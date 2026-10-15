Ken Salazar: “Dijimos a Sheinbaum que los criminales muy malos de México los queríamos en EU"

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que durante el gobierno de Joe Biden compartió con Claudia Sheinbaum y su equipo la intención de trasladar a territorio estadounidense a líderes de los cárteles mexicanos por lo que la agenda en seguridad que ahora se lleva en el país fue sembrada en la administración del demócrata.
“Lo compartí muy bien con la presidenta actual y con su equipo, que esto es lo que teníamos que hacer, de manera que los muy malos que estaban aquí en México, los queríamos nosotros en los Estados Unidos”, aseguró el exdiplomático.
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La agenda (de seguridad) que se lleva acá: nosotros sembramos esas semillas,
Ken Salazar, exembajador de EU en México.
Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha enviado a Estados Unidos a 92 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alías "El Viceroy", Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, "El Z40" y "El Z42", y Servando Gómez Martínez, alías "La Tuta.
En México y Estados Unidos hay criminales muy malos y para combatirlos se necesita un trabajo contra estos carteles y estos criminales”.
El regreso de Ken Salazar a México y lo que revela en su libro
Salazar regresó al país para presentar su libro y lo hizo en medio de las presiones y acusaciones que el gobierno del presidente Donald Trump tiene sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, con la acusaciones sobre políticos y funcionarios mexicanos de nexos con cárteles del narcotráfico.
En su texto, Salazar señala que un empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador le comentó de la inquietud del entonces presidente por detención de Ismael “ El Mayo” Zambada en julio 2024 en El Paso, Texas, pero el exembajador esta vez no quiso dar más detalles de esa conversación.
"Yo no tengo pruebas y no vengo a criticar ni a comentar de los gobiernos pasados o los gobiernos actuales, porque yo no tengo información ni evidencia de nadie", aseguró el exembajador enfundado clásico look de traje y sombrero.
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A pregunta de Expansión sobre si con la información a la que él tuvo acceso como embajador se podría afirmar que en México se estaban configurando regiones de “gobernanzas criminal” que llevaran a un “narcoestado”, como se ha asegurado por parte de funcionarios del gobierno de Donald Trump, el embajador afirmó que la cooperación requiere de un diálogo auténtico sin poner adjetivos a su socio estratégico.
"Poniendo nombres así, no avanzan la la agenda de cooperación y de la seguridad compartida. Para tener seguridad se tiene que trabajar como socios. No puede tener uno paz con un vecino si nomás le está lanzando bombas. Entonces, necesitamos llegar a un tiempo donde de verdad tengamos un diálogo auténtico con efecto en los dos países y eso es lo que falta en este momento", sostuvo.
Lo que se tiene que hacer es hacer estos marcos durables, legales, que tengan la confianza tanto como el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de México y ahora esa confianza no existe".
Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.
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Los temas que frenan la inversión extranjera
Salazar, quien representó al gobierno de Estados Unidos en México de septiembre de 2021 a enero de 2025, mantuvo una relación de puertas abiertas con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el vínculo se tensó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las críticas del exembajador a la reforma judicial impulsada por Morena, debido a que advirtó sobre los posibles riesgos para el Estado de derecho y las inversiones.
A poco más de un año de la entrada en funciones de los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, Salazar sostiene que la incertidumbre jurídica sigue afectando el ritmo de inversión de las empresas estadounidenses.
“Los empresarios grandes de los Estados Unidos quieren invertir en México. Y ellos me dicen que no están invirtiendo al mismo nivel que iban a invertir. Entonces, esa consecuencia se refleja de una manera en la economía”, comentó.
Si no tiene uno el Poder Judicial independiente de la política es muy difícil tener esa confianza de inversión directa extranjera”.
En 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos alcanzó los 15,877 millones de dólares, lo que representó una caída de 3.8% a tasa anual.
Pero además hay una incertidumbre que también está permeando en los inversionistas: que Estados Unidos intensifique los escrutinios de sus empresas con vínculos con México.
De acuerdo con un análisis de la firma Holland & Knight Alert, en la que es socia fundadora la exministra Margarita Ríos-Farjat, la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) ya tiene efectos para empresas en México.
Para la firma, el riesgo no está en pertenecer a una industria específica ni en hacer negocios en México, si no en "no saber con quién se opera, quién está detrás de una empresa, de dónde provienen los pagos o qué hacer cuando aparecen señales de alerta".
Entre las principales acciones destacan las sanciones al Cártel de Sinaloa y su facción "Los Chapitos", cuyos integrantes, proveedores de precursores químicos y redes financieras han sido señalados por su participación en el tráfico de fentanilo; en marzo de 2025, sancionó a seis personas y siete entidades vinculadas con una red de lavado de dinero que apoyaba al cártel.
Contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , el Tesoro ha dirigido medidas no solo contra sus líderes y operadores, sino también contra empresas relacionadas con el robo de combustible y el lavado de dinero, así como redes de fraude inmobiliario y de tiempos compartidos en destinos turísticos como Puerto Vallarta; mientras que, contra el Cártel del Noreste , las medidas han apuntado a redes de lavado de dinero y casinos presuntamente vinculados con sus operaciones en la frontera de Tamaulipas.
Sobre el riesgo de que empresas legítimas que operan en México queden expuestas a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos comerciales con redes criminales, Salazar consideró que el tema debe incorporarse a las negociaciones del T-MEC para evitar que la expansión de las redes financieras de los cárteles genere incertidumbre en quienes operan de manera legal.
Equivocado ir a revisiones anuales del T-MEC
El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido otro punto de tensión para la relación bilateral luego que Trump cuestionara la utilidad para su economía.
Después de varias reuniones, el 1 de julio pasado no se firmó la extensión del T-MEC, como México y Canadá pedían, sin embargo, se acordaron revisiones anuales hasta la vigencia del acuerdo en 2036.
Al respecto, el político demócrata consideró como equivocado que el Tratado Comercial no fuera extendido por 10 años más pues dijo que esto también afecta las inversiones pues los empresarios buscan certidumbre para invertir a largo plazo.
“Revisar el T-MEC cada año en lugar de a largo plazo, están equivocados porque empresas no van a invertir nomás viendo un año adelante. Las empresas están invirtiendo viendo a los 5 años, los 10 años, los 16 años. Y eso es lo mejor”, explicó.
El expresentante del estado de Colorado en el Senado estadounidense afirmó que tanto demócratas como republicanos apoyan la continuidad del acuerdo comercial por los beneficios que ha traído, por lo que rechazó que bajo la presidencia de Trump no se haya ampliado aún.
Es uno de los acuerdos más modernos en la historia de la humanidad para el beneficio de los trabajadores, para el beneficio de la inversión, para levantar América del Norte”.