existido alrededor de su permanencia en el cargo.

Durante todo el fin de semana, la consejera presidenta ha recibido señalamientos por conflicto de interés y presuntos actos de corrupción debido al manejo de contratos que llevó a cabo en la administración de su presidencia.

Lee más:

Guadalupe Taddei en el Salón de sesiones del INE.
México

Taddei anuncia relevos en INE y responde a ASF: “La presidencia siempre se ha conducido con probidad”

Particularmente, se le señala por presuntamente beneficiar a colaboradores de su primer círculo, uno de ellos identificado como su chofér, y quien habría recibido pagos millonarios para la producción de material electoral. El nexo lo dio a conocer el diario Reforma.

La mesa de consejeros que se llevó a cabo este sábado 24 de octubre tuvo lugar para completar la designación de los presidentes de Organismos Públicos Locales Electorales, pero en ella también se abordó el tema coyuntural de la posible renuncia de Taddei.

Organizaciones cuestionan gestión de Taddei

En medio de la crisis del INE, organizaciones de la sociedad civil criticaron la legitimidad y la administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral.

La Alianza Democrática para la Observación Electoral hizo un llamado para que se atienda la crisis y aseguró que el Instituto “no es patrimonio de ninguna fuerza política”. Sostuvo que las decisiones personales de la presidenta no deben confundirse con la trayectoria y el prestigio del órgano electoral.

Publicidad

La organización pidió que los posibles responsables de las irregularidades respondan por sus actos y llamó a los partidos a evitar una crisis institucional que ponga en riesgo la legalidad de las elecciones.

Recordó además que la remoción de Guadalupe Taddei le corresponde a la Cámara de Diputados.

"El INE es un órgano autónomo del Estado y no forma parte del gobierno de México. Por mandato constitucional debe ser imparcial e independiente de cualquier partido político. Dado que el proceso electoral ya está en curso, llamamos a los partidos a asumir un compromiso honesto e incondicional con el INE", señaló.

Te puede interesar:

Guadalupe Taddei en el Salón de Sesiones del Consejo General
México

¿Qué pasa si Taddei renuncia al INE en medio de las elecciones 2027? Esto dice la ley sobre una presidencia provisional

La Alianza también aseveró que si la presidencia del Consejo General quedara vacante, las fuerzas políticas del país están obligadas a renunciar a cualquier intento de captura de esta institución.

Por separado, el Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) también se pronunció respecto a la polémica de Taddei y el INE.

CEPNA consideró que los señalamientos han afectado la reputación del organismo y cuestionó las decisiones administrativas que presuntamente favorecieron a un empresario cercano a Taddei.

Publicidad

"Exigimos que los hechos que han sido exhibidos sean investigados, se deslinden responsabilidades y las personas señaladas sean separadas de sus cargos y llevadas ante la justicia administrativa y penal", dijo la organización.

CEPNA también responsabilizó a los legisladores de Morena y a sus aliados por los cambios en la estructura directiva del INE que permitieron concentrar poder en Guadalupe Taddei para designar a los titulares de las áreas ejecutivas sin consenso.

El observatorio ciudadano aseguró que esta decisión habría debilitado la colegialidad y le habría permitido tomar decisiones de manera unilateral y arbitraria.

Tags

INE Guadalupe Taddei Zavala Auditoría Superior de la Federación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad