Carreras de caballos, gas y campañas electorales: así opera la red ligada al Cártel del Noreste

¿Cómo operaba red criminal del Cártel Noreste?

Uno de los establecimientos identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según el Tesoro estadounidense, el lugar está controlado por el CDN y genera ingresos mediante el cobro de entradas a quienes compiten con sus caballos y a los espectadores.

La dependencia también señaló que integrantes y líderes del grupo criminal compran caballos, incluidos ejemplares procedentes de Estados Unidos, para competir en ese establecimiento.

El Departamento del Tesoro indicó que el uso de las carreras de caballos para presuntamente lavar dinero tiene antecedentes en Los Zetas, organización predecesora del CDN. Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, habrían utilizado recursos del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos cuarto de milla en Estados Unidos.

Según las estimaciones de la dependencia, durante un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas fachada vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones de dólares para el grupo.

En junio de 2012, las autoridades estadounidenses incautaron 455 caballos en instalaciones ecuestres de Oklahoma.



Otro de los señalamientos se dirige contra el empresario Gamaliel Garza García, quien participa en carreras de caballos en México y Estados Unidos.

La OFAC sostiene que su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría sido utilizada por el CDN para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el grupo criminal. Además, señala que la compañía habría obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta y posteriormente subcontratado los trabajos a personas afiliadas al cártel.