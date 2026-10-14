Alrededor de 476,000 trabajadores sindicalizados participan en la consulta salarial del IMSS de este 14 de octubre para decidir si aceptan o rechazan el aumento de 2.9% al sueldo tabular. La votación registra alta afluencia, pero algunos trabajadores denuncian que se realiza con irregularidades, boletas sin folio y fáciles de manipular; en medio de presiones del sindicato y sin permitir la vigilancia independiente por parte del personal de base.
Trabajadores del IMSS denuncian presiones y boletas sin folio en la consulta salarial: "Tenemos miedo al fraude"
Por este panorama, los empleados consideran que podría registrarse un fraude en la consulta, que concluirá a las 21:00 horas. Los resultados deberán publicarse en las siguientes 12 horas como máximo, aunque serán validados por el propio sindicato.
"Lo de hoy, muy probablemente, será un fraude. Ellos mismos son juez y parte, son los que estarán contando los votos", señaló un enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Para saber más
Temen "mano negra" en consulta salarial
Aunque el sindicato aseguró que los resultados de la consulta serán aceptados por su Comité Ejecutivo Nacional, los trabajadores no confían en que respeten la votación.
"Sí tenemos miedo al fraude porque no les creemos. El conteo lo va a realizar la misma sección sindical y sí nos da miedo que nos hagan fraude a nivel nacional", dijo una enfermera del Hospital La Raza a Expansión Política.
La Secretaría del Trabajo, que acompaña la consulta con inspectores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, informó esta tarde que el 100% de los puntos de votación se instaló sin contratiempos y que la votación se realiza con normalidad.
Por separado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dijo que se registraron "incidencias" en 10 casillas y que, hasta las 13:00 horas, había participado el 29% de los trabajadores convocados.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informan sobre la consulta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. https://t.co/GfiAEGNlDr— STPS México (@STPS_mx) October 14, 2026
Sin embargo, los trabajadores entrevistados reportan irregularidades durante la consulta y dudan del conteo de votos.
"Muchos de mis compañeros están votando en contra, pero temen que haya 'mano negra' en estas elecciones. Aquí se va a ver si el sindicato realmente es transparente o no con su personal", agregó un trabajador del Hospital La Raza.
Boletas sin folio
El enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI acusó que le entregaron una boleta sin folio en una hoja que puede sustituirse con facilidad.
"La boleta, la que a mí me dieron, es un pedazo de papel, sin folio. En otros lados sí vienen foliadas solo de un lado y no del lado del talón", exhibió.
La boleta explica que los trabajadores deben elegir mediante "voto personal, libre, directo y secreto", si validan el incremento salarial global de 6.8%, aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre de 2026.
De ese incremento, 2.9% se aplica al sueldo tabular, lo que varios rechazan por estar debajo de la inflación actual. El restante 3.9% es para el Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.
El enfermero, que solicitó reservar su nombre por temor a represalias, agregó que el sindicato no permite que los trabajadores funjan como observadores independientes.
Y en los puntos de votación impiden que documenten el proceso de consulta grabando videos o tomando fotos.
En ningún lugar nos dejan acercarnos para estar como observadores.
Días antes, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, del que los trabajadores piden su destitución, anunció que la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante la consulta sería "por respeto a la secrecía del voto".
Trabajadores del IMSS denuncian intimidación
Antes de iniciar la consulta, personal del sindicato recorrió las áreas del hospital para presionar e intimidar a los trabajadores, denunciaron los trabajadores entrevistados.
"Estuvieron pasando piso por piso a decir que nos vamos a huelga, que los trabajadores van a perder el trabajo si votan por el 'no'. A amenazar, amedrentar", aseveró el enfermero.
Algo similar ocurrió en el Centro Médico Nacional La Raza, donde las urnas se abrieron a las ocho de la mañana. Los trabajadores de este hospital sí lograron que un comité de vigilancia independiente, conformado por dos empleadas, estuviera presente en la consulta y pidieron que los delegados sindicales y un representante del personal firmaran las boletas en la parte de atrás.
Te puede interesar
Sin embargo, una enfermera denunció que en grupos de WhatsApp se reportan intimidaciones contra los trabajadores que se han manifestado para exigir un incremento salarial mayor, insumos médicos y la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.
“Hemos votado libremente, sí, pero hay mucho miedo y mucha desinformación. Porque piensan que, si votamos por el 'no', se va a ir a huelga o vamos a perder nuestro sueldo, que vamos a empezar a cobrar menos", explicó.
Un trabajador de mantenimiento del mismo hospital aseguró que el ambiente es hostil desde que inició la consulta, debido a las presiones registradas contra los empleados.
"Había personal del sindicato que no era de la consulta y, la verdad, estaban acosando al momento de votar", indicó.