EU y México cercan finanzas del CJNG: sancionan a 63 personas y empresas

Además, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y ordenó el bloqueo de las cuentas de los involucrados.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las indagatorias permitieron identificar un esquema de movimientos financieros que incluía operaciones en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales y el uso de activos virtuales para movilizar recursos.

Las investigaciones también detectaron discrepancias entre los ingresos reportados por algunos de los involucrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los montos registrados dentro del sistema financiero.

Las autoridades identificaron además un conjunto de empresas que presuntamente servían para canalizar recursos del CJNG. Algunas registraban operaciones financieras de alto volumen, mientras que otras presentaban características de empresas fachada, con escasa o nula actividad económica.

El Departamento del Tesoro calificó la acción como la mayor emprendida hasta ahora contra el CJNG y aseguró que el objetivo es afectar simultáneamente a la dirigencia del grupo, sus operadores financieros, redes de lavado de dinero y empresas utilizadas para ocultar activos.

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, "Pelón", a quien las autoridades estadounidenses identifican como el actual líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", ocurrida en febrero de este año. Washington mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.