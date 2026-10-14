Trabajadores del IMSS denuncian presiones y boletas sin folio en la consulta salarial: "Tenemos miedo al fraude"

Por este panorama, los empleados consideran que podría registrarse un fraude en la consulta, que concluirá a las 21:00 horas. Los resultados deberán publicarse en las siguientes 12 horas como máximo, aunque serán validados por el propio sindicato.

"Lo de hoy, muy probablemente, será un fraude. Ellos mismos son juez y parte, son los que estarán contando los votos", señaló un enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI.





Temen "mano negra" en consulta salarial

Aunque el sindicato aseguró que los resultados de la consulta serán aceptados por su Comité Ejecutivo Nacional, los trabajadores no confían en que respeten la votación.

"Sí tenemos miedo al fraude porque no les creemos. El conteo lo va a realizar la misma sección sindical y sí nos da miedo que nos hagan fraude a nivel nacional", dijo una enfermera del Hospital La Raza a Expansión Política.

La Secretaría del Trabajo, que acompaña la consulta con inspectores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, informó esta tarde que el 100% de los puntos de votación se instaló sin contratiempos y que la votación se realiza con normalidad.

Por separado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dijo que se registraron "incidencias" en 10 casillas y que, hasta las 13:00 horas, había participado el 29% de los trabajadores convocados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informan sobre la consulta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. https://t.co/GfiAEGNlDr — STPS México (@STPS_mx) October 14, 2026



Sin embargo, los trabajadores entrevistados reportan irregularidades durante la consulta y dudan del conteo de votos.

"Muchos de mis compañeros están votando en contra, pero temen que haya 'mano negra' en estas elecciones. Aquí se va a ver si el sindicato realmente es transparente o no con su personal", agregó un trabajador del Hospital La Raza.