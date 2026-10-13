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México

Carreras de caballos, gas y campañas electorales: así opera la red ligada al Cártel del Noreste

El Tesoro estadounidense señaló presuntos nexos del Cártel del Noreste con contratos públicos, apuestas y empresas de combustibles, mientras la UIF identificó movimientos financieros atípicos e inconsistencias fiscales.
mar 13 octubre 2026 01:01 PM
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En la imagen se ve a dos jinetes participando en una carrera de caballos.
El hipódromo vinculado al Cártel del Noreste opera en Nuevo Laredo. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro )

Las carreras de caballos y el presunto financiamiento de campañas electorales forman parte de las actividades que el Gobierno de Estados Unidos atribuye a una red empresarial vinculada con el Cártel del Noreste (CDN), contra la que impuso sanciones financieras a cuatro personas y 11 empresas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la estructura incluye compañías de construcción, combustibles, gas y transporte, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los sujetos señalados.

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¿Cómo operaba red criminal del Cártel Noreste?

Uno de los establecimientos identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según el Tesoro estadounidense, el lugar está controlado por el CDN y genera ingresos mediante el cobro de entradas a quienes compiten con sus caballos y a los espectadores.

La dependencia también señaló que integrantes y líderes del grupo criminal compran caballos, incluidos ejemplares procedentes de Estados Unidos, para competir en ese establecimiento.

El Departamento del Tesoro indicó que el uso de las carreras de caballos para presuntamente lavar dinero tiene antecedentes en Los Zetas, organización predecesora del CDN. Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, habrían utilizado recursos del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos cuarto de milla en Estados Unidos.

Según las estimaciones de la dependencia, durante un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas fachada vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones de dólares para el grupo.

En junio de 2012, las autoridades estadounidenses incautaron 455 caballos en instalaciones ecuestres de Oklahoma.

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Otro de los señalamientos se dirige contra el empresario Gamaliel Garza García, quien participa en carreras de caballos en México y Estados Unidos.

La OFAC sostiene que su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría sido utilizada por el CDN para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el grupo criminal. Además, señala que la compañía habría obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta y posteriormente subcontratado los trabajos a personas afiliadas al cártel.

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El señalamiento sobre el financiamiento electoral también alcanza a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, quien participa en las operaciones cotidianas de CEGESA.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, también habría entregado dinero para financiar campañas de candidatos respaldados por el CDN.

La dependencia incluyó en las sanciones a CEGESA, a la compañía de suministro de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) y al establo Cuadra San Dibanh, además de otras empresas de construcción, combustibles y gas vinculadas con Garza García.

Según la OFAC, CEGESA realizaba o subcontrataba trabajos de construcción, mientras COPASA suministraba los materiales. Ambas compañías figuraban, a principios de 2026, entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para realizar obras en Nuevo Laredo.

La red señalada también comprende firmas dedicadas al suministro y transporte de gas y combustible, así como al desarrollo inmobiliario.

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Red recibe sanciones también en México

En México, la UIF informó que, como parte de la cooperación bilateral con Estados Unidos, efectuó análisis financieros, fiscales y corporativos de algunos de los sujetos incluidos en las sanciones. Entre los indicadores identificados relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentran movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

La unidad también detectó operaciones atípicas, movimientos de recursos que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula actividad identificable. Según la UIF, estos elementos podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

Las sanciones estadounidenses bloquean los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. En México, la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva administrativa y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. La UIF precisó que las personas incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.

La OFAC señaló que esta es su cuarta y mayor acción contra redes vinculadas con el CDN durante la administración de Donald Trump. La dependencia afirmó que busca debilitar la infraestructura financiera del grupo criminal, mientras que la UIF destacó que la cooperación entre ambos países permite identificar redes de operaciones financieras ilícitas y prevenir el uso indebido del sistema financiero.

Tags

Departamento del Tesoro Embajada de Estados Unidos Narcotráfico

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