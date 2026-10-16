¿Otro alcalde detenido? Acusan al morenista Gilberto Gómez de extorsión en Puerto Aventuras, Quintana Roo

¿De qué acusan a los detenidos en Puerto Aventuras?

A principios de 2026 personal del municipio de Puerto Aventuras, entre ellos Gilberto Gómez, acudió a un establecimiento de la colonia Puerto Maya a pedirle a un comerciante que regularizara su actividad y se presentara ante Karla Paola a realizar un trámite.

Según la Fiscalía, el 19 de enero la funcionaria habría solicitado al comerciante llenar documentos y realizar un pago, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, le retirarían su mercancía y le impedirían vender. La dependencia señaló que el formato requerido era gratuito.

Posteriormente, el 6 de febrero, Jorge N acudió al negocio con otras personas y amenazó al comerciante con privarlo de la libertad y golpearlo si no se reportaba ante la funcionaria.

La investigación también refiere que el 11 de febrero la víctima habría realizado el pago solicitado y que, el 7 de mayo, Jorge “N” regresó al establecimiento para exigirle una cantidad semanal adicional, con nuevas amenazas.

A partir de la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión integró la investigación y obtuvo las órdenes judiciales. Los tres detenidos serán puestos a disposición del juez.

Otros alcaldes detenidos entre septiembre y octubre de 2026

Entre septiembre y octubre de 2026, varios presidentes municipales han sido investigados y detenidos por presunta extorsión y posibles vínculos con el crimen organizado; algunas de las detenciones han ocurrido en el marco de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad que se ha extendido a ocho entidades del país.