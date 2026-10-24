Taddei se aferra a la presidencia del INE: Tras exigencias de renuncia, afirma a Consejeros que sigue en el cargo

"No me voy", fue la frase que utilizó para asegurar que no renunciará al puesto pese a los señalamientos y las presiones que han existido alrededor de su permanencia en el cargo.

Durante todo el fin de semana, la consejera presidenta ha recibido señalamientos por conflicto de interés y presuntos actos de corrupción debido al manejo de contratos que llevó a cabo en la administración de su presidencia.



Particularmente, se le señala por presuntamente beneficiar a colaboradores de su primer círculo, uno de ellos identificado como su chofér, y quien habría recibido pagos millonarios para la producción de material electoral. El nexo lo dio a conocer el diario Reforma.

La mesa de consejeros que se llevó a cabo este sábado 24 de octubre tuvo lugar para completar la designación de los presidentes de Organismos Públicos Locales Electorales, pero en ella también se abordó el tema coyuntural de la posible renuncia de Taddei.

Organizaciones cuestionan gestión de Taddei

En medio de la crisis del INE, organizaciones de la sociedad civil criticaron la legitimidad y la administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral.

La Alianza Democrática para la Observación Electoral hizo un llamado para que se atienda la crisis y aseguró que el Instituto “no es patrimonio de ninguna fuerza política”. Sostuvo que las decisiones personales de la presidenta no deben confundirse con la trayectoria y el prestigio del órgano electoral.