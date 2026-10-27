¿Tu acta tiene dos nombres y tu INE uno? La diferencia que puede arruinar tus trámite y cómo arreglarlo

En el acta de nacimiento se determina el nombre o los nombres junto con los apellidos de la persona; de ahí, tanto en instituciones públicas como privadas solicitan el acta de nacimiento, por lo que el certificado escolar que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) contiene el nombre completo.

Además, si se acude a alguna institución pública de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o se acude al Centro de Salud, también se añade el nombre completo.

Correcciones de actas

El Gobierno federal apuesta por realizar trámites digitales, en este caso, se puede solicitar algunas correcciones en el acta de nacimiento; a nivel nacional, en la plataforma de miregistrocivil.gob.mx .

Corrección en el sistema, si es que tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes.

Si no aparece tu nombre completo.

Si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea .

Requisitos

Tener una cuenta en Llave MX .

. Contar con la identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de conducir) del titular del acta a corregir, en formato pdf, jpg o png.

Contar con el acta del titular a corregir en formato digital pdf, jpg o png.

¿Qué pasa si mi INE solo tiene un nombre?

El INE recuerda que como parte del protocolo de atención a las personas de la diversidad sexual, y se requiere hacer una actualización de nombre o de sexo en los datos de tu credencial para votar, “es necesario presentar el acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la que se refleje el nombre y sexo actuales”. Es decir, el trámite se debió de realizar antes en el acta de nacimiento.

Si no se ha realizado el trámite de reconocimiento de identidad de género no es posible modificar los datos de nombre y de sexo, pero si es posible solicitar la actualizar de la fotografía en la que se refleje la expresión de género, únicamente debes considerar no tener accesorios que cubran el rostro.