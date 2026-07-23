EU y México cercan finanzas del CJNG: sancionan a 63 personas y empresas

Autoridades de México y Estados Unidos desplegaron un operativo en contra de la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sanciones, bloqueo de cuentas e investigaciones que alcanzan a 63 personas y empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero y mover recursos de la organización criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 55 personas físicas y morales vinculadas con la red, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a otros ocho presuntos integrantes identificados durante las investigaciones realizadas en México.
Publicidad
Además, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y ordenó el bloqueo de las cuentas de los involucrados.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las indagatorias permitieron identificar un esquema de movimientos financieros que incluía operaciones en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales y el uso de activos virtuales para movilizar recursos.
Las investigaciones también detectaron discrepancias entre los ingresos reportados por algunos de los involucrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los montos registrados dentro del sistema financiero.
Las autoridades identificaron además un conjunto de empresas que presuntamente servían para canalizar recursos del CJNG. Algunas registraban operaciones financieras de alto volumen, mientras que otras presentaban características de empresas fachada, con escasa o nula actividad económica.
El Departamento del Tesoro calificó la acción como la mayor emprendida hasta ahora contra el CJNG y aseguró que el objetivo es afectar simultáneamente a la dirigencia del grupo, sus operadores financieros, redes de lavado de dinero y empresas utilizadas para ocultar activos.
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, "Pelón", a quien las autoridades estadounidenses identifican como el actual líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", ocurrida en febrero de este año. Washington mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Publicidad
La OFAC señaló que el CJNG ha diversificado sus fuentes de financiamiento mediante el tráfico de drogas, el robo y contrabando de combustible, el fraude con tiempos compartidos y complejos esquemas de lavado de dinero.
Como parte de las investigaciones, Estados Unidos identificó una red de operadores financieros con base en Guadalajara y Zapopan que presuntamente recolectaba dinero del narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses para enviarlo a México mediante diversos instrumentos financieros. Según el Departamento del Tesoro, el esquema habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023.
Las sanciones también alcanzan a empresarios, familiares de integrantes del cártel, prestanombres y compañías de los sectores gasolinero, agrícola, logístico, inmobiliario, tequilero y de seguridad privada, que presuntamente fueron utilizadas para ocultar activos o facilitar operaciones financieras.