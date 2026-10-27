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México

¿Tu acta tiene dos nombres y tu INE uno? La diferencia que puede arruinar tus trámite y cómo arreglarlo

Dependiendo de las instancias gubernamentales a dónde se acudan a realizar trámites, tener dos nombres en el acta y otro en el INE, puede traer obstáculos.
mar 27 octubre 2026 04:22 PM
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Un ejemplo de acta de nacimiento en color rosa con algunos datos censurados.jpg
El acta de nacimiento es uno de los documentos más solicitados al realizar cualquier tipo de trámite. (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc)

El acta de nacimiento es uno de los primeros documentos que se obtienen tras nacer (después de la constancia de alumbramiento) y que permite darle identidad a los recién nacidos. Al pasar el tiempo, otro papel oficial que se requiere es la credencial de elector que emite el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, algunas personas pueden tener problemas si en alguno de éstos el nombre completo tiene dos nombres y solo uno en otro tipo de identificación.

Los problemas vienen cuando al realizar algún tipo de trámite las autoridades requieren revisar ambos documentos y notan esta inconsistencia, ¿qué se debe hacer? Esto es lo que responde la legislación.

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En el acta de nacimiento se determina el nombre o los nombres junto con los apellidos de la persona; de ahí, tanto en instituciones públicas como privadas solicitan el acta de nacimiento, por lo que el certificado escolar que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) contiene el nombre completo.

Además, si se acude a alguna institución pública de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o se acude al Centro de Salud, también se añade el nombre completo.

Correcciones de actas

El Gobierno federal apuesta por realizar trámites digitales, en este caso, se puede solicitar algunas correcciones en el acta de nacimiento; a nivel nacional, en la plataforma de miregistrocivil.gob.mx .

Corrección en el sistema, si es que tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes.

Si no aparece tu nombre completo.

Si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea .

Requisitos

  • Tener una cuenta en Llave MX.
  • Contar con la identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de conducir) del titular del acta a corregir, en formato pdf, jpg o png.
  • Contar con el acta del titular a corregir en formato digital pdf, jpg o png.

¿Qué pasa si mi INE solo tiene un nombre?

El INE recuerda que como parte del protocolo de atención a las personas de la diversidad sexual, y se requiere hacer una actualización de nombre o de sexo en los datos de tu credencial para votar, “es necesario presentar el acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la que se refleje el nombre y sexo actuales”. Es decir, el trámite se debió de realizar antes en el acta de nacimiento.

Si no se ha realizado el trámite de reconocimiento de identidad de género no es posible modificar los datos de nombre y de sexo, pero si es posible solicitar la actualizar de la fotografía en la que se refleje la expresión de género, únicamente debes considerar no tener accesorios que cubran el rostro.

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¿Cómo se conforma la CURP con dos nombres?

Otro de los problemas que pueden surgir es con la Clave Única de Registro de Población (CURP), este documento se compone de 18 elementos de un código alfanumérico . De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el Registro Nacional de Población.

El ejemplo hipotético que maneja el Gobierno federal es con el nombre de: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D. F. el 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

Del Segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una “X”.

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José, se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignación de la inicial.

Leer más:

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De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321).

Del sexo, (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es “H”.

Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda (DF).

De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar registros duplicados (0).

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¿Y qué pasa con el pasaporte?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determina que para expedir el pasaporte se requiere presentar el INE y éste debe concordar con los datos del documento de nacionalidad. Por eso, no es posible garantizar que acepten tu INE tal como esta.

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Trámites CURP biométrica

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